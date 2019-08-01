في منتدى براثا الفكري : معضلة الزمن في امامة الامام المنتظر وسنن الانبياء

في قضية الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف ثمة معضلة اوقفت الكثير من العقول وحيرت الكثير من الافكار ونعني بذلك معضلة الزمن التي تلتصق بقضيته فلقد تولى الامامة صغيراً، فيما امتدت هذه الامامة طوال زمن فريد، وما بين حضوره وغيابه عليه السلام تتجمع الكثير من التساؤلات عن هذه الظاهرة الغريبة، وفي محاضرة عصر غد الجمعة في ملتقى براثا الفكري سيتولى سماحة الشيخ توضيح المبهم وتفكيك الملغز من هذه المعضلة، والدعوة عامة



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