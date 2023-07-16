تهويل المهتوكين حول هدم منارة مسجد السراجي..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

اعتدنا خلال العشرين سنة الماضية حدوث ضجات مفتعلة بل ولا أصل لها، يقوم بتفجيرها، فلول البعث وهابي، وتصبح مادة إعلامية تتناقلها المحطات الفضائية الإعلامية لتأجيج الكراهية ضد شيعة العراق، فيالق إعلامية مدربة بشكل جيد لتزيف الحقائق.

خلال متابعاتي، حدثت عشرات بل مئات من القصص المفبركة، مثل قصة اغتصاب لبوة سنة العراق المناضلة المجاهدة صابرين الجنابي، وتم عرض ابنة المكون البعثي السني العراقي من خلال القنوات الفضائية العربية وهي تتالم من شدة صاروخ لحمي طبيعي لجندي شيعي عراقي رافضي ادعت انه مارس معها الجنس، ورحم الله سيدة عراقية اسمها حشمة ام سالم البدري، كنت طالب في المرحلة الابتدائية في مدرسة ابتدائية في ريف قضاء الحي، وكان الطلاب بذلك الوقت، يستخدم الكثير منهم، عجلات السلف الصالح في ركوب الحمير والخيول، رأيت موقف قيام حمار في ممارسة النكاح مع انثى، وكنت أشمر عليه الحجارة لكي انقذ الانثى، كان عمري بذلك الوقت١١ سنة، دنت مني المرحومة حشمة البدري وهي تضحك، قالت لي يده، اترك الحمار فهذه المطية، يايدي جدا جدا مرتاحة الان ههههه، لبوة فلول البعث المجاهدة صابرين الجنابي اكيد تعشق الممارسة الجنسية، وكانت هي ليست باكر، وتم عرض صورها وهي تتالم من شدة الألم حسب قولها انها اغتصبت من قبل جندي شيعي رافضي عراقي، ههههه، حدثني صديقي اللواء احمد الخزعلي شغل منصب قائد الفرقة الخامسة في ديالى، قال دخلت في معركة مع إرهابيين وقتلت مجموعة واسرت بعضهم، وحققت معهم، واعترفوا بإرتباطهم مع خلف العليان وصالح المطلك وطارق الهاشمي ابو صابرين، يقول اللواء احمد اتصل بي طارق الهاشمي وقال لي نحن نعيش في وقت مصالحة أطلق سراحهم، يقول قلت له احترم نفسك وإياك تتصل بي مرة ثانية، يقول لواء احمد خليبص الخزعلي خلال لحظات وصلت دورية أمريكية لأخذهم مني، يقول بدأ صراخ هؤلاء الإرهابيين وقالوا إلى الضابط الأمريكي بليز بليز ناكونا، وهم يبكون، وفعلا لو يتم فحص مؤخرات هؤلاء يثبت أنهم فعلا مؤخراتهم مستعملة جنسيا، لأن نسبة عالية من أنصار البعث وهابي من المليوط بهم وهم من صنف الغلمان.

أتذكر كيف الإعلام البعثي أثار ضجة انهيار سد الموصل وأن العراق يغرق، وبوقتها انا كتبت مقال، قلت يا سبحان الله صدام الجرذ عمل لنا سد الموصل ينحقن بشكل يومي بحقن اسمنتية، لأن صدام يعشق الحقن هههه، نعم السد مثل صدام الجرذ يحب الحقن، وبسبب مقالي الذي كتبته تعرضت لشتم الجهلة والسذج من ابناء مكوننا.

بقناة حارث الضاري يوجد شاذ جنسي يقدم برنامج، أتذكر بعام ٢٠١٤ وقبل تنفيذ فلول البعث خيانة تسليم الموصل لواجهتهم داعش، اتصل شخص اسمه ابو تبارك في مقدم البرنامج الشاذ جنسيا وقال له قوات المالكي يا اخي دخلت إلى بيتي واعتقلوا اخي، قال له هل الجنود تحارشوا جنسيا بشقيقك وعائلتكم، ابتلينا نحن بالعراق بوجود شريك بعثي طائفي ساقط منحط يتاجر في فروج نسائهم و مؤخرات رجالهم للكسب السياسي، أمس اثيرت قضية هدم مأذنة مسجد للسنة بالبصرة في منطقة السراجي على طريق العشار ابي الخصيب.

قرأت تغريدات وتصريحات لرؤوس واجهات فلول البعث وهابي نقلتها وسائل الإعلام المحلية والعربية ومواقع التواصل، تصريحات غلب عليها البكاء والصراخ والعويل، وأن الشيعة هدموا المسجد وأن المنارة كان بداخلها ملفات الاكتشافات العلمية في مجال الطاقة النووية وفي مجالات اكتشاف علاج السرطان والسكر والزحار…..الخ.

حملات تشويهية قذرة، بدأها كبير القوم الدكتور الشيخ أحمد الكبيسي في تغريدة ساقطة تحرض على العنف والكراهية،

دفان الإرهابيين الذين نفقوا في مطار بغداد من الذين قاتلوا تحت لواء صدام الجرذ الهالك عامر الكبيسي صنيعة الإرهابي تيسير علوني مراسل الجزيرة بحقبة إسقاط نظام صدام الجرذ الهالك في بغداد كتب التغريدة التالية،

عامر الكبيسي (‏حبيبتي منارة جامع السراجي .. الواقفة في البصرة قبل تأسيس أمريكا .. أنا آسف فقد هدموك بسبب ضعفنا وتقاعسنا وغدر الغادرين من لحمنا ودمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).

اقول الى هذا الطائفي القذر عامر الكبيسي، ‌‎شعجب ما غردت بمثل هذه التغريدة على إسقاط منارة الحدباء عندما هدموها (ثوار العشائر) الذين اقسموا ان الجيش العراقي لن يمر على جثثهم، والنتيجة تم سحقهم ولبسوا ملابس نسائية للهرب، أقول إلى هذا العتل الزنيم، أين هذه حرقة القلب، التي تلهب بصدرك الذي يقطر سم وحقد، لم نشاهدها عندما كان يأتي الانتحاري القذر يفجر الجامع مع المصلين الشيعة او الحسينية، أو يستهدف أسواق تجارية مكتضة، أو يتم قطع الطرق ويتم قتل حتى مواكب الجنائز لدفن الموتى المتوجهين من بغداد وديالى إلى مدينة النجف في مناطق حزام بغداد، الان حضرتك يا عامر الكبيسي تتباكى على مسجد عدد المصلين فيه خمسة اشخاص او اقل، أين كانت انسانيتك وشرفك، عندما قامت عصابات البعث وهابي في تنفيذ جريمة ‌‎هدم ا قبور الأنبياء

ومشاهد الصالحين بالموصل ما فتحت فمك، أين مواقفك عندما تم تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء، وجميع المسلمين من غير الوهابية، يعلمون أن الفكر الوهابي مبني على عقيدة تفجير الأضرحة والقبور والمآذن التاريخية والآثار، إثارة قضية هدم مأذنة جامع السراجي الغاية يراد منها حجة، ياخذها الطائفيين من سرابيت وأراذل أنفسنا لنفث سموم حقدهم الطائفي البغيض.

نصير الإرهابيين خميس الخنجر الذي وصف الدواعش في ثوار العشائر كتب التغريدة التالية، ‏هدم جامعٍ ومئذنةٍ تاريخية بهذه الطريقة المنافية لقيمِ التعامل مع الأماكن المقدسة والأثرية؛ يستلزم موقفاً حكومياً حازماً.

ويجب إعادة بناء الجامع والمئذنة والاستعانة بشركات متخصصة في مجال نقل الآثار.

وضرورة التأكيد على التعامل بمعايير محترمة ومنضبطة مع المقدسات،

‎خميس الخنجر تحالف السيادة.

على اثر الضجة المفتعلة السيد محافظ البصرة اسعد العيداني نشر وثيقة رسمية قال بها، أن محافظة البصرة أدرجت انشاء جامع حديث بدلا عن جامع السراجي القديم بقيمة تفوق المليار دينار ويتضمن الجامع وكافة ملحقاته ومكتبة دينية وصفوف تعليم القرآن ويؤكد أن ازالته لتعارضه مع توسعة طريق ابو الخصيب والذي سيكون كليا من موازنة المحافظة على البترو دولار لصالح الوقف السني.

تصوروا توسعة طريق والجامع يأخذ ثلاثة ارباع توسعة الشارع، والحكومة أخذت موافقة الوقف السني، لكي يتم هدم منارته، وتم تخصيص أموال لبناء مسجد جديد واستلموا تعويضات، بل حتى الطابوق والأحجار القديمة تم أخذها لبناء المنارة القديمة في المكان الجديد.

الشيخ الدكتور خالد الملا، أصدر البيان التالي، (ماأردت أن أتحدث مجدداً في موضوع تحدث به الجميع ( هدم جامع ومنارة السراجي )ولكن هناك مغالطات لابد أن يُرد عليها أولاً الموضوع الأثري ليس له أصل بالشريعة وخاصة عند أهل السنة الواقع يشهد والأدلة كذلك فهذه مكة والمدينة وحول المسجدين الحرام والنبوي عشرات المساجد والآثار معظمها هُدم لأجل توسعة المسجد أو توسعة الطريق بل وُسّع وأُبعد المسعى بين الصفا والمروة عن مكانهما القديم كي يتسنى للحجاج والمعتمرين حجهم وعمرتهم .

في العراق وفي مطلع الثمانينيات هُدمت بعض المساجد بسببب فتح طريق شارع حيفا وشوراع أخرى وفي البصرة بالسبعينيات هُدم أقدم مسجد وهو جامع عبدالله آغا بسبب فتح وتوسعت الشارع الذي يربط بين البصرة القديمة والعشار وهُدم جامع الكواز الذي عمره مئات السنين وجُدد بناؤه، في شارع بشار قُطم من جامع القطانة مساحة الحوش والمنارة وبني مكانهما عمارة أثرت هذه العمارة بالنتيجة على وضع الجامع الحالي وفي تسعينيات القرن الماضي هدم أهم معلم أثري وديني بالنسبة لنا في البصرة وهو جامع سيدنا الزبير هدم هدماً كاملاً المهم النقاش حول هدم المساجد لابد أن يكون نقاشاً شرعياً (طريق ومسجد )المسجد ضايق الطريق ويمكننا بناء مسجد آخر يكون أفضل دون أن يضايق الناس والطريق، يهدم المسجد ويوسع الطريق هذا كلام العلماء والمجتهدين أما الحديث بدوافع طائفية وآراء غير مختصة فلا يجوز ، أخيراً نطالب الأخ الشيخ أسعد العيداني بالإسراع لبناء المسجد الجديد حتى يُلجم الأفواه والأصوات التي تريد اشعال الفتنة الشيخ الدكتور خالد الملا

رئيس مؤسسة جماعة علماء العراق).

الشكر الجزيل للأخ الشيخ خالد الملا، والشكر الجزيل إلى زوجة الشيخ خالد الملا الإعلامية المتالقة زينب الغانم التي خصصت ساعة حوارية في برنامجها الحواري عبر شاشة قناة العهد الفضائية،المشكلة الحقيقة غياب الصوت السني العراقي الشريف والمعتدل الذي يؤمن بالعملية السياسية، القضية تحتاج من القوى الشيعية والجيش والحشد والاحزاب والتيارات القيام بثورة شعبية لطرد فلول البعث وهابي من مفاصل الدولة العراقية، والعمل على دعم وتمكين القوى السنية الشريفة في دخول مفاصل الدولة العراقية وتزعم المشهد السياسي والديني السني ليعم الأمن والاستقرار بالعراق.

ونختم مقالتنا هذه بتعليق للكاتب والمناضل الوطني اليساري الأستاذ وداد فاخر حول قضية التحريض الطائفي في هدم مئذنة مسجد السراجي بالبصرة، تعليق الأستاذ وداد فاخر كان كالتالي،

الا تلاحظون انهم يريدون ان يشعلوا الساحة العراقية وفق تحريض طائفي ، حتى تشتعل الاطراف المتناحرة أوقفوهم عند حدهم وهناك بالبصرة مئات الجوامع الاثرية التي هي اقدم كثيرا عن جامع السراجي..والدليل ان هناك مسجدا بالعشار وهو مسجد المقام ويعتبر اقدم مسجد بالبصرة ، وفق كونه خطوة للامام علي .. وجامع الكواز بالبصره القديمة وهو ايضا جامع لاهل السنة ومن اقدم الجوامع وهناك الكثير ... كافي تحريض فالوضع العراقي لا يتحمل اية هزة ولو خفيفة.. فقد تعب شعبنا من كثرة القادسيات والحروب العبثية).

أنا حاليا بالبصرة، ويوميا اسلك طريق الصنكر عشار، هذا الجامع يعيق حركة المواطنين، بالسعودية تم هدم منارات ودار الرسول محمد ص لأجل توسعة الحرم المكي، ومن المؤلم لم نسمع اي كاتب من صنف المرتزقة تطرق لقضية هدم السلطات السعودية للمآذن ودار الرسول ص لغرض توسعة الحرم المكي، بينما تجد بعض القردة يبكي على مأذنة جامع السراجي، قمة السقوط الأخلاقي والإنساني، ثمة سؤال، ‏هذه المنارة التي اتخذت قميص عثمان أيهما أنفع للناس منارة تعيق المرور ام شارع مفتوح يقضي حاجات الناس، وتنقل المنارة لمكان تحترم فيه ويحترمها الناس.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

16/7/2023

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