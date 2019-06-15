الرئيسية
الأخبار
اليمن
دراسات
التقارير
المقالات
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
الصفحة الفكرية
سوريا - لبنان - فلسطين
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
رأي في الأحداث
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الفكرية
صدق الكذوب محمد بن سلمان هذه المرة فالمهدي قادم حتماً يا نتن يا هو
وكالة انباء براثا
92
2019-06-15
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صدق الكذوب محمد بن سلمان هذه المرة فالمهدي قادم حتماً يا نتن يا هو
بالفيديو :: من هم المروانيون الكورد
هل أن الأكراد سيعلنون انفصالهم وهم في حالة حرب؟
هل هنالك رجعة قبل الظهور الشريف أم بعد الظهور فقط؟
في ملتقى براثا الفكري .... محاضرة للشيخ جلال الدين الصغير عن الكذوب محمد بن سلمان وتصريحاته للاسرائليين عن الامام المهدي
ماحقيقة الرواية الواردة عن امير المؤمنين عليه السلام في حق السبعين الف الذين يقتلون بين البصرة والابله وهل تحققت ام لم تتحقق لحد الان؟
ماهو سبب كثرة الروايات التي تتحدث عن مشاكل وفتن الشام؟
ما هو سر الحث في الروايات على اليماني بدلاً من الخراساني؟
ماهو دور الشيعة في العراق هل يناصرون الامام أم يقفون ضده؟
هل في روايات أهل البيت أن العراق قبيل ظهور القائم عليه السلام يشهد انتعاشاً اقتصادياً أم هو العكس؟
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الفكرية
)
72 ساعة
بالفيديو :: من هم المروانيون الكورد
174
هل أن الأكراد سيعلنون انفصالهم وهم في حالة حرب؟
157
في ملتقى براثا الفكري .... محاضرة للشيخ جلال الدين الصغير عن الكذوب محمد بن سلمان وتصريحاته للاسرائليين عن الامام المهدي
149
هل هنالك رجعة قبل الظهور الشريف أم بعد الظهور فقط؟
131
صدق الكذوب محمد بن سلمان هذه المرة فالمهدي قادم حتماً يا نتن يا هو
93
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3225.81
يورو
1351.35
الجنيه المصري
71.53
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1694.92
دينار كويتي
4000
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
328.95
ريال سعودي
319.49
ليرة سورية
2.32
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.78
التعليقات
ناديا
: لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع
:
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara
: مقاله في الصلب ...
الموضوع
:
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس
: كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع
:
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky
: السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع
:
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين
: للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع
:
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي
: السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar
: نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع
:
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة
: احسنتم ...
الموضوع
:
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع
: احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع
:
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك