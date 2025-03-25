تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة منتخب فلسطين في ملعب عمّان

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تشكيلة المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ فلسطين في ملعب عَمّان الدولي مساء اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025) في الساعةِ التاسعة والربع مساءً ضمن الجولة الثامنة من التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.

في المقابل بات منتخب الأردن بالمركز الثاني بعد تعادله اليوم 1-1 أمام مضيفه كوريا الجنوبية التي حافظت على صدارتها للمجموعة برصيد 16 نقطة.