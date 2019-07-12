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بالفيديو ::: في ملتقى براثا الفكري محاضرة لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير حول عوامل التهديم والإعاقة في المسار المهدوي
وكالة انباء براثا
70
2019-07-12
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بالفيديو ::: في ملتقى براثا الفكري محاضرة لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير حول عوامل التهديم والإعاقة في المسار المهدوي
في ملتقى براثا الفكري /// محاضرة بعنوان عوامل التهديم والاعاقة في المسار المهدوي
بالفيديو ... الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن توقعات الفرج والعقبات دونه في حديث أهل البيت (عليهم السلام)
في منتدى براثا الفكري توقعات الفرج والعقبات دونه في حديث اهل البيت عليهم السلام
هل يمكن أن نعبر عن المرجع الديني بأنه سفير للإمام المنتظر ارواحنا فداه؟
: ما هي مصادر التهديد للكيان الصهيوني التي تجعله يستنجد بمارقة الروم التي ستنزل في رملة فلسطين؟ هل هم نفس المشرقيون الذين سيحملون سيوفهم على عواتقهم لينتزعوا حقوقهم وينتصرون؟
عن شعيب بن صالح والتمهيد للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وطبيعة التهاوي في الامن الصهيوني
بالفيديو ... الإنتظار ومضائق الهدى في الأزمات السياسية (الوضع المعاصر انموذجاً)
في ملتقى براثا الفكري .... الانتظار ومضائق الهدى في الازمات السياسية
هل نضجت الدويلة الكردية في شرق سوريا؟ وإن أقيمت فكم من الوقت بين إنشائها وظهور السفياني وبدء الملحمة في قرقيسياء؟
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في ملتقى براثا الفكري /// محاضرة بعنوان عوامل التهديم والاعاقة في المسار المهدوي
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بالفيديو ::: في ملتقى براثا الفكري محاضرة لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير حول عوامل التهديم والإعاقة في المسار المهدوي
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