في منتدى براثا الفكري :: العراق والمنطقة بين ضرائب التمهيد المهدوي وتهاوي الاستكبار

لا يشك اي بصير بأن المنطقة ومن بينها العراق تمر بأحد أقسى مخاضاتها، ولا يحتاج المنتظرون الى جهد ليكتشفوا ان ما يجري لصيق الارتباط بعالم جديد من الانعتاق يتم تهيئة مستلزمات وجوده ودفع ضرائبه واستحقاقاته، في مقابل عالم من الخنوع والاستعباد للظلم يقاتل من اجل ديمومة الظلم والجور.

ما الذي يجري بالضبط؟

اين نحن متجهون؟

ما هي واجباتنا؟

تلك هي محاور حديث سماحة الشيخ الصغير عصر يوم غد الجمعة في ملتقى براثا الفكري.