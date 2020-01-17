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الشيخ جلال الدين الصغير ينفي ان ما تم مشاهدته في المحافظات الجنوبية له علاقة بعلامات الظهور


نفى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان ما حصل يوم امس في المحافظات الجنوبية له علاقة بالظهور المقدس 

وقال سماحته ان ما تم مشاهدته يوم امس في محافظاتنا الجنوبية لا سيما في ذي قار والعمارة من شعاع أحمر او عدة اشعة وباشكال مختلفة لا يمثل أي دلالة لظاهرة غير طبيعية، وانما هو ظاهرة فيزيائية طبيعية تحدث في بقاع متعددة من العالم وفي كل سنة، وقد يسميها بعض الفلكيين بظاهرة عفاريت البرق او قناديل البحر الكونية، او ما الى ذلك، وتنجم من تفاعل النتروجين مع موجات كهربائية في الطبقات العليا للغلاف الجوي، مما يؤدي الى اطلاق اشكال مختلفة.

ونؤكد أن الظاهرة لا علاقة لها بأي شأن غير اعتيادي، كما انها لا علاقة لها بعلامات الظهور.

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