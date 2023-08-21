خسأت ياكذاب، مغربي من قال اليزابيت بنة عم الملك

، نعيم الهاشمي الخفاجي ||

‏هناك حقيقة ولاء الناس لمذاهبهم أقوى من ولائهم للدين وميلهم لأئمة مذاهبهم أقوى من ميلهم للعقيدة، فمن يتهمك منهم بالكفر يقصد أنك تنكر عليه مذهبه لأن الاثنان لديه واحد (المذهب / الدين) (الفتوى /العقيدة).

ابتلينا بوجود شريك بعثي طائفي تكفيري بالعراق فاقد الشرف والقيم وفاقد شرف الاختلاف في المذهب والرأي والمعتقد، بين فترة واخرى يطل علينا كاتب بعثي يجمع قذارة البعث وقذارة الفكر التكفيري الاقصائي يكتب هراء للنيل من الشيعة كمعتقد لأسباب مذهبية طائفية، هذا الوزغ يكفر الشيعة ويفتري عليهم ويعطي نصائح للشيعة ومرجعياتهم حاله حال طه الدليمي الذي سجن بسبب زنا المحارم بحقبة حكم نظام صدام جرذ العوجة الهالك.

ساق أكاذيب كثيرة منها ان الشيعة يقولون إن ملكة بريطانيا نسلها من سلالة رسول الله محمد ص، هذا الافتراء يكشف نتانة هذا الكذاب المفتري، والحقيقة أن الخبر نشر للمرة الأولى في عام 1986 من قبل السلطة البريطانية المختصة بالأصول الملكية.

لكن هذا الادعاء عاد إلى الظهور بعد أن قالت صحيفة مغربية منذ سنوات إنها تأكدت من نسب الملكة إلى النبي، ويومها احتفى به الكاتب المغربي عبد الحميد العوني في مقالته في صحيفة «الأسبوع المغربية» مشيراً ان الملكة البريطانية «أنها تبني جسراً بين ديانتينا ومملكتنا».

من رقص لهذا الخبر الزائف مغربي مسلم سني لان ملك المغرب مهتم بالاصول يدعي أنه من أحفاد إدريس بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع، وإذا شخص شيعي قال إن الملكة من أصول إلى رسول الله ص فمصدر الخبر بريطاني وشخص مغربي ادعى أنه وثق النسب، مضاف لذلك شيخ الأزهر السابق قال ملكة بريطانيا من نسب ال البيت ع، كان الأولى بهذا الأعمى الضال إن لا يلقي أكاذيبه على الطرف الشيعي.

اقول إلى هذا البعثي النتن علماء الشيعة ومثقفيهم يحاورون بالدليل اذا كان عبدالحسين شرف الدين كما تدعي انه نشر مراجعاته مع سليم البشري بعد وفاته، وإن شمس الواعظين صاحب كتاب ليالي بشاور غير صحيح، أقول إلى هذا البعثي التكفيري، لندع حوارات الماضي، وعلينا بحوارات اليوم في مواقع التواصل وفي قنوات اليوتيوب، الشيخ التونسي أحمد السلمان دحض كل الأكاذيب التي نشرها الحثالات أمثال هذا البعثي وفصيلته الأفاكين، لم يأتي …كلاش بالدليل والبرهان، وثبت زيف اكاذيبه، بما ان هذا البعثي التكفيري عراقي الجنسية،نذكر له مثالين، شخصيتين سنتين الأول الدكتور المتشيع صائب عبدالحميد العاني نسف كل الأكاذيب ضد مذهب الشيعة آل البيت ع، لا نتحدث عن الدكتور التيجاني لنتحدث عن اليوم عن شخصيتين سنيتين عراقيتين، صائب عبدالحميد العاني معروف بالساحة الثقافية والاعلامية، لديه كتاب الانتقال بين المذهب والمعتقد، والكتاب الثاني بن تيمية في صورته الحقيقة، والشخصية الثانية السيد سامي البدري شقيق الشهيد الشيخ عبدالعزيز البدري السامرائي الذي اعدمه صدام الجرذ بحقبة استشهاد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، سيد سامي البدري من سامراء وشخصية معروفة، وليس شخصية ليس لها وجود، السيد سامي البدري بعد أن تشيع الف كتاب نحن ابناء الدليل نميل أين ما مايميل، هؤلاء كتبوا كتب رصينة تثبت أكاذيب المفترين من بعثيين ووهابيين ضد الشيعة، مضاف لذلك توجد مكتبة لها صفحة على الإنترنت اسمها المستبصرون يوجد بها مئات الكتاب والمثقفين والصحفيين والمشايخ والعلماء السنة الذين تشيعو بسبب أكاذيب الوهابية ضد الشيعة، توجد مؤلفات ١٣٠ كاتب لشيوخ سنة تشيعوا وكتبوا مؤلفات للدفاع عن الشيعة بكل قوة، الدكتور الأردني مروان خليفات كان وهابي تكفيري وبعدها تشيع الف العشرات من الكتب الرائعة للدفاع عن مذهب آل البيت ع واول كتاب كتبه اسمه وركبت سفينة النجاة، معظم البعثيين الوهابيين منزعجين من عمليات تشيع الكثير من السنة بعد أن اتضحت الحقيقة، أن الشيعة هم أهل السنة، شيخ فلسطيني اسمه صلاح الدين أمام في بيت المقدس كان وهابي تكفيري ذات مرة تجاوز على الحسن والحسين ع لكن الرجل راجع نفسه واعتذر وتشيع، في آخر خطبة تحدث بها في مسجد بيت المقدس قال في جموع المصلين اتعلمون الله بدينكم؟ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة قالها رسول الله ص على الآل فقد ولا وجود للازواج والاصحاب، والتفت إلى جموع المصلين وقال لهم الصحابة صلوا على محمد وآله وانتم تريدون تعلمون الله بدينكم وتضيفون الأزواج والأصحاب؟.

خلال حواراتي مع مئات من الأصدقاء العراقيين والعرب السنة كانوا بالبداية يعتقدون أن الشيعة ليسوا مسلمين هذا الكلام في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وليست لديهم ادلة، أتذكر بعام ١٩٩٦ دخلت في كوبنهاكن إلى مكتبة عربية ودار حوار وانا رديت مجرد عرفوني شيعي، جائني عشرة أشخاص لمحاورتي، صاحب المكتبة فلسطيني، قال لهم انا أدير الحوار، سؤال سؤال، الحوارات استمرت ثلاث ايام، من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، كان يحضر الحوار شيخ كبير مغربي، في الاخير صرخ بصوت عالي وقال الله أكبر لم أعرف أحد من الشيعة بحياتي لكن هذا الشاب الشيعي يحاوركم بقوله قال الله تعالى ويذكر لكم آيات ويحتج عليكم بالبخاري ومسلم وانتم تفترون عليه، دنى مني وقال لي ابن أخي لقد قلت خيرا وقام بتقبيلي في جبيني، نعم بالحوارات تشيع العشرات وكنت اقول لهم لا أريد منكم أن تتشيعوا بقدر تعرفون أن الشيعة مذهب إسلامي مرتبط مع ال البيت ع ومع رسول الله ص، حتى مرة أصدقاء أكراد أرادوا مني كتب استعاروها رجعوها لي باليوم الثاني وقالوا لي كاكه نعيم نحن نعتذر ولانستطيع أن نقرأ أكثر نخاف نترك الإسلام.

حديث التقية ديني ودين آبائي، أقول إلى هذا الكذاب المفتري، وهل عاش الأئمة ع في دول ديمقراطية مثل الدنمارك والسويد ام تحت ظل سلطة قمعية، كان شيوخ الوهابية يعيبون على الشيعة استعمال التقية ببعض الموارد، عندما تسلم ولي العهد السعودي الحالي ولاية العهد قام بسحق التيار الإخواني الوهابي من الشيوخ السعوديين وزج بهم السجن، اضطر الكثير من الشيوخ السعوديين استخدام التقية لتخليص رقابهم من سيف ابن سعود، لذلك جاء حديث أم كلثوم استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ يقول « ليس الكَذَّاب الذي يُصْلح بين الناس ، فَيَقولُ خيرا ، وَيُنَمّي خيرا ».[1]

واستنادا على ذلك جاء رأي بن باز بأن الحالات التي يجوز فيها الكذب هي ثلاث حالات ؛ في الحرب أو الاصلاح بين الناس ، وكذب المرأة على زوجها أو الزوج على امرأته.ايضا أجاز الوهابية الكذب والنفاق في زواج المرأة بنية الطلاق وهناك آلاف الفتيات عرفن في انفسهن مطلقات ولنا بقضية القيادي الإخواني الوهابي وليد طبطبائي مع زوجته التي اقامت عليه دعوى كان يمارس معها الجنس وهو مطلقها قبل سنة،سألت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية الجنرال، عمر البشير، في عددها الصادر يوم 16 يوليو 1989، أي بعد حوالى أسبوعين من انقلابه على النظام الديمقراطي عن علاقة انقلابه بحزب الجبهة القومية الإسلامية (فرع جماعة الإخوان المسلمين في السودان) فأجاب بالقول: "أريد أن أؤكد بشكل قاطع أنه لم تكن لنا علاقة بالجبهة القومية الإسلامية لا قبل ولا أثناء ولا بعد الانقلاب ولا توجد لدينا نية للتعاون معهم بالمرة، كان الجنرال الإخواني يكذب، فقد اعترف لاحقا أنه عضو ملتزم التحق بصفوف الجبهة القومية الإسلامية منذ سنوات طويلة حتى صار أكبر قياداتها العسكرية داخل القوات المسلحة السودانية حيث عهد إليه بتدبير الانقلاب بأوامر مباشرة من قيادة الجبهة، التي تزعمها الدكتور حسن الترابي.

طيب أردوغان استعلم التقية في أبشع صورها ووصل للسلطة في تركيا، نعود إلى حديث الإمام الصادق ع التقية ديني ودين آبائي، نعم التقية لها أصول من القرآن قضية تعذيب عمار وقتل امه من جد المؤمنين ابو سفيان النص القرآن من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يقول السيد منير الخباز سعودي الجنسية شيعي المذهب، نحن عندما نريد أن ندافع عن مبدأ التقية كمبدأ أساسي عندنا في المذهب الإمامي فلا بد من تسليط الضوء على هذا الاعتراض، وهنا أمران لا بد من الالتفات إليهما حتى نعرف الجواب عن هذا الاعتراض، الأمر الأول، لا شك في أن التقية مبدأ من مبادئنا الأساسية، ولكن التقية عندنا ليست مطلقة، بل لها حدود واستثناءات، ولا بد من الالتفات إلى هذه الحدود، إذ أن المذهب الإمامي لم يلزمنا بالتقية في تمام الموارد والحقول، بل وضع حدودًا واستثناءاتٍ للعمل بمبدأ التقية، وهي:

الاستثناء الأول، موارد الدم.

يقول علماؤنا: لا تقية في الدماء، فلو أن إنسانًا أكرهك على أن تقتل شخصًا، وقال لك: إما أن تقتل فلانًا وإما أن تُقْتَل، فحينئذٍ لا يجوز لك العمل بالتقية، ولا يصح أن تقول: ما دمتُ متعرضًا للقتل فلأقتل فلانًا حتى أحافظ على نفسي! ليس هذا من موارد التقية؛ لأنه لا ترجيح لنفسك على نفس الشخص الآخر، فإنك نفس محترمة، والشخص الآخر أيضًا نفس محترمة، فلا يصح للإنسان أن يرتكب هذه الجريمة من باب التقية، فقد ورد عن الإمام الباقر ￼: ”إنما شرّعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية“، أي أن الهدف من التقية حقن الدم، وأما إذا كانت التقية سببًا لإراقة الدم فلا تشرع التقية ولا تجوز.

الاستثناء الثاني: موارد الأمور الواضحة التي لا لبس ولا غموض فيها.

ورد عن الإمام الصادق، ثلاثة لا أتقي فيهن أحدًا، شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج، فالإمام لا يشرب شرابًا مسكرًا بداعي التقية أبدًا، ولا يمسح على الخفين بهدف التقية، ولا يترك متعة الحج بناءً على مبدأ التقية. بعض علمائنا يقولون، هذه أمثلة فقط، وإلا فليست لها خصوصية، وإنما يريد الإمام الصادق أن يقول، الأمور الواضحة بين المسلمين لا تقية فيها، فإن حرمة شرب المسكر أمر واضح لا تقية فيه، والمسح على الخفين ليس واجبًا، فلا مجال للتقية فيه، ومتعة الحج واضحة بين المسلمين فلا تقية فيها أيضًا، وعلى ذلك فالأمور الواضحة التي أدلتها وبراهينها واضحة لا معنى للتقية فيها.

كذلك نحن الآن في العصر الحديث، حيث أصبح الشيعة واضحين، لأنهم يملكون قنوات فضائية وإذاعات وصحفًا ووسائل إعلامية، فأصبحت شعائر المذهب ومراسمه أمورًا واضحة كالشمس يعرفها الكل، فلا لبس ولا غموض فيها، فالتشيع بقواعده الأساسية أصبح أمرًا واضحًا أمام الشاشة العالمية لا لبس ولا غموض فيه، حيث أصبحت أدلتنا وبراهيننا أمورًا واضحة ومنتشرة ومعروفة إعلاميًا.

ولذلك لا معنى للتقية في الإمامة مثلاً، بحيث يقول شخصٌ، أنا لا أقول بأن إمامي علي بن أبي طالب لأنني في تقية، التشيع يعني القول بإمامة علي بن أبي طالب بالنص، وسواء قال الإنسان أو لم يقل يبقى هذا الأمر واضحًا، فهذه الأمور التي أقيمت عليها الأدلة والبراهين، وانتشرت على مختلف بقاع العالم، أصبح لا معنى للتقية فيها، فعلى الشيعي أن يقول بأن إمامه علي بن أبي طالب بالنص، فإن عندنا أدلة كثيرة، كحديث الغدير وحديث المنزلة وحديث الدار، وغيرها من الأدلة الواردة في إمامته والنص عليه بالخلافة.

انتهى كلام سيد منير الخباز، بكل الاحوال ابتلينا بهؤلاء البعثيين التكفيريين الكذابين الذين اباحوا وفق فتاوي علماؤهم توسيع الادبار لكي تتسع لدخول المتفجرات، والتوسيع يتم بالممارسة الجنسية، نحن لم نفتري، نواف بن عبدالعزيز كان وزير للداخلية دخل عليه وهابي وصاح الله اكبر، لكن لن تنفجر العبوة، بعد فحصه وجدوا العبوة وضعت في الدبر، بعثية العراق تاجروا بفرج صابرين الجنابي لكسب مكتسبات سياسية، فهم أرذل الناس بالعراق والعالم.

هذا الطائفي يعتبر وجود كرامات سواء كانت صحيحة أو غير صحية لدى أئمة الشيعة، أقول لهذا الكذاب، لدى الشيعة القرآن فقط هو الصحيح وباقي كتب الحديث تعرض على القرآن إن وافقت القرآن يؤخذ بها حسب قول الإمام الصادق ع إذا جاءكم الحديث عنا فاعرضوه على كتاب إن وافقه فخذوه وأن عارضه فاضربوا به عرض الحائط، لذلك الشيعة لايقول بصحة الكرامات فهي مروية أسوة ماهو موجود لدى السنة، ننقل إليكم الكرامات للسنه نقلا عن كتاب، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قام هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعي، بذكر مجموعة كبيرة من الكرامات المنسوبة للصحابة والتي تقبلها أهل السنة، فذاعت فيما بينهم واشتهرت.

على سبيل المثال، ينقل عن أبي بكر الصديق أنه قد عرف عند وفاته بجنس الجنين الذي كان في بطن إحدى زوجاته، وأنه قد طلب من عائشة أن تراعي حق أختها في الميراث بعد موته. أما في صحيحي البخاري ومسلم -وهما أهم وأوثق المصادر الحديثية التي يرجع إليها أهل السنة والجماعة- وردت أخبار كرامة أبي بكر في كون الطعام يكثر بين يديه.

فإنه "لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا"، وهي الكرامة التي تتشابه إلى حد بعيد مع ما ورد في العهد الجديد من معجزات تحققت على يد السيد المسيح.

في السياق نفسه، أورد اللالكائي مجموعة من الكرامات المتفرقة عن عمر بن الخطاب، منها أنه أثناء خطبته في أحد الأيام بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، قد قطع الخطبة ونادى من فوق المنبر، يَا سَارِيَةُ بْنَ زَنِيمٍ الْجَبَلَ، مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ ظَلَمَ، فإذا بصوته وقد تجاوز حدود الزمان والمكان، ليصل لسارية في العراق أثناء قتاله ضد بعض كتائب الجيش الفارسي.

ومنها أن عمرو بن العاص والي مصر، لما بعث إلى عمر ليخبره أن النيل لا يجري، وأن أقباط مصر يقولون إنه لن يجري إلا بعد أن يلقوا فيه بإحدى البنات الجميلات كعادتهم في كل عام، فأن عمر قد أرسل لعمرو بورقة كتب فيها، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نِيلِ مِصْرَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَجْرِي مِنْ قِبَلَكَ فَلَا تَجْرِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيكَ، وأمره أن يلقي الورقة في النيل، فلما ألقاها عمرو، جرى النيل وفاضت مياهه كلما لم تفض من قبل.

أما خالد بن الوليد، فيحكي اللالكائي في كتابه أن كرامته قد ارتبطت بتحويل الأشياء من صورة إلى أخرى، إذ يتحدث أنه عندما قابل بعض جنوده الذين يحملون الخمر، فأنه قد دعا الله فتحول الخمر وهو بين أيديهم إلى عسل أو خل، كما أنه في روايات أخرى، يظهر –أي خالد- كإنسان خارق لا تؤثر فيه نكاية الأعداء، وذلك حينما شرب السم ولم يؤثر فيه، وهو الأمر الذي يتسق مع الصورة الذهنية السنية النمطية له، والتي تتفق مع مكانته الحربية والعسكرية كقائد لا يُشق له غبار.

شر البلية مايضحك، هل هذا البعثي أعمى عن ماهو موجود من خزعبلات لدى الكتب السنية.

حديث باهتوهم

بحوث مع أهل السنة والسلفية، م س، ص 261.

يقول السبكي: وقد بلغ الحال بالخطابية... وهم المجسمة في زماننا، فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة، لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله.. وبلغني إن كبيرهم استفتى في شافعي أيشهد عليه بالكذب فقال ألست تعتقد أن دمه حلال ؟ قال،

نعم، فما دون ذلك دون دمه فاشهد وادفع فساده عن المسلمين. قال السبكي فهذه عقيدتهم يرون أنهم المسلمون وأنهم أهل السنة، ولو عدوا عددا لما بلغ علماؤهم لا عالم فيهم على الحقيقة مبلغا يعتبر، ويكفرون علماء الأمة ثم يعزون إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهو منهم برئ أنظر طبقات الشافعية، ج 1 ص 193. والمرجع السابق، ص 188.

(2) أنظر كيف يتعامل الحنابلة مع الحقائق الواضحة عندما يعرضها خصومهم وكيف يزورون التاريخ. عن أبي علي النجاد، بينما أنا ذات يوم إذ دخل رجل من أهل البدع ومعه مصحف فجعل يقرأ منه سورة الأحزاب فلما انتهى إلى هذه الآية وقرن في بيوتكن أطبق المصحف وقال: إيش نعمل في هذه وعائشة قد خرجت. قلت، إنها لم تخرج من بيتها قال، وكيف ذاك ؟ قلت: لأن بيوت أبنائها بيتها ؟.

يكذبون على الله وعلى رسولة للدفاع عن اصنامهم، لذلك

الأكاذيب على الشيعة محلله لدى هؤلاء المتعصبين على سبيل المثال

قال ابن تيمية يفتري على الشيعة بالقول التالي ، فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا

منهاج السنة ج1 / ص474، لا جمعة ولا جماعة.

الان بظل وجود أجهزة التلفاز، الجمعة يصلون صلاة جمعة وجماعة، والبهائم الوهابية الانتحارية تستهدف المصلين بصلاة الجمعة بالعراق وافغانستان وباكستان ولبنان…الخ.

أسباب وجود مرجع للشيعة، الشيعة بزمن رسول الله ص كان زعيمهم رسول الله ص واسم الشيعة اطلق على الصحابة من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب ع، وبعد وفاة الرسول الله ص بات زعيم الشيعة الإمام علي ع وبعد الإمام علي ع انقاد الشيعة إلى بقية الأئمة الأثنى عشر من أئمة آل البيت ع، وبعد الغيبة الشيعة يتبعون المجتهد الجامع للشرائط، المرجعية تشرف على أمور الدراسة والافتاء والتصدي للمخاطر، لدينا مرجعية ولاية فقيه يكون المرجع زعيم ديني وزعيم سياسي، وهذه بات مهمة لأن باتت السياسة بعصرنا أمر ضروري، ولدينا مرجعية عامة تقود الطائفة وتطورت أصبح لدى المرجعية مؤسسات تعليمية ومؤسسات خيرية، وتتدخل المرجعية عندما تتعرض البلاد للخطر ولنا في فتوى المرجعية في الجهاد الكفائي وبروز الحشد وبقاء الحشد،أكاذيب البعثيين لاتعد ولاتحصى.

عندما تعرضت الدولة العثمانية للغزو مفتي وزعيم السنة العرب وقف مع القوات الغازية المحتلة بينما مرحعيات الشيعة اصدروا فتاوى الجهاد وقاتل مراجع الشيعة وعشائر الشيعة بالجنوب والوسط وكان جدي من ضمن المقاتلين الذين هزموا القوات البريطانية المحتلة في معركة الكوت، انفرد الشيعة بالقتال لجانب الدولة العثمانية، بينما السنة العرب بالمشرق العربي وقفوا مع القوات البريطانية والفرنسية الغازية، هناك حقيقة حتى مثقفين ومشايخ سنة منصفين قالوا وجود مرجعيات شيعية افضل من السنة الذين يفتقرون لوجود مرجعيات لديهم مثل الشيعة.

من الأكاذيب التي أطلقها هذا البعثي التكفيري لماذا المرجعية لم تحل الحشد، وهل كف شركاؤنا بالوطن من فلول البعث التآمر علينا، داعش كانت مؤامرة انقلابية مدعومة اقليميا ودوليا لتمكين حثالات فلول البعث، لكن فتوى الجهاد قلبت الهزيمة إلى نصر، والحشد باقي حاله حال وجود قوات رديفة في دول الجوار ودول العالم، إسرائيل لديهم فيلق الاحتياط يضم قوات جوية وصاروخية وبحرية وفرقة مدرعة وفرقة مشاة، المنتسبين موظفين ولديهم أعمال تجارية وزراعية كل سنة ينظمون استعراض عسكري، وهم جاهزون للالتحاق لوحداتهم حال حدوث أمر طارىء، الحشد بات مؤسسة عسكرية بل وأصبح الحشد قوة إنتاجية يزعون المزارع ويعملون في مصانع إنتاجية تذهب الأموال لخزينة الدولة العراقية.

من الافترائات يقول هذا الاعمى، لماذا المرجعية دعمت قوائم الشيعة، شيء طبيعي كل مرجعيات العالم دعموا القوائم السياسية القريبة لهم، يوسف القرضاوي ومرجعيات الإخوان والازهر دعموا وحثوا المواطنين على انتخاب مرسي، رجال الدين في تركيا اصدروا فتاوى لانتخاب أردوغان، مشايخ سنة العراق خطباء وأئمة مساجد مع دعم القوائم السنية، فلماذا هذا الحق حلال للسنة وحرام على مرجعيات الشيعة في دعم القوائم الشيعية، وجود ساسة فاسدين موجود بكل الطوائف فلايمكن للشيعة أن يكونوا معصومين،

من الأمور التي تزعج هذا الطائفي البعثي المجالس الحسينية،تسبب له صداع وتثير حفيظته وحفيظة كل المأبونين والمأفونيين من فلول البعث الوهابي، حضور حشود مليونية تجعل القوى الطائفية تعيش في هستيريا،

قرار المجلس الشيعي اللبناني في معاقبة خطيب أو عدد من المبلغين هو بلا شك قرار ديني وسياسي، لدينا سيد مقتدى الصدر بين فترة واخرى يقوم بطرد فاسدين لأن السيد الصدر قائد سياسي لتيار ديني، المرجعية لو يصلها استفتاء حول تصرف خطيب أو رادود بسبب مواقف تتعارض مع القيم والأخلاق تصدر جواب حول ذلك، أما أن تكون المرجعية تتابع كل الأشخاص فهذا هراء صادر من شخص طائفي ومابون مأفون.

وصدق الإمام علي بن أبي طالب ع من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام ،

لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا ، عَلَى أَنْ

يُبْغِضَنِي مَا أَبْغَضَنِي ، ولَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى

الْمُنَافِقِ ، عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي ، وذَلِكَ أَنَّه قُضِيَ

فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى الله عليه وآله ،

أَنَّه قَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ ولَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

22/8/2023