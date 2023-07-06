بن خضير نتاج بيئة وهابية تكفيرية..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

القوى العظمى الاستعمارية من مصلحتها نشر التطرف والكراهية، ومن خلال المشاكل والاضطرابات يتم تحقيق الأهداف المخطط لها، من صنع الوهابية وعشرات التيارات والمذاهب المنحرفة المخابرات البريطانية، ولنا في مذكرات وزير المستعمرات البريطاني المستر هنفر كيف استطاع جمع شيخ وهابي تكفيري بعقلية بدوية وهو محمد بن عبد الوهاب مع زعيم قبلي طامح للحكم وهو ابن سعود، والهدف إسقاط الدولة العثمانية ورسم حدود دول الشرق الاوسط،، وتنصيب أنظمة عميلة لسرقة ثروات شعوب هذه الدول والسيطرة عليهم من خلال الأنظمة العميلة التي صنعتها دول الاحتلال البريطاني والفرنسي.

القوى الاستعمارية تعي تطرف وظلامية وجمود وبدوية الفكر الديني الوهابي، بعد احتلال العراق، عمدت قوات الاحتلال على نشر صور فضائح سجن ابو غريب في بغداد، وأصبحت القضية تغطى بشكل كبير من الإعلام البدوي الوهابي الخليجي، وعلى اثر ذلك صدرت فتاوى ارسال قطعان المفخخين من كل شذاذ دول العالم لقتل ابناء الشعب العراقي وخاصة استهداف ابناء المكون الشيعي بشكل خاص، وبوش الإبن يعلن اننا جعلنا العراق ساحة لقتالنا مع القاعدة والتنظيمات التكفيرية.

قضية حرق القرآن ونشر رسومات مسيئة للرسول محمد ص وإلى الرموز الدينية الإسلامية مستمرة في الدول الغربية، والهدف خلق ساحة مضطربة تصب بمصلحة القوى الاستعمارية والقوى اليمينية في العالم الغربي لمعاداة العرب والمسلمين، بعد قضية إقدام مواطن عراقي من ابناء المكون العراقي المسيحي على حرق القرآن في السويد، رأينا بيانات ودعوات للقتل صدرت من مشايخ وهابية تكفيرين، بظل تخاذل واضح من قادة دول الخليج بعدم الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي في تشريع قانون يجرم التطاول على الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، المرجع الإسلامي الشيعي بالعالم السيد علي السيستاني وجه رسائل إلى الأمم المتحدة بالمطالبة بتشريع قانون يوضع حد للتطاول على الإسلام ومقدسات المسلمين، وهذا أفضل مطلب، ودليل على نضوج ورقي الفكر الإسلامي الشيعي.

بينما رأينا بيانات لقوى وهابية سعودية تطالب بالقتل، على سبيل المثال، الشيخ السعودي الوهابي، فالح بن خضير المطيري، كتب التغريدة التالية عبر حسابه في تويتر، يقول، ‏خلصنا من الخنزيرالعراقي، طلع علينا كلب من مصر، املنا كبير في اخوانا الصعايدة

يمسكوك ويذبحوك

ذبح اسلامي اللهم امين.

يعترف بكل وقاحة أنهم يذبحوه بالطريقة الإسلامية التي هو يفهمها، وكان الأولى به مطالبة الدولة المصرية في اعتقال الشخص المصري الذي أساء للقرآن حسب ادعائه، لأنني غير متأكد في قيام مواطن مصري للاساءة للقران، طبيعة الوهابية يكذبون، الفكر الوهابي مبني على ثقافة الذبح والقتل، والقوى الاستعمارية توفر الظروف لنشر التطرف والكراهية والقتل والتفخيخ.

لذلك هناك حقيقة أن ‏إحراق او إهانة أي كتاب ديني، بل حتى كتاب جغرافيا، عمل أرعن، الكتاب يحمل أفكارًا، والأفكار تحتاج لمن يتحاور، لذلك القوى الاستعمارية من مصلحتها التشجيع على غض النظر عن العناصر الشريرة التي تقوم في إحراق نسخة من الكتب المقدسة لزيادة الكراهية، وإلا الدول الكبرى ببساطة تصدر قرار من مجلس الأمن بجرم كل شخص يقوم في ازدراء الاديان.

آيات القرآن والأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية مثل إقامة الحدود تعطي إلى القوى الوهابية القاعدية الداعشية الحق في ذبح وسبي نساء حتى المسلمين، داعش فسرت آيات القرآن وفق منهج ابن تيمية وابن عبدالوهاب، تصوروا مصري أرعن وربما متخلف عقليا أهان القرآن، استغلها الإرهابي السعودي فالح المطيري، الذي وجد ضالته بحجة الدفاع عن القرآن، يقوم في تحريض الصعايدة على ذبح هذا المواطن المصري، كان الأجدر به مطالبة الحكومة المصرية لمتابعة رقم حساب المواطن المصري و اعتقاله وتقديمه إلى العدالة لينال حقه.

الداعية السعودي الوهابي المطيري وكما هو موثق بحسابه على تويتر، ارتكب جريمة، تحريض على القتل خارج القانون، وعلى السلطات الامنية السعودية ‎ احالته للقضاء، بجريمة التحريض العلني على القتل والإرهاب، لكن المعروف أن السعودية دولة تحكم وفق العقلية الدينية الوهابية المؤيدة للقتل والذبح والتفخيخ، وعن اي قانون مدني يحكم السعودية التي تدار وتحكم من خلال كتاب منهاج السنة لشيخ المفخخين والتكفيريين احمد بن تيمية،

الذي يمزق أو بحرق القرآن، أو أي كتاب ديني مقدس فهو ارتكب مخالفة تعرض المجتمعات للخطر، لذلك الواجب الإنساني والاخلاقي يلزم أفراد المجتمعات على احترام مقدسات الآخرين، عندما نتكلم عن ضرورة تشريع قوانين دولية في منع ازدراء الأديان، في العالم الإسلامي الوهابي النظرة مختلفة هم يريدون حماية القرآن والسنة والصحابة وأن كانوا ليسوا بعدول، ويعتبرون الوهابية ازدراء باقي المعتقدات جزء من عقيدة المسلم الوهابي ، ولعن وشتم وسب الكفار وأتباع الديانات الأخرى وأبناء المذاهب

الإسلامية من الشيعة والمتصوفة من أفضل الأعمال المستحبة، مشكلة الوهابية يفسرون آيات قرآنية وأحكام فقهية تجوز لهم قتل وذبح أتباع الديانات الأخرى والمذاهب الإسلامية من الشيعة والمتصوفة وكل من ليس وهابي، المدرسة الإسلامية الشيعية في الفقه في إقامة الحدود يشترط إقامة الحدود بظل وجود النبي محمد ص أو الخليفة الإمام المعصوم، بظل عدم وجود خليفة أمام معصوم على رأس هرم الدولة الإسلامية يتم تعطيل إقامة الحدود، لذلك حتى لو وجدت أحكام إقامة الحدود لدى الشيعة مثل السبي والقتل فهي معطلة ولايتم إقامتها إلا بظل أمام معصوم، وحتى لو صادفنا إقامة دولة العدل بقيادة الإمام المهدي فمثله كمثل جده رسول الله ص عندما فتح مكة لم يقتل ولا شخص واحد على الإطلاق.

احترام معتقدات الآخرين سواء لطائفة أو ديانة ضمن المجتمع الواحد أمر ضروري، عندما كنت سجين في السعودية، رأيت العجب، العسكر السعودي يعبسون في وجهي، يتعاملون معي عندما يتم اخذي للمستشفى بدون احترام ويتكبرون بطرق قذرة، يرفضون دائما حتى السلام وإذا لنا سلمت فهم يرفضون رد التحية وإذا ردوها فهم لم يستعملوا عليكم السلام وإنما كلمات بدوية مثل ياهله، أو بالاشارة، مثل تحريك اليد والراس.

لذلك الداعية الوهابي السعودي فالح المطيري ما كتبته في التحريض والقتل يمثل عقيدة وهابية يؤمن بها قطعان بشرية من المؤمنين بالدين الوهابي في السعودية ولدى أتباع الوهابية (في كل البلدان الإسلامية التي تم توهيبها من قبل السفارات والمؤسسات السعودية والقطرية والاماراتية) وهم الغالبية، لأنهم ببساطة درسوا أفكار التكفير لدى ابن تيمية وابن عبدالوهاب التي تمثل منبع عقائد داعش والقاعدة وطالبان وبوكو حرام التي درست في المدارس والجامعات السعودية، ومنها قتل المرتد ورجم الزاني المحصن ورمي المثلي من شاهق وصلب الخارج على الدولة وتعليق جثته وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر وسبي واغتصاب نساء الخصوم وجواز بيعهم كعبيد وفرض الجزية على اشقائهم في الوطن من المسلمين الشيعة والمتصوفة والمسيحيين واليهود إن وجدوا في البلدان العربية والاسلامية، فتاوى أسلحة دمار شامل،

لذلك فالح المطيري وممن هم على شاكلته هم ابناء ثقافة وهابية أرض هصبة إلى داعش والقاعدة صاغها ‎بن_باز و ‎ابنعثيمين و ‎صالحالفوزان، وباقي أعضاء هيئة كبار القاعدة دواعش السعودية.

عندما تقرأ في مناهج المدارس المدنية والجامعات والمدارس الدينية الوهابية وفي حوارات مشايخ الوهابية في القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تسمع القول، ‏قد أجمعت الأمَّة على كفر مَنْ استهزأ بالقرآن العظيم، أو بشيء منه، ولو كانت آية واحدة، وممَّن صرَّح بحكاية الإجماع،القاضي عياض، والإمام النَّووي، والقاضي ابن فرحون المالكي وفيما يلي نقل أقوال العلماء في ذلك،

1- القاضي عياض رحمه الله يحكي إجماع المسلمين على كفر من استهزأ بالقرآن العظيم، أو بشيء منه، فيقول، «اعلم أنَّ مَنْ استخفَّ بالقرآن أو بالمصحف، أو بشيء منه، أو سبَّهما فهو كافِرٌ بإجماع المسلمين»

2 الإمام النَّووي رحمه الله يحكي الإجماعَ صراحةً بقوله: «وأجمعوا على أنَّ مَنْ استخفَّ بالقرآن، أو بشيء منه... كَفَر»

3- القاضي ابن فَرْحون المالكي رحمه الله يحكي إجماع أهل العلم على كفر من استخفَّ بالقرآن، قائلاً: «ومَنْ استخفَّ بالقرآن، أو بشيء منه، أو جَحَده، أو حرفاً منه، أو كذَّب بشيء منه، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شكَّ في شيء من ذلك، فهو كافر بإجماع أهل العلم»

4- الإمام الشَّافعي رحمه الله حيث قال، «... مَنْ ذَكَرَ كتابَ الله، أو محمداً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أو دِينَ الله بما لا ينبغي... فقد نقض عهده، وأُحِلَّ دمُه، وبرئت منه ذمَّةُ الله عزَّ وجلَّ وذمَّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»

وكذلك نُقِلَ عن الشَّافعي أنه سئل عمَّن هزل بشيء من آيات الله، أنه قال، هذا كافر، واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

5- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - حيث قال: «وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزل الله له... ثمَّ إنْ أخرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن، والاستهزاء به، كَفَر صاحبه.

مانقلته هو مكتوب في مناهج التدريس في المملكة العربية السعودية لذلك البيئة السعودية خصبة لنشر التطرف والقتل والكراهية.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

7/7/2023

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