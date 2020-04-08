في ملتقى براثا الفكري ... ولادة المنتظر عجل الله فرجه الشريف ومسؤوليات المنتظرين

وجهت لسماحة الشيخ اسئلة كثيرة حول الهدة الرمضانية وطبيعة التخويف والتهويل الذي احيطت به، ولهذا سيكون حديثه ظهيرة يوم غد حولها وسينقل حديثه عبر اليوتيوب في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الغد.

وبمناسبة الولادة المباركة لولي الرحمة الالهية ومظهر النور الالهي الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف سيكون لسماحة الشيخ حديثا خاصا بالمناسبة مع المنتظرين وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء وستنقل المحاضرة عبر قناته الرسمية على اليوتيوب