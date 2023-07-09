قبول اللاجئين بالغرب..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

ابتليت الشعوب العربية بجريمة قوى الاستعمار في تقسيم دول الشرق الأوسط إلى دول بالشكل مستقلة، وذلك بعد قيام الدول الاستعمارية بالضحك على العرب وبالذات العرب السنة، في إعطائهم وعود شفوية ليكون للعرب مملكة بزعامة الخائن مفتي مكة عميل الانكليز والفرنسيين مقابل إسقاط الدولة العثمانية.

النتيجة شارك العرب السنة بالشرق الأوسط في إسقاط الدولة العثمانية، بفضل فتوى مفتي مكة بالهروب من الجيش العثماني، فتوى مدمرة أشد تدميرا من أسلحة الدمار الشامل.

أمرهم بالهروب واطاعوه الضباط والقادة والجنود العرب في ترك ثكنات ومعسكرات الجيش العثماني، ولم يكتفي بذلك، بل شكل لهم ميليشيات تقاتل إلى جانب القوات الغازية شاركت في إسقاط دمشق ووصول قوات الخونة العرب ومعهم الجيش الفرنسي الغازي إلى قلب عاصمة الدولة العثمانية من خلال أراضي سوريا.

في المقابل قاتل العرب الشيعة بفتاوى وقتال فعلي من قبل مرجعيات الشيعة بالعراق والخليج واليمن وسوريا، قاتل الشيعة إلى جانب القوات العثمانية رغم أن الأتراك اتبعوا سياسات تطهير مذهبي تجاه الشيعة بطوال قرون الدولة العثمانية التي كانت تحكم المنطقة العربية.

دول الاستعمار رسمت حدود دول عربية ودعمت الخونة والعملاء ليكونوا حكام ملوك وزعماء اضطهدوا الشعوب العربية بطرق وحشية، ورفضت دول الاستعمار في تشريع دساتير تكون حاكمة في الدول العربية.

شيء طبيعي نشاهد عمليات فرار شبه جماعي من الدول العربية إلى دول الجوار العربي مثل تركيا وإيران أو إلى دول أوروبا من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط بشكل مباشر أو من خلال تركيا ودول المعسكر الشرقي السابق.

بل ابتكرت جماعات تهريب اللاجئين طرق ملتوية ولم تخطر في بال الإنسان، في عمليات تهريب البشر، قبل عدة سنوات كنت مع مجموعة من الأصدقاء في جلسة بمزرعة صديق في الدنمارك، وبعد تناول الغذاء انا طرحت على الحاضرين سؤال في كيفية وصولهم كلاجئين للدنمارك، بدأت بنفسي قلت لهم مكتب الأمم المتحدة وزع اللاجئين بالسعودية بسبب قمع السلطات السعودية للاجئين على دول العالم، ووصلت لاجئا للدنمارك لأن الأمم المتحدة كانت تفرض سنويا على كل دول أوروبا بقبول عدد معين من اللاجئين وكانت بتلك الحقبة حصة الدنمارك حسب قول موظف هجرة في مكتب الأمم المتحدة خمسمائة لاجئ سنويا، تحدث بقية الاخوة الاصدقاء في كيفية عبورهم مياه البحر الأبيض في اتجاه أوروبا من خلال الزوارق أو من خلال السفن التجارية، كانت بحق قصص خيالية، اتمنى من كاتبي القصص في مجال التمثيل عمل حوارات مع الكثير من العرب المقيمين بالغرب في شرح كيفية وصولهم للغرب، تجدون قصص خيالية مبكية مؤلمة، هروب هذه الملايين من البشر كان بسبب ظلم ودكتاتورية الأنظمة العربية المجرمة مع أبناء شعوب الدول العربية الذين ظلمتهم دول الاستعمار في تسليط أنظمة قمعية على رقابهم.

كانت حصة الشعب العراقي ملايين اللاجئين الفارين من العراق بسبب طائفية وقذارة نظام صدام الجرذ الفاشستي، وجاءت كارثة الربيع العربي وتسليم الشعب الأفغاني لحركة طالبان الظلامية لتفتح أبواب كارثة انسانية، العالم شاهد تعلق آلاف الأفغان الهاربين من حكومة طالبان الديمقراطية من خلال اتفاق بايدن بسحب القوات الامريكية وترك الأفغان بعد الاتفاق مع طالبان لكي تحكم قبضتها عليهم، لازالت الذاكرة تتذكر كيف تعلق الأفغان الفارين في إطارات الطائرات الغربية بمطار كابول، والجميع شاهد وفاة عشرة لاجئين تعلقوا في إطارات الطائرات منهم لاعب كرة قدم افغاني.

بلا شك دول أوروبا أعطت إقامات إلى أعداد كبيرة من الأفغان والعراقيين والسوريين وبقية العرب والافارقة الفارين من جرائم الأنظمة الفاشستية أو من جرائم القوى الوهابية الاخوانية التكفيرية.

بل في أوروبا الغربية يمكن مشاهدة وجود جاليات أجنبية من عشرات الدول العربية والاسلامية والشرق آسيوية، سنويا يصل مئات آلاف اللاجئين ومعهم ملايين المهاجرون من دول آسيوية أفريقية، اجتازوا البحار والمحيطات ليصلوا إلى القارة الأوروبية، رأينا في عام ٢٠١٤ كيف رحبت المستشارة الألمانية ميركل في مئات آلاف السوريين.

بلا شك مواقف استقبال اللاجئين هو عمل إنساني وأيضا قضية فتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين لا يخلو من وجود مصالح في الاستفادة من اللاجئين الشباب وأصحاب التخصصات العلمية والمهن في العمل بالقارة الاوروبية بظل وجود نسب عالية من الاوروبيين في سن الأعمار الكبيرة، وهجرة عشرات آلاف الشباب الأوروبيين للعمل والاقامة في أمريكا وكندا واستراليا، بسبب ردائة الطقس في اوروبا.

لذلك منح اللاجئين والمهاجرين إقامات بالغرب ليس عمل انساني وأخلاقي فقط وإنما توجد مصالح اقتصادية وسياسية تتداخل مع قضية منح لجوء انساني وقبول الهجرة الأجنبية إلى دول الغرب.

افضل اللاجئين بالغرب هم العراقيين والسوريين بغالبيتهم أصحاب اختصاصات وشهادات واصحاب مهن، ومتعلمين وعناصر فاعلة ومنتجة في سوق العمل، لا ابالغ عندما اقول يوجد عشرات آلاف الأطباء والمهندسين والتجار هم من أصل عراقي وسوري، بل هناك وجود لتجار عراقيين شيعة واكراد لديهم شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية من الشرق الأوسط وآسيا، معظم تجارة المواد الغذائية الأساسية يملكها تجار عراقيين وسوريين، بالدرجة الأولى، ابناء اللاجئين والمغتربين العرب والمسلمين أصبحوا أساتذة وطلاب في الجامعات الاوروبية.

بسبب كثرة وصول ملايين اللاجئين وتصرفات التيارات الوهابية التكفيرية في عمل عمليات إرهابية لقتل ودهس وطعن المئات من المواطنين الاوروبيين في الاسواق، ولدت تلك التصرفات السيئة ردود أفعال ضد اللاجئين العرب والمسلمين، بل واستغلت تلك العمليات الإرهابية من الأحزاب اليمينية العنصرية للكسب الانتخابي، بعد أن كانت الأحزاب اليمينية في منتصف تسعينيات القرن الماضي لا يملكون سوى ثلاث مقاعد في دول أوروبا الغربية، بينما الآن أصبحت القوى اليمينية تسيطر على برلمانات دول أوروبية تحكم في طرق ديمقراطية منذ مئات السنوات، لذلك بظل وصول القوى اليمينية تغيرت سياسة الترحيب باللاجئين، وتم اتباع أساليب التضييق على طالبي اللجوء والهجرة وجمع الشمل، من خلال تشريع قوانين مشددة مع طالبي اللجوء أو العمل بالغرب، بنزعات عنصرية للاسف، معظم برلمانات دول أوروبا باتت تسيطر عليها جماعات اليمين ويمين الوسط، بل وحتى التيارات اليسارية أصبح لديهم يسار يؤيد أتباع سياسات عنصرية ضد اللاجئين والمهاجرين، بلا شك الدول الأوربية تعمل من خلال تفضيل مصالح شعوبهم وعدم جعل الدول الغربية مكان لزيادة وجود الجاليات الإسلامية التي وصلتها أفكار الوهابية بسبب توهيب العالم العربي والإسلامي السني من قبل السعودية وقطر والإمارات.

أغلب البلدان الأوروبية مع إعطاء قرارات رفض اللاجئين والمهاجرين، وأن وجدت قضايا إنسانية يتم انتقاء فئات معينة ويتم رفض وطرد الآخرين، هناك سياسات ضد منح اللجوء والهجرة وخلق صعوبات في جمع الشمل، ومنح الإقامة الدائمة والجنسية أصبحت جدا صعبة، مضاف لذلك جرائم المغتربين العرب من أنصار الوهابية في قتل مواطنين اوروبيين في فرنسا وألمانيا وبقية الدول الأوروبية خلق أجواء كراهية ضد عمليات قبول اللاجئين والمهاجرين من العرب والمسلمين، السلطات بدول أوروبا اتخذت إجراءات تشديد لحماية أمن المواطنين الأوروبيين من خطر إجرام التيارات الوهابية.

هناك توافق في دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعاته الأخيرة في يونيو (حزيران) 2023، وأسست قواعد جديدة، أبرز محتوياتها إرجاع طالبي اللجوء المرفوضين من الحدود الخارجية للاتحاد بسرعة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث.

قضية وجود لاجئين أكراد أتراك في السويد وفنلندا ورفض أردوغان انضمام السويد للاتحاد الأوروبي جعلت السويد تقوم في اتباع أساليب متشددة مع اللاجئين العرب والأتراك، بل صدرت قرارات في قبول لاجئين بشكل مؤقت وليس دائم، وخفض عدد اللاجئين المسموح به سنويا، بل يتم ترحيل المرفوضين،من حق دول أوروبا اصدارإقرارت ووضع شروط متشددة في تجنيس اللاجئين.

في حقبة التسعينات كانت دول اوروبا يعطون فيزا الشنغن للكثير من العرب والمسلمين، وحتى ذات مرة وزير ألماني قالها نحن نعطي فيزا شنغن ونعلم من خلالها وصول آلاف اللاجئين والمهاجرين وصمتنا هو بمثابة عمل انساني لقبول فارين هاربين من القمع بالشرق الأوسط والعالم.

الوهابية صنيعة استعمارية تعمل لخدمة دول الاستعمار بالشرق الأوسط والعالم، وبفضل الفكر الوهابي ارتفعت شعبية الأحزاب العنصرية اليمينية في الغرب، وعلى اللاجئين والمهاجرين العرب أن يعلموا، أن كل المشاكل التي تواجه اللاجئين والمهاجرين العرب في الغرب سببها التيارات الوهابية الاخوانية، شيء طبيعي من الأفضل لدول أوروبا قبول ملايين اللاجئين الاوكران وغالبيتهم من الشباب ومن كلا الجنسين في دول أوروبا بظل وجود عوامل مشتركة في الشكل واللون والعرق والدين افضل مليون مرة من قبول ملايين عرب ومسلمين يكون الكثير منهم حواضن الأفكار الوهابية لقتل شعوب أوروبا.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

9/7/2023

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