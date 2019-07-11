في ملتقى براثا الفكري /// محاضرة بعنوان عوامل التهديم والاعاقة في المسار المهدوي

عوامل التهديم والاعاقة التي عملت ولا زالت تعمل من اجل تاخير فرج المولى المنتظر ارواحنا فداه تنتمي الى عوامل خارجية وبيئة داخلية تعمل كلا منهما بانفراد تارة وبتواطئ مشترك تارة تقوي احدهما الاخرى من اجل ان تعيق حركة المسار المهدوي

ما هي هذه العوامل؟ وما هي طبيعة البيئة التي تترعرع فيها وتتقوى بها؟ ... وما هي مسؤولية السائرين في طريق التمهيد المهدوي؟ كل ذلك وغيره سيكون موضوع محاضرة سماحة الشيخ الصغير يوم غد الجمعة في ملتقى براثا الفكري