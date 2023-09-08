قادة جيش المقبور صدام سبب مأساة الشعب العراقي

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

الجميع يتذكر وخاصة من الأجيال التي ولدت بالعراق في خمسينات وستينيات القرن الماضي وعاشوا تحت حكم البعثيين الاراذل وخاصة بحقبة حكم صدام الجرذ الهالك الذي لم يبقي موبقة إلا فعلها مع ابناء الشعب العراقي وخاصة ضد ابناء المكون الشيعي والكوردي بشكل خاص.

للأسف الشديد أن الدكتاتور المهزوم صدام جرذ العوجة تطوع لإدخال العراق وشعبه في حرب مع الجارة إيران تنفيذا لأوامر اسياده قادة المعسكرين الغربي والشرقي، عندما سقط نظام الشاه وحدثت الثورة الإسلامية، الأمام الخميني رض اختار طريق مستقل لا مع الغرب ولا مع الشرق، الفيالق الإعلامية الوهابية والبعثية حاولوا إلقاء عمالتهم للمعسكرين الشرقي والغربي على قادة الثورة الاسلامية، لكن الباحث عن معرفة الحقيقة لاتنطلي عليه أكاذيب الفيالق الإعلامية الوهابية والبعثية.

بعد مضي أكثر من أربعين عاما على الاحداث، الكثير من المنصفين قالوا الحقيقة، قرأت كلام إلى القيادي الفلسطيني عباس زكي يتحدث عن الغزو الإسرائيلي إلى لبنان ومحاصرة بيروت، انه حضر اجتماع للسفير السوفياتي في بيروت وأنه قال للقادة الفلسطينيين بالقول نحن سيطرنا على أفغانستان ومابقي سوى وقت ونحكم قبضتنا على إيران من خلال دعم الحزب الشيوعي الايراني، يقول زكي عباس قلت للسفير أن إيران هي دولة داعمة لنا ولقضيتنا ونحن لم نقبل منكم معاداة إيران.

بكل الاحوال وحسب شهادة صلاح عمر العلي لقناة الجزيرة انه كان مع أبن خالته صدام الجرذ في مؤتمر هافانا لدول عدم الانحياز وان وزير الخارجية الإيراني السيد إبراهيم يزدي طلب اجتماع مع صدام، وحضرت الاجتماع، يزدي قال الى صدام نحن جيران وتربطنا مع العراق روابط تاريخية كثيرة ونريد إيجاد حلول للمشاكل بطرق سلمية، كان صدام مستمع لحديث إبراهيم يزدي وخرج وتم توديعه، يقول بقي صافن وانا انظر اليه، قال لي ما رأيك يا صلاح، يقول قلت له الدول تستقتل من أجل رفاهية شعوبها، وانا مع رأي السيد ابراهيم يزدي لحل المشاكل سلميا، يقول نظر لي صدام وضحك وقال لي ايران الان تعاني من صراعات داخلية ولديها مشاكل مع المعسكر الشرقي والغربي وهذه فرصتنا راح اضربهم ضربة اطشرهم، يقول صلاح عمر العلي اصابني الياس وعلمت ان هناك ضوء اخضر الى صدام من القوى العظمى لشن حرب ضد ايران وهذا ماحدث.

مواقف ملوك الخليج وخاصة مواقف الملك السعودي فهد كانت مواقف طائفية ضد الشيعة وإيران، نقل لي عقيد مسؤول في صنف التموين انه ذهب إلى السعودية لاستلام شحنة أسلحة واعتدة، يقول جاؤوني أن الملك يبغاك، يقول تم ادخالي على الملك فهد رحب بي وقال لي بشرني ما تم القضاء على الشيعة، يقول قلت له الحمد لله مابقى منهم إلا القليل، العقيد شيعي يقول عندما سمعت كلام الملك فهد لم أظهر له نفسي شيعي لانه يتصل في صدام يكون مصيري الإعدام.

رحم الله الإمام الخميني قال في إحدى خطاباته التي كانت تبثها الإذاعة الإيرانية القسم العربي وجه كلامه إلى دول الخليج وقال لهم ( إن صدام الذي انتم تدعموه في حربه ضدنا بالاخير مثله كمثل التمساح ينقلب عليكم ويحاول ابتلاعكم).

عندما قام صدام الجرذ بغزو دولة الكويت، الملك السعودي في البداية لم يظهر موقفه الرافض من احتلال الكويت، او بفترة التصعيد الصدامي مع دولة الكويت، بل الملك فهد نظم جولة مفاوضات ما بين عزة ابو الثلج وصباح السالم قبل غزو الكويت في ليلة واحدة، عندما حدث الغزو، لم يتكلم السعوديين في اي كلمة الى ان وصلت القوات الامريكية للسعودية ومعها تحالف ثلاثيني، عملية الغزو حدثت في وقت تهيكل المعسكر الشرقي وكان هناك اتفاق في تدمير أسلحة للناتو، لذلك كان غزو الكويت فرصة ذهبية، الاسلحة دفعت لهم السعودية والكويت الاموال في الف ضعف لالقائها وإلقيت على الشعب العراقي وتم تدمير خمسة الاف دبابة عراقية وثلاثة آلاف مدرعة واكثر من ١٢٠٠ مدفع ميدان، وجعلوا جيش صدام في وضع شبه منتهي، بيوم تحرير الكويت كنت انا بالسعودية وشاهدت خطاب الملك فهد ورأيت كيف رقص ال سعود بالسيوف، وعندما حدثت الانتفاضة بالعراق وحسب مذكرات شوارتزكوف قائد عمليات عاصفة الصحراء قال أخطأ الرئيس بوش في اخذ مشورة الملك فهد بعدم دعم الانتفاضة لإسقاط نظام صدام لكونها شيعية.

في خطاب الملك فهد بيوم تحرير الكويت اعطى هدية شخصية إلى جورج بوش مليار دولار وأمير الكويت اعطى هدية مليارين إلى جورج بوش.

قرأت مقال إلى كاتب كويتي الرجل من حقه يمجد في الملك فهد لكونه استدعى قوات الناتو لتحرير الكويت لكن ليس من حق هذا الكاتب الكويتي أن يقول، يروي التاريخ أن الملك فهد بن عبدالعزيز كان كذلك عراقياً أكثر بكثير من صدام وقيادييه، فقد حاول أن يحل الإشكال الذي خلقه صدام عبر استضافة لقاء جدة بين الشيخ سعد العبدالله رحمه الله والمقبور عزة الدوري، وشاركت الكويت في ذلك اللقاء بتقديم المليارات لحل الإشكال بشكل سلمي، الا أن الدوري الغبي والمحدود القدرات رفض، فقد كان السيد لا عند صدام، ولو أراد الطاغية حل الإشكال لأرسل البراغماتي طارق عزيز للحوار والأخذ والرد.

هههه شر البلية مايضحك، وهل كان وزير بالعراق او نائب صدام الجرذ يستطيع أن يقبل في حلول بدون مايريده صدام الجرذ، الوضع بالعراق بحقبة صدام كان كل شيء وفق مايريده صدام الجرذ، بل بسبب بطش صدام بالشعب العراقي، اضطهد حتى قادة البعث نفسهم استطاع أن يرهب ويخصي كل ماهم حوله، حولهم عبيد، والظاهر كان صدام الجرذ يأمر الطباخين والخدم في إعطاء انواع من الاطعمة والمشروبات الساخنة مثل مشروبات عرق السوس والنعناع لأنها تزيد من الهرمونات الانثوية، واستطاع جعل كل المحيطين به إناث بطريقة تحويل جنسي وليس إناث بالولادة، لأن بالعراق استشهد الاف النساء العراقيات الشريفات بسجون صدام المقبور وهن بقاعة المحاكم الصورية يلعنن صدام الجرذ الهالك.

المشكلة عندما يتحول الذكر إلى أنثى يصبح طلي ربما الطلي يمعمع لكن حواشي صدام الجرذ لايمعمعون، رأيت حلقة في قناة الأخ نزار الخالد كان مطرب سابق بحقبة صدام الجرذ، وحضر بحفلات عدي الكسيح، الأخ نزار سني المذهب رجل شهم وشريف عمل في قناته في اليوتوب على استضافة ضباط من مخابرات وأجهزة صدام الجرذ الامنيين ومن ضباط العسكر وبعض شيوخ عشائر سنة فضحوا جرائم صدام، أحد ضباط المخابرات قال انا ومعي ثلاثة أشخاص اعطونا مهمة نقوم في اغتصاب الأطفال الذين كانوا يسموهم أشبال القائد، هههه شر البلية ما يضحك، تصوروا الأشبال طلاب صف خامس وسادس ابتدائي يتم أخذهم إلى معسكر التاجي ويأتوهم ضباط مخابرات يقومون في اغتصابها بأمر من المأفون صدام الجرذ الهالك.

صدام الجرذ كان مأفون لذلك اتبع أسلوب اغتصاب كبار قادة البعث والجيش وربما شخصيات أخرى كان يعتقد أنهم في يوم من الايام يشكلون خطر عليه.

عندما قام صدام الجرذ بغزو الكويت، اجتمع قبل الغزو في أسبوع بالسفيرة الامريكية وقالت إن المشكلة مابين العراق والكويت لاتخصنا، لذلك الأحمق قام بغزو الكويت، وفي يوم للغزو فجر يوم 2/8/1991 وعندما سمع الملك فهد بأخبار الغزو أصابه الخوف، وفي الحقيقة لو كان صدام الجرذ فعلا يفهم لقام في غزو السعودية انا متأكد فيلق بذلك الوقت كان كافي لاحتلال القواعد الجوية والمطارات السعودية والقصور الملكية، لكن غزو الكويت كانت عمل غبي يكشف حقيقة غباء صدام الجرذ، في يوم احتلال صدام للكويت اتصل الملك فهد في صدام بل كرر الاتصال وبشكل متواصل في صدام من دون رد حتى عصر اليوم التالي، بل قام صدام الجرذ في إرسال القندار الفريق ركن عزة الدوري ابو خصاوي التنك للملك فهد إن صدام يبلغ الملك وكقرار نهائي لن ينسحب من الكويت وأن الكويت عادت عراقية وستبقى للأبد وليس لديه شيء آخر يقوله، وقيل إن الملك فهد سأل الفريق ركن ابو الثلج عزة الدوري اذن لماذا قدمت من العراق إن لم تكن مخولاً بالبحث عن حل ينقذ الشعب العراقي من تبعات ما قام به صدام، فما قلته كان يمكن أن يقال بالهاتف.

عندما حدث الانسحاب المذل ثار شعب العراق ضد نظام صدام الجرذ وكان يفترض يكون واجب الجيش العراقي وأبناء المكون السني بعد أن ثار شعب العراق في 14 محافظة أن ينضموا للشعب بدلاً من قمعهم ويعلنون عزل المجرم صدام وعائلته وزبانيته وتعيين شخصية عراقية وسطية معتدلة كرئيس مؤقت للعراق لفترة انتقالية حتى يؤسس لدستور جديد وانتخابات عامة جديدة.

خذلان قادة الجيش وقادة المكون العراقي السني عام 1991 للشعب العراقي وانحيازهم إلى الطاغية ارتد عليهم بالنهاية ودفعوا الأثمان باهظة ولم ينفعهم حينها صدام الجرذ.

المافون صدام الجرذ للأسف كان مدعوم من مكونه الطائفي بطريقة قذرة وليومنا هذا، حتى بعد سقوط نظام صدام الجرذ وهروبه من المواجهة العسكرية وتم ضبطه متخفيا في حفرة الجرذام لم يستطيع قادة البعث وضباط الجيش أمثال سلطان هاشم أن يجرؤون ويقولون إلى صدام انت مجرم وانت سبب مآسي شعب العراق، لم يعتذروا من الشعب ويقولون نحن كنا مجبرين، السبب ان معظم هؤلاء قام صدام الجرذ في اخصائهم وارسال زبانيته ليقومون في اغتصابهم وسلب رجولتهم، ليكونوا أذلاء، صدام الجرذ للظاهر قام في اغتصاب الكثير من العراقيين وهذا هو سر انبطاح الكثير من الساسة بمناطقنا بالوسط والجنوب انا لا استبعد ذلك، مضاف لذلك بقاء الكثير من رفاق البعث وتوظيف أبنائهم كضباط في الجيش والداخلية.

كان عندنا رفيق بعثي من الكوت بيت ابو رغيف اسمه… هربت عائلته بعد السقوط إلى محافظة ثانية في الفرات الأوسط وقيل أن أولاده ضباط بالداخلية والجيش، هذا واحد من بين المئات من الذين دخلوا في الأحزاب الدينية مجرد يرفعون صورة هذا الزعيم و يكني نفسه انه خادم إلى ال السيد والمرجع الفلاني انتهى وأصبح ثقة لايجوز انتقاده ابدا ويا ويل الذي يذكر هذا البعثي بفضح تاريخه يصبح انسان خطر على المذهب والدين والعقيدة.

اقول إلى فلول البعث لو كنتم فعلا شرفاء لقمتم في إسقاط نظام صدام الجرذ ووضعتم شخصية شريفة منكم ولما حدث ماحدث، لذلك نقول إلى المأفونين من شراذم فلول البعث طائفي انتهى وقت استغفال عقول الناس وتحكمون الشيعي والكوردي بعقلية الإبادة والذبح، أصبح الكوردي رئيس للجمهورية يأمر وينهي، وعليكم تقبيل اياديه، رغم انوفكم، وأصبح الشيعي مشترك بالعملية السياسية وفي القرار السياسي.

نختم مقالنا بمقال للمفكر المصري سامح عسكر، ‏إن ما تسمى دولة الخلافة هي مجرد دولة دينية قومية لها عداء مع كل غير المسلمين وغير السنة، وغير العرب أيضا،

فبرغم أن دعاتها يقولون بوحدة المسلمين لكنهم في الواقع يرون الشيعة غير مسلمين، وكل غير المسلمين إما كفار محاربون أو مرتدون حتى يدفعوا الجزية، ولأن دعاتها يقولون (بقرشية وعروبة الخليفة) فستصبح دولة قومية ضد كل من هو غير عربي حتى لو مسلما، وتندلع الحروب الطائفية والقومية بمجرد قيامها.

أتحدى كل من يفتي ويدعو لهذه الدولة الآن أن يكشف لنا مصيرا واقعيا بخلاف هذا المصير، أي يثبت بأن الخلافة جاءت لصالح المسلمين وغيرهم، والسنة وغيرهم ، والعرب وغيرهم، وستعامل الجميع بالتساوي، لو فشلت في إثبات هذه الدعوى فتراجع نفسك فورا لأن ما تدعو إليه هو الموت والدمار بعينه..ولا يمت للإسلام ولا المعتقدات بصلة.

انتهى كلام المفكر سامح عسكر.

المشكلة ان غالبية فلول البعث يجمعون قذارات فكر البعث وعقيدة الوهابية بتكفير الشيعة فكيف يتم بناء دولة مؤسسات ديمقراطية معهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

7/9/2023