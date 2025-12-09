التقارير

الملف السني بين النفوذ الخارجي وولادة الحكومة..زيارات الدوحة تثير جدلًا واسعاً في بغداد


أثار اللقاء الذي جمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكلّ من خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، على هامش مؤتمر الدوحة 2025، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط العراقية، وسط مخاوف من استمرار التدخلات الخارجية في الشأن السياسي المحلي، ولاسيما ما يتعلق بجهود تشكيل الحكومة المقبلة.

ورغم أن اللقاء جاء لبحث ملفات ثنائية وقضايا تخص المنطقة، في شكله العام إلا أن مراقبين اعتبروا أن مناقشة ملفات ترتبط بالوضع الداخلي العراقي وتشكيل الحكومة خارج البلاد لا ينسجم مع مبدأ استقلال القرار الوطني، ويعزّز الانطباع بوجود مسارات سياسية تُدار من خارج الحدود، بعيدًا عن الإجماع الداخلي والمؤسسات الدستورية العراقية.

كما ويرى محلّلون أن "الحضور المتكرر لكلّ من الحلبوسي والخنجر في الدوحة، وحرص الجانب القطري على استقبالهم، بات يطرح تساؤلات حول حجم الدعم المالي والسياسي الذي تقدّمه قطر لهذين الطرفين، وتأثير ذلك على التوازنات السنية داخل العراق، في ظل رفض شعبي وسياسي لأي مسارات تعمّق حالة التبعية أو تصنع مراكز نفوذ خارج الإطار الوطن

وأكدت مصادر عراقية أن "معالجة الملفات الداخلية، بما فيها تشكيل الحكومة المقبلة، يجب أن تتم داخل العراق وبإرادة عراقية خالصة، بعيدًا عن أي أجندات خارجية، وبما يحفظ وحدة الموقف الوطني ويعزّز استقلالية القرار السياسي".

ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد العراق حساسية سياسية متصاعدة، ما يجعل أي تحرّك خارجي في ملفات داخلية محط متابعة وانتقاد، خصوصا في ظل مطالبات متزايدة بتعزيز السيادة ومنع تدويل أو تدوير القرار السياسي عبر عواصم المنطقة.

تبادل اتهامات بين وزارة الكهرباء ورئيس جمعية الإسكان.. والنتيجة: 4000 موظف بلا أراضٍ ولا أموال
سلطات شكلية وجولاني مهيمن..سوريا بين "بندقية للإيجار" وصراع القوى الإقليمية
مبعوث أمريكا توم باراك يقرّ بانهيار مشروعهم في العراق
ماذا يحدث في خبات باربيل؟
بعد توجيهات رئيس الوزراء.. مقاولون: أين اموالنا؟.. جباية الكهرباء "مصيرها مجهول" والمشاريع مهددة بالتوقف
سنوات من الاختراق.. تحقيق عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل تجسس حماس على 100 ألف جندي وعتادهم
الناجية الوحيدة من مجزرة حديثة: هذه تفاصيل الجريمة الحقيقية
بعد قرارها المفاجيء ... المحكمة الاتحادية تغلق أبواب البرلمان وتعيد تعريف المرحلة بالكامل
بعد انتخابات 2025.. خارطة كردية جديدة تبحث عن صيغة تفاهم قبل الدخول إلى بغداد
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
