في ملتقى براثا الفكري : معايير التوحد واصنام التفرقة في مسار الانتظار المهدي

ماذا يحدثنا واقع اليوم بما فيه من فساد وظلم وفوضى وانهيار القيم المجتمعية وتهتك في القيم الأخلاقية وعبث سلاطين الجور ودناءة الجوكر الامريكي وغدر اصنام التفرق و صناعة الجهل والتفاهة و و؟

الى أين ينتهي ذلك؟

ما هي نتائج كل ذلك التي افصحت عنها الخزانة الروائية لأئمة الهدى ع

كل ذلك وغيره في محاضرة سماحة الشيخ ليوم غد في ملتقى براثا الفكري بعد صلاتي المغرب والعشاء وذلك في الحلقة ١٢ من سلسلة احاديثه عن ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن اوضاع الغد.