أسود الرافدين عازمون على افتراس التنين الكوري

أكد مدافع المنتخب الوطني، سعد ناطق، اليوم السبت (31 أيار 2025)، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني جاهزون لخطف نقاط المباراة أمام كوريا الجنوبية.

وقال ناطق في تصريحات لوسائل الإعلام إن "جميع اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز وتقديم مستوى مميز أمام المنتخب الكوري الجنوبي".

وأضاف، أن "هناك انسجاما كبيرا بين اللاعبين والجهاز الفني، ومهمتنا الأساسية هي إسعاد الشعب العراقي"، داعيا الجماهير العراقية إلى دعم المنتخب، والحضور إلى الملعب، وتشجيع اللاعبين طوال دقائق المباراة".

وتابع ناطق، أن "المنتخب عازم على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز في اللقاء، ولا خيار أمام اللاعبين سوى الانتصار"، مؤكدا، أن "جميع عناصر المنتخب جاهزون للمباراة".

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكوري الجنوبي على ملعب البصرة الدولي يوم الخميس المقبل، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.