الصفحة الفكرية

ماذا عن فتى النيل وصحابي مصر وكتاب الجفر؟


أين عمري (الفيسبوك): أتمنى من حضرتك شغلتين الأولى أن تتحدث لنا عن دور مصر فيما قبل وبعد الظهور وعن من هو صحابي مصر أو الصحابي ومن هو فتى النيل وهل حقا المقصود به هو الإمام المهدي عليه السلام وهل سيكون خروجه بالسيف من مصر يقولون إن هذا مذكور في نبؤات الإمام علي عليه السلام وفي نبؤات اخر الزمان

والثاني إذا أمكن استمعت لمحاضرة  في جامعة .. يتكلم فيها حول ماقاله الامام علي عن اخر الزمان في الجفر الأعظم ...

الجواب: لا يوجد شيء في رواياتنا بعنوان فتى النيل وصحابي مصر وما إلى ذلك، ولا علاقة بارزة لمصر في أحداث الظهور الشريف فضلا عن نفس الظهور، وما يجري التحدث عنه مرتبط في الأغلب بكتاب نسبوه للإمام علي عليه السلام وقالوا بانه تم العثور عليه في تركيا وطبع في مصر باسم المفاجاة وبغير هذا العنوان في لبنان، ولا شك أن النسبة لأمير المؤمنين عليه السلام كاذبة تماماً، ومن يصر عليها قد يتورط بالكذب على أمير المؤمنين عليه السلام، ولكم في الكتب الواردة عن طريق أئمة الهدى عليهم السلام وأصحابهم وبالطرق المعتمدة من قبل مذهب الحق كفاية وغنى.

والثابت لدينا وفقاً لروايات أئمة الهدى عليهم السلام أن مسألة خروج الإمام أرواحنا فداه ستكون من مكة المكرمة تحديداً، ولا يوجد في الروايات أي إشارة لذهاب الإمام صلوات الله عليه إلى مصر، فضلاً عن كونها تفتح بالسيف أو غيره.

وكذلك الحديث عن كتاب الجفر الذي يروج في الأسواق وعبر النت فهو منسوب زورا وبهتانا لأمير المؤمنين عليه السلام، ولا تضيعن عليكم السبل في أن ما أطلقت عليه الروايات بكتاب الجفر إنما هو من مختصات المعصوم ولم يطلع عليه أحد سواهم صلوات الله عليهم، علما إن كلمة الجفر الواردة في الروايات لا خصوصية علمية لها، بل هي إشارة إلى جلد الشاة المسلوخ كاملاً، والعرب تسميه بالجفر، وكان يتم فيه حفظ الأشياء ومنها الكتب والرسائل خشية عليها من التلف، وقد كان الأئمة عليهم السلام يشيرون إلى كتاب الإمام علي عليه السلام والذي كانوا يحتفظون به في الجفر الأبيض، أي في جلد شاة بيضاء، وفي مقابله كان هناك الجفر الأحمر نسبة إلى لون الشاة المسلوخ جلدها، وكانوا يضعون فيه السلاح.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا عن فتى النيل وصحابي مصر وكتاب الجفر؟
في منتدى براثا الفكري .... الاوبئة والكوارث في طريق الظهور الشريف
بالفيديو ... في ملتقى براثا الفكري ..... العراق وسوريا قلب حراك الظهور المهدوي
في ملتقى براثا الفكري ... العراق وسوريا قلب حراك الظهور المهدوي
في ملتقى براثا الفكري // طلائع فجرنا القادم وغيوم ايامنا المظلمة (ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد ح 13
في ملتقى براثا الفكري ... طلائع فجرنا القادم وغيوم ايامنا المظلمة ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد ح 13
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول مواجهة المحن والمصائب؟ ونستبدلها بما يساعدنا عليها، بل بما يسعدنا في غمارها؟
في ملتقى براثا الفكري :: الجوع والغرق والفقر في مسارات التمهيد المهدوي
في منتدى براثا الفكري .... معايير التوحّد وأصنام التفرقة في مسار الانتظار المهدوي (ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد؟ حلقة 12)
في ملتقى براثا الفكري : معايير التوحد واصنام التفرقة في مسار الانتظار المهدي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الفكرية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك