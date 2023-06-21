شعارات الحبيبية.. معذور يالي عيشتك علي البخور..!

محمد صادق الهاشمي ||

سمعنا أن بعض الجالسين في الملعب رددوا شعارات ضد ايران وامريكا وهنا عدد من النقاط

⭕ ..أصل شعارات هولاء موجهة لشيعة العراق وليس لإيران كونهم يقصدون بالذيل هو الشيعي العراقي الموالي لخط ال البيت ع والجمهورية، وهذا الخطاب بلا إشكال يحدد هوية هولاء بأنها بعثية حد النخاع خصوصاً أن هذه الشعارات الذيل وغيره سمعناها كرارا من حزب البعث والجوكرية.

⭕..قطعا أن الذي ردد الشعارات -بعد التدقيق- هم مجموعة لاتتجاوز عدد محدود ولكن الدبلجة أدت دورها لايهام الناس أن الجمهور الحاضر في الملعب بالإجماع ردد الشعارات وهذا ليس صحيح أبدا .

⭕ الذي دبلج كان يريد جبران خاطر البعثيين الذين رددوا الشعارات لقلتهم ولأنهم عدد قليل ومعزولين ويتضح من خلال هذا أن هذا النموذج في طريقه إلي الانحسار.

⭕ الموكد أن هولاء إنما شتموا الشيعة في آلعراق يقصدون الإطار المتصدي للحكم وتلك هي الطامة الكبري عندهم فحتي يكون الشيعة يستحقون الحكم عليهم أن يمكنوا للحكم عبود عكروكة وابودرع وجاسم الوسخ وسالم عربيد

⭕ . يكفي انهم حثالات حزب البعث بأنهم يشتمون شيعة علي ع وتسكت أفواههم عن سنة الأردن والسعودية

معذور يالي عيشتك علي البخور