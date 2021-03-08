الصفحة الرياضية

🔹 الاسلام هو سلام 🔹


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ]

السَّلَامُ  هو حالة الهدوء و السكينة ، يُستخدم مصطلح السلام كمعاكس و منافٍ للحرب و أعمال العنف الحاصل بين الشعوب المختلفة أو طبقات المجتمع المتباينة أو الدّول المتنافسة ، فحتى في وقت السلم يدخل الناس في الصراعات كالحملات الانتخابية و السجالات و تعارض الآراء وغيرها ، و ثمما يتبين من التاريخ جنوح الغالبية إلى صنع السلام و محاولة إحلاله كحالة طبيعية و عادية يجب أن تكون مستمرة في مسار التطور والنّماء الإنساني ، منافية للحرب و العنف كحالة شاذة معاكسة للحالة الطبيعية وهي السلام .

محل الشاهد:

كثر الكلام عن السلام و التعايش السلمي ، و السؤال كيف يتحقق ذلك و بأي الرجال من يمكن ان يتحقق ؟

و الجواب : هو من خلال الاسلام و الرجال المؤمنين الاوفياء الى الدين و شريعة الاسلام الحنيف .

ان الاسلام هو السلام الحقيقي  ، حيث انك لو راجعت القران و بتصرف تجد ان السلام قد ورد اربعة و اربعين  مرة ، في حين ان راجعت مفردة الحرب ستجد ورد ذكرها فقط ست مرات .

حيث ان الاسلام هو دين السلام ولذلك تجد ان تحيه هي السلام و لذلك جاء التأكيد عن الخاتم محمد ( ص ) ( افشوا السلام بينكم ) ، و بطببعة الحال بالبعد القريب للحديث يكون المعنى منه التحية الاسلام ، و بالبعد البعيد نقول هي الوصية بان يكون السلام هو اساس التعامل بيننا .

بل ان الاسلام يبين ان الجنة في الدار الاخرة هي السلام [ و الله يدعو الى دار السلام و يهدي من يشاء من يشاء الى صراط المستقيم  ] ، وان المؤمنين يوم يلقون ربهم السلام [ تحيتهم يوم يلقونه سلام و اعد لهم أجرا كريما ] ، و ان الملائكة حين يدخلون على اهل الجنة يلقون عليهم السلام [والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار].

فمن الاسلام نفهم ان السلام مفهوما يرتبط بالاصل الانساني المشترك و يؤسس الى فكرة ان الصراع انما هو شيء طارئ على العلاقات الانسانية ، حتى لو كان هو المهيمن على عالمنا اليوم .

و ان البشرية بإمكانها العودة الى الاصل الطبيعي للعلاقات بينهم ، و التي يجب ان تكون قائمة على اساس وحدة الهدف الأخلاقي و ان تعددت مسالك الوصول اليه .

ان فلسفة السلام في الاسلام انما هي فلسفة النهضة ، و فلسفة التنمية ، و فلسفة الاصلاح ، و فلسفة العدالة ، و فلسفة الخير للشعوب و الإنسانية جمعاء .

حيث هناك جدلية مرتبطة بمفهوم السلام و هي : هل يؤدي السلام الى تحقيق الدالة و الحرية و الرخاء ؟

ام ينبغي تحقيق كل هذه الاشياء اولا كي يتحقق السلام ؟

نحن نرى يجب تحقق تلك الاشياء حتى يتحقق السلام و ليس العكس هو صحيح .

محل الشاهد :

ان دستور بعض الدول كتب فيه ، ان دين الدول هو  الاسلام ، ذلك الاسلام الذي يدعوا الى السلام ، و لكن بسبب ابتعادهم عن الاسلام و أحكام الاسلام و رجال الاسلام المؤمنين ، جعل من احكام و تصرفات و قرارات تلك الدول بعيدة عن السلام ، عندما ابتعدوا عن الاسلام بكافة جوانبه .

يا شعوب العالم ، و شبابها بالخصوص

  ان اردتم معرفة معنى السلام ، فأنظروا في دستور الاسلام القران الكريم ، و انظروا الى سنة رسوله الخاتم محمد ( ص ) و اله الكرام ( ع ) ، و سيرتهم العطرة المطهرة من الرجس .

ومن ادعي الاسلام  لا يحقق السلام  نقول :

 في عام 1948 في وقت إصدار لاعلان العالمي لحقوق الانسان و في عام نفسه تم تأسيس دولة اسرائيل

و هنا نكتفي عن السرد و الاضافة

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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