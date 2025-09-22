التقارير

بوسترات ممزقة وصراع مبكر.. الأنبار بين خوف الأحزاب وصعود المنافسين


علق الباحث في الشأن السياسي عبد الله الفهد، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، على حادثة تمزيق صور وبوسترات عدد من زعامات الأحزاب وقادتها في محافظة الأنبار، معتبرا أن هذه الظاهرة تكشف حجم القلق الذي تعيشه بعض القوى السياسية الحاكمة.

وقال الفهد لـ”بغداد اليوم”، إن “تمزيق الصور والبوسترات يظهر مدى الخوف من الأحزاب الحاكمة في الأنبار حالياً، والتي تخشى من بروز قوة منافسة جديدة تتصدى لمنظومة الفساد والتقصير”.

وأضاف أن “هذا السلوك لا يعكس قوة بقدر ما يكشف عن ضعف في الثقة بالنفس وعدم احترام للعملية الديمقراطية، فالأنبار ليست ملكاً لأحد، ومن حق جميع القوى التنافس والترشح فيها”.

وأشار الفهد إلى أن “الحزب المتنفذ بات يخشى من الالتفاف الشعبي حول التحالفات الجديدة، ما دفعه إلى تمزيق الصور واستخدام الجيوش الإلكترونية لاستهدافها”، مؤكداً أن ذلك يعكس مخاوف جدية من دعوات التغيير التي تتصاعد داخل المحافظة.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصوراً تظهر تمزيق بوسترات تحالف “العزم” برئاسة مثنى السامرئي، وتحالفات أخرى في الأنبار، في مؤشر على تصاعد التوتر السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وتعتبر محافظة الأنبار من أبرز الساحات السياسية في غرب العراق، إذ شهدت خلال الدورات الانتخابية الماضية تنافسا حادا بين القوى التقليدية والتحالفات الناشئة. ومع عودة الاستقرار الأمني نسبياً، تحولت المحافظة إلى ساحة استقطاب بين الأحزاب المتنفذة التي تسعى للحفاظ على نفوذها، وبين تحالفات جديدة ترفع شعار مكافحة الفساد والتغيير.

وتكررت في مواسم انتخابية سابقة حوادث تمزيق البوسترات والدعايات الانتخابية، ما اعتبره مراقبون مؤشرا على حدة الصراع وضعف الثقة بالآليات الديمقراطية، سيما مع اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي وواقع الخدمات والتنمية في المحافظة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوسترات ممزقة وصراع مبكر.. الأنبار بين خوف الأحزاب وصعود المنافسين
مخيمات الارهابيين وخروقات كركوك.. تهديد مزدوج على العراق
هيمنة "حزب تقدم" تثير قلق الأنباريين.. أموال الإعمار يحولها الحلبوسي لاداة انتخابية
كل شيء ينهار في اسرائيل ... تقرير المراقب المالي يحذر: الزراعة غير محمية وإيلات تنهار
علامة تجارية سامة.. تدهور صورة إسرائيل عالميا واتفاقيات السلام مهددة بالانهيار
برلمان فاشل .... تهميش الدور البرلماني وقع 130 وحضر 50.. النواب يثبتون وجودهم الشكلي لتعطيل النصاب وتأجيل التشريعات
سلاح ودولارات وملابس نسائية.. هدايا انتخابية تفضح فوضى شراء البطاقات في العراق
بعد فشل البرلمان الحالي.. هل ينجح المقبل بإنصاف الموظفين عبر تعديل سلم الرواتب؟
شبكة سي ان ان : الاستثمارات الخليجية في امريكا لم تعطي الامان لدول الخليج بعد قصف اسرائيل للدوحة
الانسحاب الأمريكي يضع أنقرة في الواجهة: قواعد تركيا "بلا شرعية" على الأرض العراقية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك