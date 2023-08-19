المجاهيدين لم يسرقوا محتويات مصفى بيجي يا اراذل ..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

في البداية هناك حقيقة مؤلمة مصفى ومحطة كهرباء بيجي استهلكتا أموال العراق، تقصد نظام البعث جعل مصادر توليد الطاقة في الأماكن التي يشكل بها الأكثرية ابناء قومه والموالين له، لم تكن صدفة قيام نظام البعث في إقامة مصفاة تكرير للبترول في بيجي عام ١٩٧٥ وكذلك عمل محطة توليد الكهرباء الرئيسية في بيجي، ذكر القيادي البعثي الذي عزله نظام صدام الجرذ وهرب من العراق الوزير حامد الجبوري تفاصيل كثيرة عن طائفية نظام المقبورين البكر وصدام، يقول تم تكليفي في أعداد دراسة حول إقامة مصنع يقول بالدراسة اقترحت ان يكون المكان في مدينة العمارة، يقول الوزير حامد الجبوري جائني رئيس ديوان الرئاسة وقال لي أن السيد الرئيس هواي منزعج منك ويقول حامد طائفي يريد جعل المصنع بالعمارة، وبأمر من البكر تم إقامة محطة توليد الكهرباء ومعها معمل تكرير في مدينة بيجي.

قضية إقامة مصفى ومحطة توليد الكهرباء في بيجي لم تكن صدفة وإنما مخطط لها، مثل قضية توزيع أراضي الحاج عبدالهادي الجلبي والحاج الأمير مزهر السمرمد أمير قبيلة زبيد في حزام بغداد الشمالي والغربي والجنوبي إلى أقارب صدام الجرذ وعشائرهم السنية لم تكن مصادفة وإنما لغايات اتضحت بعد سقوط نظام البعث ورأينا كيف تحولت مناطق حزام بغداد إلى معسكرات ومقرات لسيطرة العصابات البعثية الوهابية الداعشية، وكيف تم قتل مئات آلاف العراقيين الشيعة بسبب هذا الحزام البعثي الطائفي.

في عمليات التحرير تم اكتشاف ثلاثمائة معمل ومصنع في حزام بغداد لتصنيع العبوات وتفخيخ العجلات والاحزمة الناسفة، وبعد تحرير حزام بغداد والفلوجة والرمادي ومناطق صلاح الدين والموصل انتهت عمليات مظاهر تفجير العجلات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة.

من اخطاء الاخوة رفاق دربنا من ساسة العراق الجديد أنهم لم يسمعوا مقترحات الكتاب والصحفيين العراقيين من ضحايا نظام البعث، انا شخصيا في شهر ايار عام ٢٠٠٣ شاهدت حوار عبر قناة الجزيرة أجراه صديق ابن لادن الإرهابي احمد منصور مع لواء أركان حرب هزيمة وحقارة صلاح الدين إسماعيل، قال على المقاومة استهداف محطات توليد الكهرباء ومصافي التكرير والمستشفيات والتجمعات السكانية يعني( مناطق الشيعة) لخلق فوضى وخلق مشاكل لساسة العراق مع حواضنهم المجتمعية، بيومها كتبت مقال بصحيفة صوت العراق، طالبت من ساسة العراق الجديد عدم تبديد الأموال على مصفى ومحطة توليد بيجي، لأن هناك توجه بعثي عرباني بحرمان العراقيين من الكهرباء والخدمات، وليكن البديل من خلال إقامة مصافي صغيرة ومحطات توليد كهربائية في كل محافظة عراقية، كان رد اياد علاوي أصدر بيان قال هذه الأفكار تمهد لتقسيم العراق، وللأسف تبعه الكثير من ربعنا المغفلين، عندما تولى اياد علاوي الحكومة من خلال التهديدات من الأخضر الإبراهيمي والقوات المحتلة ضد الساسة، قبلوا في تولي اياد علاوي رئاسة الوزراء، أعاد كل ضباط البعث المحسوبين على صدام فكريا ومذهبيا إلى الدفاع والداخلية والى جهاز المخابرات الجديد، وبدأت صفحات العمليات الإرهابية بتعاون مابين ضباط ومنتسبين من ابناء الحواضن السنية مع المجاميع الارهابية، وزير الكهرباء ايهم السامرائي خمط مليار دولار وقامت القوات المحتلة في إخراجه من سجن واخذه لمطار بغداد ليستقل طائرة ويذهب إلى بلده أمريكا لانه حامل الجنسية الامريكية.

كانت المجاميع الإرهابية تستهدف خطوط نقل البترول، أتذكر يتم الإعلان عبر التلفزيون العراقي تم إصلاح خط أنابيب نقل البترول من كركوك إلى تركيا في اليوم الثاني يتم تفجير الأنبوب، جرت عمليات اغتيالات طالت مهندسين وفنيين شيعة وأكراد يعملون في مصفى بيجي، يفترض بالحكومة العراقية الان إعلان اسماء الذين تم اغتيالهم من موظفي ومنتسبي مصفى بيجي من ابناء الشيعة والأكراد.

كان هناك خط لنقل النفط الأسود من مصفى بيجي إلى محطة توليد كهرباء ابو غريب، يوميا يتم تفجير أنابيب نقل النفط الاسود، بل تم تأسيس مجاميع مسلحة لحماية أنابيب نقل البترول الأسود من بيجي الى بغداد، مشعان الجبوري سلموه مئات ملايين الدولارات لحماية الانابيب الناقلة النفط الأسود إلى بغداد، في تلك الحقبة التي تلت سقوط نظام صدام الجرذ تم تدمير محطة توليد كهرباء بيجي، يوميا تدمر ويتم إصلاحها وتدمر، وزارة الداخلية العراقية نشرت تقارير في ضبط مئات صهاريج تنقل نفط اسود تهرب النفط الأسود والكاز من بيجي إلى سوريا والأردن وتركيا وحتى يبيعون النفط الأسود بالسوق السوداء في اسعار رخيصة لمناطق الوسط والجنوب، في عام ٢٠٠٣ ذهبت للعراق عن طريق سوريا، استاجرت سيارة من دمشق إلى بغداد وكان معي صديقي اسامه نجل الفنان العراقي الكبير الأستاذ كوكب حمزة، أحد السواق قال توجد سيارة بحار ترغبون استئجارها، انا قلت له عمي سيارة بحار أو بلام قبول، صعدنا بالسيارة، رأينا ان هذه السيارة نصفها تانكي، سألناه بالطريق وهو سني من الرمادي قال هذه تم تحويرها لتصبح تنقل كاز ونفط اسود ناخذه من بيجي ونبيعه في سوريا، وحتى الموظفين بالحدود السورية يتعاونون معهم لأنهم يعطوهم رشاوى مالية، رأيت بالطريق مابين سوريا والرمادي مئات سيارات الأجرة التي تم تحويرها لتصبح تنقل نفط اسود وكاز يتم تهريبها إلى سوريا والاردن.

عندما نفذ البعثيون مؤامرتهم بالتعاون مع جهات اقليمية ودولية بقضية صفحة داعش وتسليم الموصل وتكريت وأجزاء من ديالى والموصل، اتضحت صورة المؤامرة القذرة، ضباط وجنود السنة هربوا، وضباط وجنود مكون آخر انسحبوا، لم يبقى سوى الضباط والجنود الشيعة، وأيضا شريكنا بالوطن قام بمصادرة اسلحت الجيش العراقي المتهيكلة والمنهزمة في منطقة الخازر وقالوا لهم الله وياكم الطريق سليمانية خانقين مندلي كوت، عندي ابن اختي وأبناء عموتي كانوا ضمن العسكر الذين تم أخذ أسلحتهم من قبل شريكنا بالوطن وحليفنا بالنضال لاسقاط نظام صدام الجرذ الهالك، ايضا لنعيد الذاكرة ونقف بتأمل كيف تم تجريد القوات العسكرية العراقية من اسلحتهم في مناطق من ديالى من قبل المسلحين للشريك معنا بالوطن.

صمد الضباط والجنود الشيعة، صمد ابو الوليد في تلعفر مع ٤٥٠ ضابط ومجاهد بدري مدة ٢٣ يوميا انتهت بالانسحاب، وصمد أبن محافظتي واسط وابن مدينة النعمانية العقيد الركن علي القريشي مع ثمانين ضابط وجندي ومعهم ١٣٠ من قوات العصائب في مصفى بيجي مدة ١٥٨ يوما بلياليها، صمود قل نظيره، وكان طيران الجيش يلقي إليهم وإلى ابناء آمرلي مدينة الصمود والاباء،والشجاعه السلاح والمواد الغذائية، البطل علي القريشي وأصحابه الشرفاء قتلوا ٢٥٠٠ إرهابي على اسوار مصفى بيجي، حتى أن أحد ابناء مدينة الحي شاب لابتجاوز عمره عشرين سنة اسمه حسام من بيت منحوش استشهد قبل فتح الحصار عن مصفى بيجي بشهر ودفن داخل المصفى وبعد التحرير تم فتح القبر وتم تشيعه من قبل ابناء الحي وحتى جثت هذا الشهيد رحمه الله لم تتفسخ.

طالبنا بتكريم الصامدين والعبادي كرم عقيد ركن علي القريشي بقطعة أرض سكنية لا اكثر، ووزير الدفاع خالد العبيدي احاله على التقاعد بسبب قتله إلى ٢٥٠٠ إرهابي هذه هي العدالة، ويتم تسليم قيادة عمليات الرمادي إلى اللواء الركن محمد خلف الدليمي الذي سلم سلاح فرقة المشاة ١٤ في الحويجة والدبس إلى الإرهابيين ربعه البعثيين وخلع ملابسه العسكرية عبر قناة المقبور حارث الضاري قناة الرافدين ولبس ملابس مدنية وهرب بدون أن يرمي رصاصة واحدة، النتيجة محمد خلف أصبح لقبه الفهداوي وأصبح قائد عمليات الرمادي وقام بتسليم الرمادي إلى داعش في يوم ٢٠ ايار عام ٢٠١٥ وللأسف لم يتم معاقبته.

بعد فك الحصار عن مصفى بيجي وتطهير بيجي من الإرهابيين طالب ساسة المكون السني في إخراج الحشد من بيجي وتم تسليم مصفى بيجي إلى قوات شرطة بيجي بعد اسبوع استطاع الدواعش احتلال مصفى بيجي، بينما عجزوا عن الدخول لمصفى بيجي مدة ١٥٨ بزمن حصارهم إلى العقيد الركن علي القريشي.

تم تطهير المصفى وبيجي من الإرهابيين وسلمت إلى قوات عسكرية وشرطة من ابناء بيجي في عام ٢٠١٥ وانتهت علاقة الحشد بذلك، تم تناول اخبار في تفكيك مصفى بيجي وبيعه إلى ايران، يوميا نقرأ الاخبار المفبركة ان محتويات مصفى بيجي تستعمل في مصافي ايرانية …….الخ.

في صفحة داعش بالعراق وسوريا تم نشر مقاطع فيديو إلى مئات الصهاريج تنقل بترول عراقي مسروق من الموصل في اتجاه سوريا، وكانت تباع إلى تركيا وفق تقارير تم نشرها بالصورة والصوت، الإرهابيين سرقوا معامل مدينة حلب وتم بيعها إلى تركيا في ابخس الاثمان، عندما تدخلت روسيا بمقاتلة الإرهابيين في سوريا، الطيران الروسي في يوم واحد دمر ٥٠٠ صهريج لنقل البترول، بينما الطيران الدولي لم يقصف ولا صهريج واحد.

سمعنا قصص من القوى المرتبطة مع فلول البعث وهابي حول سرقة محتويات مصفى بيجي، دائما ابناء الزواني يتهمون الشرفاء بما ليس فيهم وإنما بما هو موجود عند أمهات ابناء الزواني، ليل نهار صراخ المعتوهين إيران ايران الحشد الحشد العصائب العصائب وهاهو رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني قد أعلن الحقيقة المرة.

نعم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفاة بيجي التي تسببت بتعطيل هذه المنشأة الهامة.

وقال السوداني، خلال لقاء جمعه، الأربعاء، بشيوخ ووجهاء عشائر قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية إن المعدات والمواد والأجهزة المفصلية التي تمت استعادتها، يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها.وتابع، اليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن استعادة تلك الأجهزة والمواد المسروقة جاءت بتعاون من أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة.

إلى ذلك، كشف السوداني أن الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى، قائلا إن، هذه الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخرا.

وأنشئت مصفاة بيجي في العام 1975 من قبل شركات أجنبية، وكانت معدلات إنتاجها تصل لأكثر من 250 ألف برميل يوميا.

خلال متابعاتي للقنوات الفضائية شاهدت حلقة أعدها الدكتور نجم الربيعي والذي هو يعمل بقناة لفلول البعث وإن لبسوا لباس الوطنية، الدكتور نجم الربيعي وقبل عدة سنوات طرح موضوع مهم انه على الحكومة شراء المعدات المسروقة من تجار في الاقليم، هل السيد نجم الربيعي لديه الحاسة السادسة حاسة التنبؤ بالمستقبل ام أن شياطين الإنس الذي يوحي بعضهم للبعض الاخر أخبروه، لذلك الأخ نجم الربيعي عرف ذلك من خلال شيطان بشري يعمل معه بالقناة الفضائية التي يعمل بها، انا على يقين أن الأخ نجم الربيعي ليس من الشياطين وأنه انسان وطني ومحترم لكن قنواتنا لايجيدون كسب الإعلاميين الشرفاء للعمل بقنواتهم، الاستاذ الوطني الغيور وداد فاخر الذي حمل السلاح وهو شاب للتصدي إلى انقلاب عبدالسلام عارف وحثالة البعثيين للانقلاب القذر الذي اطاح بالزعيم الوطني عبدالكريم قاسم، استاذ وداد فاخر شكل تجمع ضم نخبة من الكتاب والمثقفين والمفكريين العراقيين لتقديم المشورة المجانية لساسة عراق مابعد صدام الجرذ، مشورات مجانية، لكن للأسف الدولة والساسة العراقيين الجدد جلسوا في قصورهم العاجية ولم يقوموا في التواصل مع الاستاذ وداد فاخر المناضل الوطني الشهم مدير صحيفة السيمر العراقية، هذه الصحيفة محرمة على كل كاتب بعثي وهابي الدخول اليها، ومن المؤسف رغم انتماء السيد وداد فاخر الحساني البصري إلى القوى اليسارية قبل ٦٥ سنة، لم يستفيدوا من تاريخه الوطني الذي يجمع مابين اليسارية والتدين، والتمسك في قيم ومبادىء مذهب آل البيت عليهم السلام، أملي من الاخوة قراء مقالتي هذه الذين لديهم علاقات مع السيد السوداني أن يعملوا على التواصل مع الأخ الاستاذ وداد فاخر مدير صحيفة السيمر فهو يملك مشروع وطني نتاج اتعاب خيرة الكتاب والصحفيين والمفكرين العراقيين لدعم العملية السياسية نحو الإمام،

من المؤسف ان الدولة العراقية تقرب النطيحة والمتردية من مرتزقة الإعلام أصحاب الوجوه الصفراء، أحد هؤلاء الفاشلين كتب التغريدة التالية،، يقال ان مصفى بيجي قد عاد للعمل بعدما كان مؤمن عند بعض الأخوة والآن اعادوه.

نعم الذيل يبقى ذيل، المجاهدين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير بيجي ومصفاها ونينوى لايمكن أن يسرقوا دجاجة أو ثلاجة أو تفكيك مصفى، الادلة والوقائع تثبت ان تركيا اشترت كل ماهو مسروق من معامل ومصانع سوريا والعراق واشترت مسروقات البترول والحبوب بأبخس الاثمان.

في الختام لازال فلول البعث بكل يوم وخاصة في موسم كل صيف يتم تفجير أبراج نقل الكهرباء في مناطق تكريت والعوجة وسامراء والحضر والتاجي، الأموال التي صرفت بسبب مهاجمة فلول البعث لخطوط نقل الكهرباء تكفي إلى إقامة محطات توليد كهربائية بكل محافظة عراقية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

20/8/2023