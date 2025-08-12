التقارير

كشف أسباب انهيار منظومة الكهرباء في العراق


كشف المختص في شؤون الطاقة عبد الله دريد، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، عن أسباب تكرار انهيار منظومة الكهرباء في العراق والحلول لهذه الازمة المتكررة.

وقال دريد، في حديث صحفي، ان "تكرار انهيار المنظومة الوطنية للكهرباء في العراق خلال فترات قصيرة يعكس وجود خلل هيكلي في البنية التحتية وغياب منظومة إدارة متكاملة قادرة على التعامل مع الأزمات الطارئة، خاصة وان العراق يعتمد على شبكة كهربائية مترابطة من الشمال إلى الجنوب، ما يجعلها عرضة لانهيار شامل في حال حدوث أي عطل مركزي أو فقدان مفاجئ لأحمال التوليد، خاصة مع ضعف خطوط النقل وقدم المحطات وعدم كفاية الصيانة الدورية".

وبيّن أن "أسباب الانهيار تتوزع بين، الأعطال الفنية الناتجة عن الضغط الكبير على الشبكة خلال فترات الذروة، ونقص الوقود المغذي لمحطات التوليد في بعض الفصول، وضعف منظومة التحكم المركزي وعدم تحديثها بالتقنيات الحديثة التي تسمح بعزل الأعطال بسرعة ومنع انتشارها".

وأضاف ان "تكرار مثل هذه الانهيارات لا يسبب فقط إرباكاً حياتياً وخدمياً للمواطنين، بل يترك آثاراً اقتصادية وأمنية واسعة، إذ تتوقف قطاعات حيوية كالمستشفيات، ومحطات المياه، والمنشآت الصناعية، كما يخلق بيئة مناسبة لزيادة معدلات الجريمة".

وكشف المختص في شؤون الطاقة ان "الحل يكمن في إصلاح شامل لقطاع الكهرباء من خلال، الاستثمار في تحديث محطات التوليد وربطها بأنظمة تحكم ذكية، وإنشاء شبكات نقل بديلة تقلل من الاعتماد على خط واحد رئيسي، مع تطوير برامج صيانة وقائية دورية بدلاً من المعالجات الطارئة".

وختم دريد قوله ان "أزمة الكهرباء في العراق ليست قدراً محتوماً، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية، وتمويل مستدام، وإدارة علمية للموارد، حتى نتجنب سيناريو الانهيار المتكرر الذي يضر بالاقتصاد والأمن والاستقرار الاجتماعي".

وغرق العراق في ظلام دامس امتد من بغداد إلى معظم المحافظات، بعد انطفاء تام للمنظومة الكهربائية الوطنية نتيجة خلل في خط 400 ك.ف في محافظة بابل، ما أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر الأزمات المزمنة التي أثقلت كاهلهم منذ أكثر من عقدين.

مستشار وزارة الكهرباء، عبد الحمزة هادي، أوضح  أمس الاثنين، أن الحمل الزائد في محافظات بابل والنجف وكربلاء، مع دخول ملايين الزائرين، كان السبب المباشر في خروج خط 400 ك.ف عن الخدمة، ما أدى إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية وتوقف جميع خطوطها.

وبيّن هادي في حديثه  أن الجهود الميدانية بدأت فور الحادثة لإعادة التيار، حيث ضُخّت 4000 ميكاواط إلى العاصمة بغداد، و1500 ميكاواط إلى البصرة، ضمن مراحل الإعادة التدريجية.

وأشار إلى أن الخدمة عادت بشكل شبه كامل إلى محافظات بابل والنجف وكربلاء، فيما تتوقع الوزارة استقرار التجهيز وعودة كامل المنظومة إلى العمل بحلول منتصف الليل.

وزارة الكهرباء من جهتها أكدت أن فرقها الفنية تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين أفضل خدمة للزائرين خلال زيارة الأربعين، وتقليل تأثير الأحمال العالية على استقرار الشبكة الوطنية.

وتُعد خطوط 400 ك.ف العمود الفقري لشبكة نقل الكهرباء في العراق، حيث تربط محطات الإنتاج الرئيسية بمراكز التوزيع في المحافظات. وأي خلل في هذه الخطوط ينعكس فورًا على استقرار التجهيز في عموم البلاد. وخلال مواسم الزيارات المليونية، تشهد هذه الخطوط أحمالًا غير اعتيادية نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتوقف إذا لم تُتخذ إجراءات استباقية لتوزيع الأحمال وتعزيز القدرات الإنتاجية.

كشف أسباب انهيار منظومة الكهرباء في العراق
