الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير : الحرب واقعة لا محالة
علي محسن راضي
68
2020-01-05
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : الحرب واقعة لا محالة
بالفيديو / محاضرة مهمة للشيخ الصغير حول شهادة الحاج قاسم سليماني ودروس التأهيل المهدوي (ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد) ح 8
في لتقى براثا الفكري .... ما هي تداعيات احداث السفارة الامريكية ببغداد؟
في ملتقى براثا الفكري ..... امريكا واسرائيل ومنطقة الحراك المهدوي.. اين تتجة الاحداث المعاصر؟ ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد ح٧
في منتدى براثا الفكري ... الى اين تتجه الأحداث المعاصرة؟
من هو عدونا ؟ ومن هو صديقنا في هذه الفتن ؟ (ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد ح6)
الشيخ جلال الدين الصغير يستكمل محاضراته في منتدى براثا الفكري حول ما تنبؤنا احداث اليوم عن الغد في حلقته السادسة
هل هذا هو زمان المهدي عجل الله فرجه؟ وكيف يعرف؟
في منتدى براثا الفكري : النجف الاشرف في الخارطة المهدوية.. مالذي جرى؟ ومالذي سيجري؟ (ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد؟ ح٥)
في منتدى براثا الفكري ... الشيخ جلال الدين الصغير يتناول وضع النجف الاشرف في الخارطة المهدوية
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الفكرية
)
72 ساعة
بالفيديو / محاضرة مهمة للشيخ الصغير حول شهادة الحاج قاسم سليماني ودروس التأهيل المهدوي (ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد) ح 8
488
في لتقى براثا الفكري .... ما هي تداعيات احداث السفارة الامريكية ببغداد؟
191
الشيخ جلال الدين الصغير : الحرب واقعة لا محالة
69
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
74.24
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
4000
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.76
التعليقات
علي الجبوري
: فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع
:
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق
: للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع
:
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم
: اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع
:
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق
: اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع
:
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي
: أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع
:
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد
: سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy
: السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع
:
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع
:
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين
: اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع
:
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري
: #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك