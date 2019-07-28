الانتظار وخيارات القوة والضعف امام قوى الظلم والنفاق

التعليقات

محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ... الموضوع :

تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه

ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ... الموضوع :

النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً

اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ... الموضوع :

المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي

حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ... الموضوع :

عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد

المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ... الموضوع :

93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق

محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ... الموضوع :

الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة

تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ... الموضوع :

المعارضة بين اليأس والردة..!

العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ... الموضوع :

اذا أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!

ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ... الموضوع :

البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري