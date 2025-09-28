التقارير

اتهامات للحلبوسي بتأجيج خطاب عنصري ضد الكرد وردود حادة من الديمقراطي


وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في نينوى بأنها "تأجيج للخطاب العنصري، وتحريض واضح ضد الكرد".

وقال سلام في حديث صحفي إن "مفوضية الانتخابات مطالَبة بموقف واضح وصريح إزاء الخطاب التحريضي ضد الكرد، ويجب وقف هذه الخطابات والتصريحات التي تثير النعرات بين المكونات".

وأضاف أن "هذه التصريحات هي خطابات بائسة، والكرد أكبر من أن يردوا على هؤلاء الذين ينكرون المعروف، وهي محاولة واضحة لتأجيج الوضع فقط من أجل الحصول على مقاعد انتخابية".

من جانبه، رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب ماجد شنكالي، بحدة على تصريحات الحلبوسي، واصفاً إياها بـ"العنصرية والاستفزازية". وقال شنكالي في تغريدة تابعتها "بغداد اليوم": "إلى من يتحدث بخطاب عنصري واستفزازي نسأل: أين كنت عندما كان أهلك يستغيثون في جسر بزيبز ومناطق النزوح الأخرى؟ وتجرأت أمس على من أمر بمساعدتهم واحتضانهم بالفزعة من المحافظات الأخرى؟".

وأكد شنكالي أن موقف حزبه قائم على "التآخي والتعايش السلمي"، قبل أن يختم رسالته التحذيرية بعبارة حادة: "مهما فعلت ومهما تحدثت ومهما استقويت بغيرك — Game OVER"، في إشارة إلى أن "اللعبة انتهت".

وفي وقت سابق، انتقد السياسي سطام أبو ريشة محاولات استغلال محافظة الأنبار في الحملات الانتخابية، مؤكداً أن "أبناء الأنبار أكبر من أن ينساقوا وراء خطابات بهلوانية". وقال في تدوينة عبر موقع (أكس) إن "من يحاول بث التفرقة بين أطياف الشعب العراقي من أجل التحشيد الانتخابي، ويهدد إخوتنا الكرد بفزعة أهل الرمادي أو الأنبار، فما هو إلا صوت نشاز لا يعرف معنى الفزعة"، مضيفاً أن "الفرعة عند أهلنا في الأنبار لا تكون إلا لنصرة الحق، لا لمصالح انتخابية ولا لخطابات بهلوانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما حقيقة محاولات تغيير النظام في العراق وهل تستند على قاعدة شعبية النائب عدي عبد الهادي يجيب على ذلك
اتهامات للحلبوسي بتأجيج خطاب عنصري ضد الكرد وردود حادة من الديمقراطي
ذكرى استشهاد السيد نصر الله، محطة لتجديد العهد وتزخيم للمقاومة
شراء ذمم وجيوش إلكترونية لعرقلة القوى الصاعدة.. ماذا يحصل في الأنبار؟
بعد سنوات من النزاع.. بغداد وأربيل تطويان صفحة الخلافات النفطية باتفاق شامل.. ماذا بعده؟
حزب تقدم يتآكل.. والدليمي يحذر من أزمات جديدة يقودها الحلبوسي
بوسترات ممزقة وصراع مبكر.. الأنبار بين خوف الأحزاب وصعود المنافسين
مخيمات الارهابيين وخروقات كركوك.. تهديد مزدوج على العراق
هيمنة "حزب تقدم" تثير قلق الأنباريين.. أموال الإعمار يحولها الحلبوسي لاداة انتخابية
كل شيء ينهار في اسرائيل ... تقرير المراقب المالي يحذر: الزراعة غير محمية وإيلات تنهار
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك