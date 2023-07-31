مشاكل الغاز الإيراني مع العراق امريكية

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

لايمكن إلى أي إنسان متابع للوضع العراقي ان يرفض قول الحقيقة المؤلمة، ان العراق بات ساحة للصراعات الدولية بين الدول العظمى الخمسة ومن خلال ادواتهم بالساحة العراقية، قضية الكهرباء والأمن من الملفات الشائكة، حدثت بها تدخلات مباشرة من قبل القوات المحتلة، والتي وفرت حماية إلى حواضن طائفية في جرف النصر كانت مقرات للعصابات الإرهابية التكفيرية، يتم إيصال صورة للقوات المحتلة، ان ميليشيات شيعية تستهدف مناطق سنية لقتل وتهجير اهلها، سفراء أكثر من عشرين دولة عربية وزراء خارجية وملوك ورؤساء عرب ومسلمين يتصلون بالادارة الأمريكية ينقلون لهم اخبار ان ميليشيات للشيعة تقتل السنة، والغاية من ذلك توفير حماية للمجاميع الإرهابية من خلال القوات المحتلة صاحبة الكلمة العليا، وهذا الكلام قاله محافظ بابل السابق المسلماوي قبل عدة أيام من خلال شاشة قناة فضائية عراقية.

حرمان الشعب العراقي من الكهرباء والخدمات قرار بعثي بدعم عربي تجلى ذلك من خلال حلقة حوارية بثتها قناة الجزيرة بشهر أيار عام ٢٠٠٣ اي بعد سقوط نظام صدام الجرذ الهالك بشهر واحد، الطائفي احمد منصور استضاف لواء أركان حرب حقارة مصري اسمع صلاح الدين إسماعيل هلك في سكته قلبية، قال على المقاومة استهداف خطوط نقل البترول والكهرباء وتدمير مصافي التكرير وضرب تجمعات وأهداف مدنية، برسالة واضحة لضرب تجمعات مدنية للمكون الشيعي، وقال نشر الفوضى والقتل يسهم في خلق مصاعب للساسة الجدد، ويتم عمل لهم مشاكل بينهم وبين حاضنتهم المجتمعية واسقاطهم بنظر الناس.

بيومها كتبت مقال بصحيفة صوت العراق، طلبت من الساسة العراقيين عدم تبديد الأموال على محطة بيجي ومصفاة بيجي، واتباع أسلوب، إقامة محطة توليد كهربائية ومصفى تكرير صغير بكل محافظة عراقية، لأن هناك توجه بعثي عرباني بحرمان شعب العراق من الكهرباء والخدمات ونشر الفوضى، أول واحد هاجمني الدكتور اياد علاوي أصدر بيان، قال به، أن مثل هذه الأفكار تهدد وحدة العراق، وتبع بيان اياد علاوي كتابات وتصريحات لساسة متطفلين من مكوننا الشيعي، أيضا ذرفوا دموعهم الخوف على وحدة العراق.

اول من سرق أموال الكهرباء هو الوزير ايهم السامرائي وقوات الاحتلال التي يحمل جنسية بلدهم اخرجوه من الخضراء بالقوة واصعدوه بطائرة وهربوه بالعلن، وأصبح ملف الكهرباء احد أبواب السرقة والحرمنة، العراق تعاقد مع شركة سيمينز الألمانية لعمل محطات توليد كهرباء بالعراق، ترامب اتصل في دكتور عادل عبدالمهدي وهدده في اسقاطه، وفعلا من خلال المغفلين والجهلة شاهدنا كيف خرجت مظاهرات اصلاحية حرقت ودمرت محافظات الوسط والجنوب، وتم غلق المدارس مدة عام وجاءت كرونا اغلقت المدارس سنتين، النتيجة خسر الطلاب بمناطق الشيعة ثلاث سنوات دراسة، قبل أيام عدت من العراق، عملت جولة التقيت في مدراء ومدرسين لمدارس ابتدائية ومتوسطة واعدادية والتقيت في أساتذة جامعات، ووجهت لهم سؤال هل اعتبار الطلاب ناجحين لمدة ثلاث سنوات اثر سلبا على المستوى التعليمي، قالوا لدينا آلاف الطلاب يعانون من ضعف القراءة والكتابة، لدي حفيد تم اعتباره ناجح لثلاث مراحل، النتيجة والده اعاده للصف الأول الابتدائي لانه لايعرف يقرأ ويكتب، بينما يوجد آلاف من هؤلاء تجدهم في صفوف متقدمة، حتى أحد المدرسين قال لي أثار تعطيل المدارس مدة ثلاث سنوات بمحافظات الوسط والجنوب تبقى آثارها لمدة أكثر من ١٢ سنة قادمة.

الدول المحتلة تقوم في استعمال كل طرق التهديد والضغط على الساسة، والعمل على تعزيز النفوذ باستخدام استراتيجية متعددة الأبعاد تعتمد على توظيف أدوات القوة العسكرية المحتلة، وتوظيف ساسة مكونات عراقية لتنفيذ أهداف القوى المحتلة الاستعمارية، وصرف مليارات من الدولارات في استخدام أسلوب الحروب الناعمة والصلبة، وإقناع الكثير من مايسموهم في النخب لمنظمات ظاهرها مجتمع مدني، لتنفيذ أوامر القوات المحتلة الاستعمارية، المفكر السياسي غرامشى، قال الحقيقة المغيبة عن جماهيرنا بالعراق، قال، فإن محاولة إقناع النخب في النظم والدول المستهدفة هو أهم أدوات الدول الساعية للهيمنة من أجل تحقيق منفعتها الخاصة، لكن بأقل كلفة، وبعد تأسيس علاقات الهيمنة تبدأ الدولة ذات الطموح في استخدام أدوات الإكراه والضغط بشكل أكبر.

ساحتنا العراقية مستنقع للصراعات الدولية، إيران علاقتها سيئة مع امريكا، ترامب كان واضح بمعاداته للمكون الشيعي العراقي، لانه يدغدغ مشاعر ابقار الخليج السمينة، يعرف الأبقار الخليجية لديها حقد طائفي ضد كل من هو شيعي، ترامب يناغم الأبقار لفتح شهيتهم العدوانية لكي يقوم بحلبهم، وفعلا حلبهم حلب مبرح ومعدل، أخذ منهم تريليون دولار وبروح رياضية.

محطات التوليد العراقية تعمل بالغاز، لذلك العراق يستورد الغاز من الجارة ايران، لذلك أمريكا تمنع الحكومة العراقية من تسديد اسعار الغاز إلى ايران بالدولار، الساسة بالعراق مختلفين، صحيح العراق بلد واحد، لكن به ثلاث حكومات مختلفة حكومة تمثل الاكراد وحكومة للبعث للمكون السني وحكومة متهالكة تمثل المكون الشيعي، قيادي في تيار الحكمة وهو السيد فهد الجبوري قال عبر قناة فضائية عراقية أن من ضمن الوفد العراقي المفاوض مع الفدرالي الأمريكي كان يحرض الامريكان على البنك العراقي، محلل بقناة فضائية عراقية، قال، أعداء العراق من داخل العراق أكثر من أعداء العراق من الدول المجاورة والدول الإقليمية والعالمية، فكيف يتم بناء دولة مستقرة مع شركاءنا بالوطن، ساسة المكون الشيعي ليسوا طرف ضعيف بظل وجود جماهير مليونية شيعية لاتخاف من الاعداء ابدا، الخلل بالقيادات.

كان يفترض بيع جزء من البترول العراقي في عملات أخرى غير الدولار لتسديد ديون ايران، لذلك إيران تمنع إمداد الغاز للعراق لأنهم يريدون ديونهم وهذا حق طبيعي، قطع الغاز يسبب انخفاض في الإمدادات نحو 50 في المئة، والمعروف أن العراق يستورد جزء من الكهرباء والغاز من إيران، والتي يبلغ مجموعها ما بين 30 و40 في المئة من إمدادات الطاقة الخاصة به لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يعاني العراق من أزمة كهرباء مستمرة، وقد أثر توقف إيران عن تصدير الغاز إلى العراق في إيقاف محطات توزيع الغاز في المنصورية وبغداد ومدينة الصدر وبعض المناطق الأخرى.

الدافع وراء منع امريكا الدولة العراقية تسديد الديون بالدولار إلى ايران خلق مشاكل داخلية بالعراق وتحريك مظاهرات معادية للحكومة والتمهيد لاسقاطها.

مشاكل العراق بعدم سداد المستحقات المالية لطهران نتيجة نظام العقوبات الأميركية، ، قامت الحكومة العراقية بعقد صفقة مع إيران تقوم على مقايضة النفط العراقي الأسود بالغاز الإيراني، تجنباً للدفع بالتحويلات المالية ومن ثم تجنب نظام العقوبات الأميركية.

الحل الامثل بالعراق لحل مشكلة الكهرباء، التعاقد مع الشركات البترولية الصينية في عمل محطات توليد كهرباء صغيرة بكل محافظة عراقية وترك بدعة الكهرباء الوطنية، خلال الأيام الماضية فئات بعثية طائفية تورطت بتفجيرات استهدفت محطات توليد كهربائية وخطوط نقل الطاقة، تم تفجير أبراج نقل الطاقة في محافظة صلاح الدين، وتفجير محطة ببغداد تغذي مدينة الصدر، وحريق محطة تحويل البصرة يوم الجمعة الماضي، يثبت أن الاعتماد على الكهرباء الوطنية بدعة مضرة، فمن الأفضل نترك بدعة الكهرباء الوطنية، وفي كل محافظة يتم عمل محطة توليد كهربائية خاصة للمحافظة، البدع مذمومة، وورد حديث شريف كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار.

متى يتعض الساسة ويكفون عن شعارات الوطنية التي ثبت انها بدعة، لامناص من تطبيق نماذج الكهرباء بالسعودية ودول الخليج وبغالبية دول العالم بكل محافظة أو ولاية أو مدينة يتم عمل محطات توليد كهربائية خاصة بها.

هل تعلمون لاتوجد خطوط نقل كهرباء ضغط عالي بالسعودية، وفي كل منطقة سعودية توجد مولدات كهرباء تعمل بالديزل لتوليد الكهرباء، نعم هذه الحقيقة انا رأيتها بنفسي ولم ينقلها لي أحد.

نعم المفروض بناء محطة او اكثر، ولابأس في إقامة محطة أخرى احتياط في كل محافظة عراقية، مع مراعاة حجمها وسعتها تتناسب مع الكثافة السكانية وعدد المعامل والمصانع الموجودة بكل مدينة أو محافظة، ونتخلص من خطوط النقل والضغط العالي، فلو فرضنا ان الارهاب قد يضربها فانه سوف يعاقب ابناء المحافظة الحاضنة للقوى الارهابية، وحرمانهم من الكهرباء مشكلة تخصهم وتخص حكومتهم المحلية وقوات الشرطة الخاصة بالمحافظة المستهدفة التي فشلت شرطتهم المحلية في حماية وحراسة محطة التوليد الكهربائية الخاصة بمحافظتهم، ونتخلص من الفساد والروتين والبيروقراطية بضربة واحدة ( هذا الأمر الغمان ربعنا مايفهموه).

العراق ضحية للحروب الخارجية بساحتنا، تم استهداف الدينار العراقي من خلال الإعلان معاقبة ١٤ بنك يملكه شيعة عراقيين بدعوى تهريب عملة، هذا القرار قرار سياسي، تصوروا السفيرة تكتب نحن لم نعاقب بنوك، القضية ساحتنا العراقية ساحة للصراعات والحروب الدولية، لذلك منع العراق تسديد الديون بالدولار وفرض عقوبات على بنوك يملكها شيعة دون غيرهم، منع العراق بيع نفطه بعملات أخرى، يثبت أن هذه الإجراءات غايتها التوظيف السياسي لخلق مشاكل للحكومة العراقية، يفترض بساسة العراق وشعب العراق التفكير في إيجاد حلول بعيدا عن مصالح الدول العظمى المتقاتلة بساحتنا، إلى متى تبقى ساحتنا ساحة رخوة وسهلة وخصبة للصراعات الدولية، ولماذا العراق يشتري كهرباء من إيران والكويت والسعودية، لماذا لم نقوم في بناء محطات توليد كهربائية تعمل بالديزل أو في الطاقة الشمسية، المغرب عمل محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بسعر ٥٠٠ مليون دولار فقط، تلبي حاجات المغرب، بالعراق لدينا مبدعين مهندسين وفنيين في مجالات تأسيس شركات متخصصة

بتوليد الكهرباء، تم فتح فرع جديد في اعداديات الصناعة بالعراق مخصص في الطاقة الكهربائية، هذا يعني لدينا عقول ممتازة، تحتاج دعم بسيط من قبل الدولة العراقية، لانلقي فشلنا على أعدائنا الخلل في الطبقة السياسية، لدينا المال ولدينا آلاف المهندسين والفنيين، لدينا قوة بشرية تستطيع فتح آلاف شركات البناء للاعمار العراق بدل التعاقد مع شركات قادمة من خارج العراق، لدينا جهد هندسي بوزارة الدفاع قادرين على عمل كل عقود المجاري وتعبيد الطرق وفي اسعار رمزية، لكن مشاركة الجيش في البناء والزراعة يقطع رزق اللصوص والمستفيدين.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1/8/2023

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