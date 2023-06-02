الصفحة الرياضية

تخبطات إدارة نادي الزوراء الى متى؟


اسعد عبدالله عبدعلي ||

 

يعيش جمهور نادي الزوراء موسم صعب جدا, فلم يقدم النادي اداء جميل وساحر ولا حقق نتائج مبهرة, بل ضيع فرصة الفوز بالدوري عبر سلسلة تعادلات كبيرة, وشهد هذا الموسم تفريط الزوراء بنجوم شباب واعدين, لو استمروا مع النادي لاصبح الزوراء رقم صعب, وهنا تبرز ظاهرة سوء الادارة, واليوم هنالك حالة رفض واسعة من الجمهور والمحبين لتصرفات الادارة, والتي تسببت في حال الزوراء الذي لا يسر! ان هذا الموسم كان يمكن ان يكون اللقب زورائيا لو صدرت بعض القرارات الادارية المنطقية, لكن بقيت الامر تسير نحو الهاوية, لقد شخصنا الحال منذ الموسم الفائت, حيث كانت مشكلة الزوراء الاساسية هي من اختيار المدرب, وكذلك في غياب وجود الخطط والمناهج الواضحة, التي توضح ماذا يريد أهل القرار الزورائي, تسبب هذا في الوقوع في نفق مظلم.

وهذه الحالة لا يعيشها فقط نادي الزوراء بل كل الاندية العراقية, والسبب عدم وجود إدارات تهتم بالتخطيط والأهداف ويعمل وفقها.

•      دائرة المدربين المحظوظين

من سنوات والادارة الزورائية واقعة في دائرة لا تخرج منها في اختياراتها للمدربين! خصوصا (ايوب اديشو وباسم قاسم) ويضاف لهم عصام حمد وحكيم شاكر, حيث كانت الادارة لا تخرج عن هذه الخيارات, وبعد كل انتكاسة تعود لأحد من سجل فشلا سابقا مع الزوراء, والا لو كان احد هؤلاء ناجحا لما تمت إقالته, ولم يستمر احد منهم موسمين متتالين.

هنا نكتشف الأخطاء المتكررة التي تلجأ اليها الادارة, وهو دليل الفشل, فالمجرب الفاشل من المعيب إعادة تجريبة.

•      غياب الخطط الادارية

الواضح في نادي الزوراء بل وفي جميع الاندية العراقية غياب التخطيط البعيد, حث تستهين الاندية بهذا الجانب, مع انه مهم وحيوي وفعال, ويضمن السير في طريق واضح بدل العشوائية والتخبط, مثلا يوضع سؤال مضمونه: نادي الزوراء ماذا يريد خلال خمس سنوات؟ ما هي اهدافه؟ ثم توضع الاجابات, وهي تمثل الاهداف, ثم ترسم الخطط التي توصلنا الى تلك الاهداف, وهكذا يمكن كتابة خطة لخمس سنوات.

وكذلك توضع قواعد يعمل عليها النادي: مثلا:

1-   عدم التعاقد مع مدرب تمت إقالته من النادي سابقا.

2-   كل عام يتم تصعيد 4 لاعبين شباب للخط الأول.

3-   عدم التعاقد مع لاعب ترك النادي بسبب اغراء نادي اخر بالمال.

4-   إشراك اللاعبين السابقين في العملية التدريبية.

5-   الاهتمام بالتكنولوجيا في العملية التدريبية وجلب كل جديد نافع.

هكذا نجد زوراء اخر مختلف ومتوهج وعصري ويمكن أن يكون رقم صعب.

•      ضرورة الاستعانة بالمدرب الأجنبي

منذ عقدين تماما برزت ظاهرة تراجع الكرة العراقية, بعد اعتزال جيل التسعينات, اخر الأجيال التي تدربت بشكل صحيح, والسبب الاكبر باختفاء المدربين الحقيقيين وتصدي اشباه المدربين للعمل التدريبي, مما أنتج أجيال شبه معاقة, لا تفقه شيء من كرة القدم, لذلك تعيش الكرة العراقية حالة انحطاط كروي من عام 2000 الى اليوم.

لذلك عملية الاتجاه نحو المدرب الاجنبية اصبحت حالة ملحة جدا, ومن دونها لن نرى كرة قدم حقيقية, ونبقى ندور في دائرة الجوت والجلاق.

لذلك على ادارة نادي الزوراء البحث من الان على مشرف اجنبي ومنظومة مدربين تمسك الفئات العمرية والخط الاول للنادي, ويتواجد مئات المدربين الاجانب بنفس سعر المدرب المحلي, وانصح ادارة الزوراء بالمدربين الالمان او الاسبان.

•      حل رابطة المشجعين

منذ سنوات اصبحت رابطة المشجعين في الاندية المحلية وخصوصا في الكبيرة (الزوراء والجوية والطلبة والشرطة), عاملا سلبيا بسبب تدخلها في شؤون النادي, بل وحتى في شؤون المدرب, مما أحبط العمل الرياضي وادخل جهات فاسدة تضغط على النادي للتعاقد مع هذا او ابعاد ذاك, لذلك يمكن اعتبار روابط الاندية وباء عظيم وسرطان خطير يهدد كيان الاندية حاليا, وحل هذه الروابط الخطوة الأهم حاليا للجميع, مع اهمية منع قادة تلك الروابط من دخول الملاعب او النوادي, كي لا يتمددوا من جديد.

أما الروابط الجديدة فيجب وضع قواعد لعملها, ومن أهمها عدم التدخل بعمل المدربين, وعدم التدخل في عقود اللاعبين وصفقات التعاقد.

•      الاهتمام بالفئات العمرية

على نادي الزوراء الاهتمام الشديد بالفئات العمرية, الاشبال والناشئين والشباب والرديف, بحيث يجب تصعيد 4 لاعبين شباب كل ست أشهر, ومنح الفرص, بدل عملية جلب اللاعبين من الاندية الاخرى, ان الزوراء منذ اكثر من العقد اصبح لا يصنع لاعبين, بل اصبح يعتمد على اللاعب الجاهز, وهكذا تهدر الاموال, بسبب سوء الادارة.

لذلك حان الوقت لوقف هذا التخبط الإداري عبر الاهتمام بالفئات السنية, مع التعاقد مع كشافين محترمين ومحترفين بعملهم, حتى يكتشفون المواهب (الجواهر) من الملاعب الشعبية.

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تخبطات إدارة نادي الزوراء الى متى؟
شَبابُنا بِعَيننا..بعيداً عن السباب والتسقيط .. !
منتخب شباب تونس يكشف عورة المدرب العراقي
كن رياضياً أو احمل روح رياضي !!
الانسحاب حق مؤسسة..ام فلسفة دولة.. !
سنوات الحبر..رباح .. كله أرباح..!
انطلاق قطار الإصلاح الرياضي ..اختبار الذات والقدرات والمؤسسات الوطنية !
اسيا 2024 عراقية !
تاريخ المنتخب العراقي عام 1990
اهمية حماية الحكام من بطش بلطجية الاندية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك