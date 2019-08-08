في منتدى براثا الفكري : محاضرة للشيخ جلال الدين الصغير حول ما يجري في المنطقة والعالم مما له علاقة بعلامات الظهور

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وغيرها من احداث تطغى اخبارها على النشرات الاخبارية، وليس صدقة ان تكون كلها مما له علاقة بطريقة واخرى بحراك علامات الظهور الشريف..
طبيعة ما يجري وافاقه مما له علاقة بروايات اهل البيت عليهم السلام هو موضوع محاضرة يوم غد الجمعة في ملتقى براثا الفكري
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