الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الفكرية
بالفيديو : العراق والمنطقة بين ضرائب التمهيد المهدوي وتهاوي الإستكبار
وكالة انباء براثا
58
2019-06-22
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو : العراق والمنطقة بين ضرائب التمهيد المهدوي وتهاوي الإستكبار
في منتدى براثا الفكري :: العراق والمنطقة بين ضرائب التمهيد المهدوي وتهاوي الاستكبار
أنتم لا تؤمنون بالمعجزات بالمعنى الحقيقي لها؟ فكيف يمكن تفسير الرجعة؟ أليست هي معجزة؟.
صدق الكذوب محمد بن سلمان هذه المرة فالمهدي قادم حتماً يا نتن يا هو
بالفيديو :: من هم المروانيون الكورد
هل أن الأكراد سيعلنون انفصالهم وهم في حالة حرب؟
هل هنالك رجعة قبل الظهور الشريف أم بعد الظهور فقط؟
في ملتقى براثا الفكري .... محاضرة للشيخ جلال الدين الصغير عن الكذوب محمد بن سلمان وتصريحاته للاسرائليين عن الامام المهدي
ماحقيقة الرواية الواردة عن امير المؤمنين عليه السلام في حق السبعين الف الذين يقتلون بين البصرة والابله وهل تحققت ام لم تتحقق لحد الان؟
ماهو سبب كثرة الروايات التي تتحدث عن مشاكل وفتن الشام؟
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الفكرية
)
72 ساعة
أنتم لا تؤمنون بالمعجزات بالمعنى الحقيقي لها؟ فكيف يمكن تفسير الرجعة؟ أليست هي معجزة؟.
132
في منتدى براثا الفكري :: العراق والمنطقة بين ضرائب التمهيد المهدوي وتهاوي الاستكبار
128
بالفيديو : العراق والمنطقة بين ضرائب التمهيد المهدوي وتهاوي الإستكبار
59
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1351.35
الجنيه المصري
71.43
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.75
التعليقات
اسامة اياد علي
: القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع
:
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف
: الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع
:
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي
: والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع
:
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم
: الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع
:
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini
: مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع
:
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع
:
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد
: حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع
:
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz
: لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع
:
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي
: قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع
:
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم
: السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع
:
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك