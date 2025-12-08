التقارير

سلطات شكلية وجولاني مهيمن..سوريا بين “بندقية للإيجار” وصراع القوى الإقليمية


المعلومة/ تقرير..

في ظل لوحة معقدة تتشابك فيها الجغرافيا بالسياسة، وتتصادم المصالح الدولية مع هموم الناس اليومية، تبدو الساحة السورية اليوم كجبل يغلي تحت ضغط أزمات متراكمة منذ أكثر من عقد. مدن محطمة، قوى مسلّحة متنافرة، سلطات متداخلة، ومواطنون يعيشون على هامش الأمن والغذاء والاستقرار، فيما تتحرك قوى إقليمية ودولية لترسيم مناطق نفوذ جديدة على حساب الدولة التي فقدت قبضتها المركزية. هذه الحالة الفوضوية، التي تتسع كل يوم، جعلت سوريا ساحة مفتوحة لتجارب ومشاريع اللاعبين الخارجيين، دون أفق واضح للخروج من الانهيار.

وسط هذا المشهد، يؤكد الخبير الأمني عبد الكريم خلف أن الدولة السورية أصبحت “جسدًا بلا أطراف فاعلة”، إذ لم تعد تمتلك القدرة على فرض سيادتها أو حماية حدودها. ويقول خلف لـ/المعلومة/ إن “المشهد السوري يعيش واحدة من أكثر مراحله كارثية، فغياب السلطة الموحدة وتعدد القوى المتصارعة على الجغرافيا جعل الدولة مشلولة بالكامل”، مشيراً إلى أن “السلطة في دمشق باتت شكلية، لا تملك توازناً حقيقياً في علاقاتها مع القوى الإقليمية”.

ويضيف خلف أن “الأتراك والكيان الصهيوني يسعيان لفرض وقائع جديدة على الأرض السورية عبر الهيمنة والتوسع، مستغلين ضعف السلطة المركزية وغياب الردع”، لافتاً إلى أن “العلاقات بين الأكراد والكيان الصهيوني تخضع بالكامل لإدارة الولايات المتحدة”.

وفي حديثه عن التنظيمات المتشددة، شدد خلف على أن “داعش لم يعد مشروعاً عقائدياً، بل تحول إلى (بندقية للإيجار)، يُستخدم عند الحاجة لإرباك المشهد وإعادة خلط الأوراق”.

في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية أحمد الميالي أن الصعود المتزايد لنظام الجولاني في الشمال السوري يمثل “الخطر الأكثر إلحاحاً على السكان”، مشيراً إلى أن بيئة الخوف والقمع تجعل الأهالي بين خيارين: “الولاء القسري أو النجاة بالحياة”.

ويؤكد الميالي لـ/المعلومة/ أن “استمرار هيمنة الجولاني سيقود إلى موجة أوسع من الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصاً مع تغلغل جماعات متطرفة داخل مؤسسات نظام الشرع”، مبيناً أن “تعامل الولايات المتحدة ودول المنطقة مع هذا النظام لا يأتي تأييداً له، بل نكايةً بنظام الأسد”.

ويحمّل الميالي تركيا والولايات المتحدة ودول الخليج “مسؤولية مباشرة” عمّا يجري في سوريا، نتيجة “سياسات متضاربة سمحت بخلق فراغات أمنية وصعود قوى متشددة”.

ويشير إلى أن غياب أي رؤية دولية جدية لإنهاء الصراع يهدد بتسارع الانهيار، ويعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

في ظل هذه المعطيات، تبدو سوريا عالقة في دوامة لا تهدأ: سلطة مركزية فاقدة لقوتها، جماعات مسلحة تتمدد، تنظيمات تتحول إلى أدوات بالوكالة، ومجتمع دولي يراقب دون حلول. وبينما تتسارع الأحداث على الأرض، يبقى مستقبل البلاد مرهوناً بقدرة القوى المحلية والإقليمية على كبح الانفلات الأمني، وإيجاد مسار سياسي يمنح السوريين فرصة لالتقاط أنفاسهم وسط الركام.

