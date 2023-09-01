عن زيارة اربعينية الإمام الحسين ع

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

ثورة الامام الحسين ع كانت بحق ثورة فريدة من نوعها، ضحى مفجرها بعياله واولاده واصحابه نحو تحقيق هدف منشود وهو اﻹصلاح في اﻹمة، الامام الحسين ع قال في خطاباته التي ألقاها في مكة وفي كربلاء عندما حاصره أهل البغي واتباع الفئة الباغية الذين ذمهم رسول الله ص ولعن زعيم الفئة الباغية معاوية بن أبي سفيان، الأمام ع قال خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله، هذه الامة قد اصابها ما اصاب الامم الاخرى من وقوع الانحراف والاختلاف، فقد ذكر الحاكم في مستدرك الصحيحين حديث عن رسول الله ص يحذر الامة من ذلك بالقول، لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل 456، ويوجد حديث عن عمرو بن عوف المزني فأخبرنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، والعباس بن الفضل الأسفاطي ، قالا، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد ، عن أبيه ، عن جده ، قال، كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ، فقال، لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن مثل أخذهم إن شبرا فشبر، وإن ذراعا فذراع، وإن باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه، ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة ، الإسلام وجماعتهم ، وإنها افترقت على عيسى ابن مريم على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة ، الإسلام وجماعتهم، ثم إنهم يكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ).

كما أورد أصحاب الصحاح والسير احاديث كثيرة عن رسول الله ص ان الامة تغدر بالخليفة الشرعي المنصب من الله وفق اية قرانية صريحة بلغ بها نبي الاسلام محمد ص(۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) ، نتج عن ذلك حديث الثقلين تركت فيكم كتاب الله وعترتي الذي رواه مسلم في صحيحه ولم يروي حديث وسنتي، لايوجد حديث كتاب الله وسني في البخاري ومسلم وانما يوجد كتاب الله وعترتي ونتحدى من ينكر ذلك، مضاف الى وجود اية صريحة تقول[، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِين [آل عمران:144].

إذن آية الانقلاب موجودة وماحدث من انقلابات وابعاد الخليفة الشرعي الذي نصبه رسول الله ص مصداق عملي لهذه الآية القرآنية المباركة.

الامام الحسين ع قدم نفسه شهيدا للاصلاح فهو شيخ المصلحين بعد أبيه علي بن ابي طالب ع وأخيه الحسن بن ع، الديانات السماوية أشارت إلى قتيل يستشهد في شط الفرات والكثير من رجال الكنيسة ومثقفي العالم المسيحي قد قالوها وبصراحة ان الشخص المذكور هو الحسين بن علي ع، في عام ٢٠٢٠ أحد رجال الكنيسة شارك جموع المؤمنين في كربلاء لزيارة ذبيح شط الفرات وإليكم نص الخبر ({بغداد، الفرات نيوز} اكد الاب مالخاز سونغيو لاشفيلي احد قساوسة جورجيا، ان العدالة والسلام انتصرتا بتضحية الرجل العظيم الامام الحسين {عليه السلام}.وقال الاب مالخاز سونغيو لاشفيلي في بيان صادر عن العتبة الحسينية المقدسة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه، على قناعة مطلقة ان ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجيل هو الامام الحسين عليه السلام، وذكر سونغيولاشفيلي ، لقد حضرت الى كربلاء لتقبيل التراب المقدس، موضحاً لقد صليت للناس جميعا لأني وجدت المكان ملهما ومشجعا لي.في جانب اخر قال رئيس احد الكنائس في ولاية اريغون بالولايات المتحدة الأمريكية جان شاك ان زيارة الاربعين تمثل اكبر تجمع يمثل الانسانية في العالم. وبين شاك، ان زوار الاربعين ورغم كثرة اعدادهم وتعدد جنسياتهم وقومياتهم لم يتحدثوا بطائفية وعنصرية، بل كان الألم على الفاجعة ومبادئ الانسانية تجمعهم.وأضاف أشعر بالسعادة لهذه الزيارة وانا ازور هذا الإمام العظيم وهي اول زيارة لي الى العراق.وتابع بالقول، اثناء توثيقنا للمقابلات في الشارع كان الكثير من الزائرين يلتقطون الصور معنا ويرحبون بنا,واخبرونا كم هم سعداء، مبينا ان زيارة الاربعين اكبر سلام تشهده الأرض بشكل سنوي في العراق.وأعرب شاك، عن امله في ان تلاحظ وسائل الإعلام الامريكية هذه الزيارة وتنقل الصورة الحقيقية لهذا الحدث العالمي.واكد، ان هذه الملايين من البشر التي تزور كربلاء خلال أيام معدودة، تمثل علامات امل لمن يعملون للحقيقة والعدالة في مواجهة الظلم والاستبداد. واوضح ، ان اجمل ما وجدته هو أن جميع الزائرين لا يدعون الحسين فقط لأنفسهم ولكن للعالم فهؤلاء هم من يمثلون الكرامة والإنسانية الحقيقية، انتهى).

غاندي ، محرر الهند، قال،

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لاأدرك لماذا إصطحب معه النساء والصبية والأطفال؟ إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام

جارلس ديكنز، الكاتب الإنجليزي المعروف

على الرغم من ان القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس عبر ذكر مصائب المسيح الا انك لاتجد لدى اتباع المسيح ذلك الحماس والانفعال الذي تجده لدى اتباع الحسين عليه السلام. ويبدو ان سبب ذلك يعود إلى ان مصائب الحسين عليه السلام لاتمثل الا قشّة امام طود عظيم

توماس ماساريك

يقال في مجالس العزاء ان الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس، ولحفظ حرمة الإسلام ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد، اذن تعالوا نتخذه لنا قدوة، لنتخلص من نير الإستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة

موريس دو كابري

حينما جنّد يزيد الناس لقتل الحسين وأراقه الدماء، كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل سبعين مرة، فإننا على إستعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا

جورج جرداق، العالم والأديب المسيحي

حقاً ان الشجاعة والبطولة التي ابدتها هذه الفئة القليلة، كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى اطرائها والثناء عليها لاإراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتاً عالياً وخالداً لازوال له إلى الأبد

السير برسي سايكوس، المستشرق الإنجليزي

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل ارض راية، ولأقمنا له في كل ارض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية بإسم الحسين.

مهما حاولت قوى الشر والظلام تشويه سمعة مذهب الشيعة الجعفرية الامامية مذهب ال بيت محمد ص فلن ولم يفلحوا ، ورغم الأخطاء لدى ساسة شيعة للعراق لكن هذا المذهب الله سبحانه وتعالى ناصره ورغم القتل والذبح والاستئصال لكن هذا المذهب ينموا ويتكاثر انصاره ويتشيع الاف الناس الى ال البيت ع.

زيارة الاربعين أي هي المقصود منها هو يوم العشرين من صفر، روى الشّيخ في التّهذيب والمصباح عن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) قال: علامات المؤمن خمس:صلاة إحدى وخمسين أي الفرائض اليوميّة وهي سبع عشرة ركعة والنّوافل اليوميّة وهي أربع وثلاثون ركعة،وزيارة الاربعين، والتختّم باليمين وتعفير الجبين بالسّجود، والجهر بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، وقد رويت زيارته في هذا اليوم على نحوين، أحدهما ما رواه الشّيخ في التّهذيب والمصباح عن صفوان الجمّال قال: قال لي مولاي الصّادق صلوات الله عليه في زيارة الأربعين، تزُور عند ارتفاع النّهار وتقول، اَلسَّلامُ عَلى وَلِيِّ اللهِ وَحَبيبِهِ، اَلسَّلامُ عَلى خَليلِ اللهِ وَنَجيبِهِ، اَلسَّلامُ عَلى صَفِيِّ اللهِ وَابْنِ صَفِيِّهِ، اَلسَّلامُ عَلى الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهيدِ، اَلسَّلامُ على اَسيرِ الْكُرُباتِ وَقَتيلِ الْعَبَراتِ، اَللّـهُمَّ اِنّي اَشْهَدُ اَنَّهُ وَلِيُّكَ وَابْنُ وَلِيِّكَ وَصَفِيُّكَ وَابْنُ صَفِيِّكَ الْفائِزُ بِكَرامَتِكَ، ……الخ الزيارة الموجودة في الكتب التاريخية وكتب الأدعية والزيارات.

قد وردت زيارة ثانية وهي ما يروى عن جابر وهي انّه روي عن عطا قال، كُنت مع جابر بن عبد الله الانصاري يوم العشرين من صفر، فلمّا وصلنا الغاضريّة اغتسل في شريعتها ولبس قميصاً كان معه طاهراً ثمّ قال لي أمعك شيء من الطّيب يا عطا؟ قلت، سعد، فجعل منه على رأسه وساير جسده ثمّ مشى حافياً حتّى وقف عند رأس الحسين (عليه السلام) وكبّر ثلاثاً ثمّ خرّ مغشيّاً عليه، فلمّا أفاق سمعته يقول: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا آلَ اللهِ.. الخبر، وهي بعينها ما المصادر التاريخية للزيارة ﻷن بعض المتمنطقين يثرثون كثيرا، وكل واحد من هؤلاء المتطفلين يصرح نتيجة عقد وخلافات شخصية يحاول ابراز نفسه انه عالم زمانه، وقوله فقط هو الحق، والحمد لله المصادر كثيرة وقد ذكر الكثير من العلماء الاعلام فضل زيارة الحسين في يوم الاربعين وقد استدلوا في ذلك على روايات الائمة المعصومين منهم،

المحصلة النهائية أن نقول زيارة الاربعين مناسبة مهمة ظهرت للعلن بشكل مباشر وواضح بعد سقوط صنم هبل، يفترض في مرجعيات وساسة ومثقفي الشيعة جعل الامام الحسين ع عامل وحدة وقوة وتعاون وتبادل اﻵراء وحل المشاكل الجانبية ﻷن الحسين ع يجمعنا نحو اروع هدف سامي وهو الإصلاح والوحدة وتناسي الخلافات الجانبية وهي خلافات شخصية لتقاطع واختلاف آراء الكثير من الساسة الذين يفكرون بمرحلة آنية وليست في كيفية العمل على خدمة الأبناء والاحفاد وانقاذهم من محاولة عودة القوى الطائفية للتسلط على رقابهم من جديد، لنجعل من زيارة الامام الحسين ع مؤتمر سياسي لتوحيد الكلمة وتصحيح الأخطاء والاتفاق حول مشروع سياسي جامع لإنقاذ شيعة العراق من القتل والذبح، لانريد من الزيارة المليونية ان تتحول الى كرنفال في انقضائه ينتهي كل شيء، كل أحزاب أوروبا تنفق ملايين الدولارات لعمل حشد انتخابي لم يتجاوز عشرة آلاف شخص فقط بينما يتجمع عشرين مليون شيعي من تلقاء انفسهم في كربلاء وبدون ان يدفع الساسة فلس واحد فينبغي استغلال هذا التجمع وجعله عامل وحدة وقوة والاتفاق على مشروع سياسي جامع وشامل يلتزم به الجميع وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

أنا عضو في حزب يساري دنماركي، اقسم بالله انا ومعي اثنان من الأصدقاء عجزنا ان نجمع مائة شخص فقط.

يفترض يتم تأسيس نقابة إلى أعضاء المواكب الحسينية أسوة في نقابة العمال أو نقابة الصحفيين والمهندسين العراقيين، عمل نقابة إلى المواكب الحسينية أمر ضروري لتوحيد الخطاب، عندما حدثت مؤامرة داعش البعثية الوهابية وهرب ملايين البشر في اتجاه كربلاء والنجف ومحافظات الوسط والجنوب، تم الاستفادة من البنايات التابعة المواكب الحسينية الممتدة من النعمانية إلى الشوملي والى كربلاء، ومن بنايات المواكب المنتشرة من قضاء الفجر مرورا بعفك ديوانية الشامية إلى النجف وإلى كربلاء، تم إسكان مئات آلاف المواطنين في بنايات قام في بنائها أصحاب المواكب الحسينية لخدمة الزوار في مناسبة زيارة الاربعين المليونية.

رأيت رجل باكستاني في مقطع فيديو، عنده موكب حسيني، تبرع في زراعة عشرة آلاف شجرة على طريق نجف كربلاء البالغ طوله أكثر من ثمانين كيلو متر، وقال هذه الأشجار خلال ثلاث سنوات يمكن أن يستفيد منها الزوار في الجلوس تحت ظلها لحمايتهم من الحر الشديد أو من المطر في مواسم الزيارات في الشتاء.

تأسيس نقابة أو اتحاد إلى أصحاب المواكب الحسينية، يكون عامل مهم لتعاون اتحاد المواكب الحسينية مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة العراقية في تشجير الطرق العامة التي يسلكها ملايين الزائرين، يتم توظيف منتسبين واجبهم سقي الاشجار، بل هناك رغبة حقيقة لاصحاب المواكب الحسينية من الباكستانيين والهنود والافغان والايرانيين ومن شيعة الخليج في دعم مشاريع تشجير الطرق العامة التي يسلكها ملايين الزائرين، نجعل من الزيارات المليونية وسيلة لخدمة البيئة بالعراق، هناك ملايين الأثرياء من الشيعة بالعالم مستعدين لدعم مشروع تشجير طريق ياحسين، يدفعون ملايين الدولارات والدولة العراقية لاتدفع ولا دولار واحد.

انا شاركت مرة واحدة في زيارة الأربعين وشاهدت ملايين المؤمنين من كل اصقاع الارض، حب الحسين ع جمع كل البشر من العرب والفرس والافارقة والاوروبيين، امس المفكر والفيلسوف الروسي الإسكندر دوغين كان من ضمن جموع الملايين يسير تجاه كربلاء، يفترض يتم الدعوة من خلال المواكب في تعليم شيعة العراق كيف يحب بعضهم بعض، يفترض دعوة الناس في المشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية، أكثر مايخشاه اراذل فلول البعث وهابي الاستفادة من الزيارات المليونية الحسينية في تثقيف ابناء شيعة العراق في التعاون فيما بينهم.

لعن الله صدام جرذ العوجة الذي تسبب في هروبي من العراق وعشت في بلدان وان كانت جيدة لكنها بالتأكيد لايمكن لي قضاء كل حياتي بها، وسخم الله وجوه القضاء الظالمين تربية صدام جرذ العوجة العاملين في مؤسسة الفصل السياسي الذين لديهم عقدة من كل عراقي شريف عارض نظام البعث ويتحينون الفرص في سلب حقوقه ومنعه من العودة لبلده العراق، وتبا وتعسا إلى رئيس هيئة الفصل السياسي رسول عبدعلي الإزيرجاوي الذي رفض تحكيم عقله ومساعدتي في عودتي للعراق، نشكوه إلى الله عز وجل ونشكوه عند رسول الله ص ونشكوه عند الحسين ع كنت ولازلت اتمنى ان اكون موجود في بلدي العراق لاعيش ماتبقى من حياتي واشارك هذه الجموع المليونية في زيارة الامام الحسين ع لاوفقك الله يارسول عبدعلي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

2/9/2023