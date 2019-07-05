بالفيديو ... الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن توقعات الفرج والعقبات دونه في حديث أهل البيت (عليهم السلام)

التعليقات

المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ... الموضوع :

93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق

محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ... الموضوع :

الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة

تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ... الموضوع :

المعارضة بين اليأس والردة..!

العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ... الموضوع :

اذا أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!

ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ... الموضوع :

البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري

امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ... الموضوع :

قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “

شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ... الموضوع :

المعارضة بين اليأس والردة..!

Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ... الموضوع :

كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!

علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات