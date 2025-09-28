اتهامات للحلبوسي بتأجيج خطاب عنصري ضد الكرد وردود حادة من الديمقراطي

وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في نينوى بأنها "تأجيج للخطاب العنصري، وتحريض واضح ضد الكرد".

وقال سلام في حديث صحفي إن "مفوضية الانتخابات مطالَبة بموقف واضح وصريح إزاء الخطاب التحريضي ضد الكرد، ويجب وقف هذه الخطابات والتصريحات التي تثير النعرات بين المكونات".

وأضاف أن "هذه التصريحات هي خطابات بائسة، والكرد أكبر من أن يردوا على هؤلاء الذين ينكرون المعروف، وهي محاولة واضحة لتأجيج الوضع فقط من أجل الحصول على مقاعد انتخابية".

من جانبه، رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب ماجد شنكالي، بحدة على تصريحات الحلبوسي، واصفاً إياها بـ"العنصرية والاستفزازية". وقال شنكالي في تغريدة تابعتها "بغداد اليوم": "إلى من يتحدث بخطاب عنصري واستفزازي نسأل: أين كنت عندما كان أهلك يستغيثون في جسر بزيبز ومناطق النزوح الأخرى؟ وتجرأت أمس على من أمر بمساعدتهم واحتضانهم بالفزعة من المحافظات الأخرى؟".

وأكد شنكالي أن موقف حزبه قائم على "التآخي والتعايش السلمي"، قبل أن يختم رسالته التحذيرية بعبارة حادة: "مهما فعلت ومهما تحدثت ومهما استقويت بغيرك — Game OVER"، في إشارة إلى أن "اللعبة انتهت".

وفي وقت سابق، انتقد السياسي سطام أبو ريشة محاولات استغلال محافظة الأنبار في الحملات الانتخابية، مؤكداً أن "أبناء الأنبار أكبر من أن ينساقوا وراء خطابات بهلوانية". وقال في تدوينة عبر موقع (أكس) إن "من يحاول بث التفرقة بين أطياف الشعب العراقي من أجل التحشيد الانتخابي، ويهدد إخوتنا الكرد بفزعة أهل الرمادي أو الأنبار، فما هو إلا صوت نشاز لا يعرف معنى الفزعة"، مضيفاً أن "الفرعة عند أهلنا في الأنبار لا تكون إلا لنصرة الحق، لا لمصالح انتخابية ولا لخطابات بهلوانية".