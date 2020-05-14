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منهج اعداد المنتظرين في دعاء الافتتاح (الحلقة السابعة عشر) الأربعاء ١۹ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق لـ ١۳/ ٥/ ٢٠٢٠
وكالة انباء براثا
77
2020-05-14
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