في ملتقى براثا الفكري /// ماذا تنبؤنا احداث اليوم عن الغد؟ الحلقة الاولى

التعليقات

مصطفى اكرم شلال واكع : اني اقدم مظلمتي اني احد المعتصمين صاحب شهاده عليا وفوجئت اسمي لم يظهر في قائمه تعيينات الشهادات ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

ثامر الحلي : هذا خنيث خبيث ومحد دمر العراق غيره اقسم بالله ... الموضوع :

مصدر مطلع : ﻿واشنطن تعيد طرح حيدر العبادي بديلا واجماع عراقي برفضه

منير حجازي : السلام عليكم اخ احمد أحييك على هذا الجهد الصادق لتعرية هذا الموقع المشبوه وقد كنت قررت ان ... الموضوع :

نصيحة مجانية الى من ينشر في كتابات والى الزاملي

haider : قرار مجحف ولماذا يتم تحديد عمر المتقاعد ان كان قادرا على العمل /اضافة الى ذالك يجب اضافة ... الموضوع :

اقل راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار.. ابرز التعديلات في قانون التقاعد

محمد الموسوي : انعم واكرم اولاد عمنه الساده البصيصات. معروفين بكل الافعال الطيبة. ساده صحيحين النسب يرجعون الى عبيد الله ... الموضوع :

عشيرة البصيصات والخطوة الفريدة المشرفة

يونس غازي حمودي مصطفى : خريج زراعة وغابات مواليد 1969 الثاني على الكلية عين معيد في جامعة الموصل وستقال في وقت صدام ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

علي الجبوري : كلامك واضح وضوح الشمس لكن عندي تسائل في اليوم الذي منعت فيه العربيه الحدث كان لقاء لهذه ... الموضوع :

العراق: اغلاق قنوات الفتنة.. خطوة في الاتجاه الصحيح

علي الجبوري : اخيرا رجل عاقل في العراق الحمد لله فقج بدئت اشك بقواي العقليه وهل انا سوي ام غير ... الموضوع :

إدارة ترامب الوقحة فضحت نفسها

علي الجبوري : احسنتم الان بدء مشروع الرد الواعي نحتاج لمثل هذا الاعلام ولكن اكثر واكثر ... الموضوع :

بالفيديو // تقرير مفصل عن تكتيك إسقاط المرجعية الدينية