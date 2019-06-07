في ملتقى براثا الفكري :: اين غدونا في الملف الكردي السوري والملف التركي في احداث التمهيد للظهور المقدس

هل لا زال العد التنازلي لحراك العلامات الممهدة للظهور الشريف عاملاً بوتيرة فاعلة ام طواه النسيان؟

ما بين حديثه منذ سبع سنوات عن ان اكراد سوريا متجهون الى اعلان حكم خاص بهم بعيدا عن الدولة السورية الى يومنا هذا ما الذي تغير والى اين نحن متجهون؟

شتموه كثيرا وشمتوا به اكثر حينما تحدث عن اكراد سوريا ومشروعهم قبل ٧ سنوات فماذا بقي من الشاتمين والشامتين؟

هذا وغيره سيكون هو موضوع حديث سماحة الشيخ عصر اليوم الجمعة في ملتقى براثا الفكري والدعوة عامة