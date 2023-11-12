موقف حوزة النجف الاشرف من القضية طوفان الاقصى

محمد صادق الهاشمي ||

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المقدمة

مواقف مهمة وشجاعة وواضحة صدرت من كبار علماء حوزة النجف الاشرف اولهم المرجع السيستاني والثاني اية الله ال راضي والثالث اية الله الشيخ حسن الجواهري واية الله على اكبر حائري واية الله حسن النوري دفاعا عن الشعب الفلسطيني كلها ركزت على

1- ادانة الاحتلال الاسرائيلي وحملته مسولية الابادة التي يتعرض لها اهل غزة .

2- دعت المرجعية وباقي العلماء الكبار الى مناصرة الشعب الفلسطيني ومساعدته .

3- ادانت المرجعية والعلماء الكبار القتل والتهجير وقطع الماء والكهرباء والغذاء على شعب غزة .

4- الجميع اكدوا على حق الشعب الفلسطيني الشرعي في الدفاع عن الارض

هذه المواقف اهتم لها الراي العام العراقي وتركت اثار مهمة ونتائج جيدة وهي:

1/ ان الاعلام البعثي والغربي كان يقول ان ايران هي فقط من تهتم بالقضية الفلسطينية لاسباب سياسية او لاهداف تخص مصالح الدولة الايرانية اي ان ايران تستغل قضية فلسطين للضغط على امريكا لمصالحها , وهذا ماكان يروج له الاعلام الغربي والخليجي والبعثي , واما الان بحمد الله اصبح موقف النجف واضحا من خلال بيان المرجعية وبيان باقي العلماء الكبار البارزين في النجف الاشرف وبهذا فشلت مخططات الغرب والدول العربية التي كانت تروج لافكار غير صحيحة .

2/ ان تعطيل الحوزة لدروسها يوم واحد هو نوع من الادانة لامريكا والتاييد للشعب الفلسطيني وان الحوزة بتعطيل الدرس ليوم واحد اوضحت انها بالاجماع مع القضية الفلسطينة وضد اسرائيل والاحتلال الصهيوني ومع المقاومة , وتبين للراي العام بان حوزة النجف الاشرف غير ساكتة عن القضية الفلسطينة كما يصفها الاخرون سابقا ولايمكن ان تقف على الحياد بل تطالب بقوة الى درجة ان الشيخ هادي ال راضي كان كلامه واضحا في حمل السلاح وشرعية الجهاد ضد الاسرائيليين لانه استشهد بكلام لامير المومنين على عليه السلام في ضرورة حمل السلاح دفاعا عن حقهم .

3- اغلب المحللين يرون ان الحوزة في النجف الاشرف الان تنتمي الى الخط الثوري والى الفكر السياسي الثوري الذي يقف مع الحق ضد المخططات الامريكية في المنطقة , ومن هنا يعتبر الراي العام حوزة النجف حوزة ثورية وحوزة تناصر الحق ولاتسكت كما تفعل الموسسات الدينية السنية كالازهر وموسسات السعودية وان موقف حوزة النجف احرج الاخوان المسلمين في العالم لانهم لحد الان لم يصدربيان واحد منهم باسم الاخوان المسلمين ضد الاحتلال مع ان حماس اخوانية .

4- ان بيان المرجع السيستاني هو من رسم للمراجع الاخرين خط الدفاع عن فلسطين وشجع العلماء الاخرين على علان راي العلماء بنحو واضح وصريح مما جعل الاعلام الغربي والعربي يتناقل مواقف العلماء في النجف وبهذا سيبقي هذا الموقف فارضا وجوده في الحوزة مستقبلا . ولان الشعب العراقي يتلقى ثقافته الدينية من الحوزة فسوف تنعكس مواقف النجف على الاجيال جيلا بعد جيل للدفاع عن القضية الفلسطينية .

5- استفاد رئيس الوزراء العراقي كثيرا من مواقف النجف الاشرف في الضغط على امريكا حينما اتصل به بايدن الرئيس الامريكي وحينما زاره وزير الخارجية الامريكي بلنكن فقد كان جواب السوداني ((بان امريكا عليها ايقاف الهجوم على غزة لان الشعب العراقي قد يثور بسبب فتاوى المراجع ضد الجرائم الاسرائيلية)).

وعموما ان موقف المراجع في النجف اعطى الحكومة والاحزاب في العراق القوة والشرعية لاتخاذ مواقف شجاعة في ادانة الاحتلال ومهاجمة الصهيونية وعمليات الابادة للشعب الفلسطيني . ومن هنا كان موقف العراق موقفا مميزا

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