في ملتقى براثا الفكري : الثار المهدوي للامام الحسين عليه السلام طبيعته , الياته , اهدافه

يالثارات الحسين ع شعار طالما رفعناه وباندفاع شديد، ودعاءنا بأن نرزق توفيق الثار للحسين ع مع امام منصور من اهل بيت محمد صلوات الله عليهم طالما رددناه وبرغبة شديدة.

وفي نفس الوقت احاط الاعداء والجهلة هذا الشعار وسط موجة من التجهيل والافتراء على شيعة اهل البيت ع.

ولكي نستجلي حقيقة هذا الشعار وطبيعته واهدافه واليات تحقيقه لنا موعد مع سماحة الشيخ الصغير لاستيضاح ما ابهم في محاضرة عصر يوم غد الجمعة في ملتقى براثا الفكري.

علما ان المحاضرة المسائية المتعلقة بالحراك الحسيني ودوره في نهوض الامة مستمرة على منوالها ووقتها.