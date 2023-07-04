التقارير

ذكرى هزيمة الإخوان..


 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

في كل عام وفي تاريخ الثلاثين من شهر حزيران الأغر يحتفل أبناء الشعب المصري بذكرى سقوط حكم الإخوان الذين أرادوا جعل مصر عاصمة لنشر الإرهاب بالوطن العربي وفي قارة افريقيا، لو تمكن الإخوان من حكم مصر لتمدد أردوغان واحكم قبضته على بلاد الشام وليبيا وتونس والجزائر والسودان ولوصل إلى نيجيريا، لكن الجنرال السيسي أسقط حلم الإخوان الظلامي.

ربما انا شخصيا كنت اتعاطف مع الإخوان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن بعد اطلاعي على جرائم الإخوان في تأسيس جماعات جهادية وهابية تكفيرية قتلوا المئات من المفكرين والمثقفين المصريين تغيرت نظرتي تجاه هذه الحركة الظلامية، الإخوان هم من اغتالوا المفكر فرج فودة بطريقة جبانة، الإخوان عندما وصلوا للسلطة ومن خلال المجرم صفوت حجازي حرض عامة المواطنين المصريين لقتل حافظ القرآن القارئ المصري المعروف الشيخ حسن شحاته بطريقة قذرة وتم سحل الشهيد بالشوارع لكونه متشيع لا اكثر، جريمة قتلهم إلى حسن شحادة كانت نهاية حكم الاخوان، الشعب المصري يرفض مظاهر قتل الناس وسحلهم  بالشوارع.

الجمعة الماضية والتي كانت من أيام عيد الأضحى بهذا العام احتفل المصريون بذكرى سقوط حكم مرسي والذي وصفه رسول الله محمد ص في اخنس مصر، مضت عشر سنوات لذكرى الانتفاضة الباسلة التي نفذها الشعب المصري البطل لدعم المجاهد الجنرال السيسي قائد  القوات المسلحة المصرية، الذي وقف مساندا للشعب المصري، عندما طلب الجنرال السيسي من الشعب الخروج بمظاهرات تفوضه سحق حكم الإخوان المسلمين، وتم طرد الإخوان شر طرده وأصبحوا شراذم منهزمة  خارج الحياة السياسية المصرية ، ما قام به الجنرال السيسي  فعل انساني   كبير كسر به شوكة الإخوان وكان لهذا الحدث الكبير الفضل في هزيمة مشروع الإخوان الإرهابي في سوريا والشرق الاوسط وشمال افريقيا.

انتفاضة  30 يونيو (حزيران) في 2013 كانت البداية الحاسمة لحقبة هزيمة الإخوان في العالم العربي، لولا ثورة الجنرال السيسي لسيطر الإخوان على مصر إلى الأبد، لولا ثورة الشعب المصري بقيادة الجنرال السيسي وبعد مرور عقد من الزمان لأصبحت معظم الدول العربية تحكمها عصابات القاعدة وداعش، ولاصبحت مصر  ملاذ وقبلة ومقر وعاصمة  لكل أنشطة الإخوان في العالم العربي والإسلامي، في ذكرى ثورة حزيران ضد الاخوان، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاضرا في إحياء هذا اليوم التاريخي العظيم وألقى خطاب تاريخي عبر محطات التلفزة في مصر، وقال «يوم 30 من يونيو (حزيران) 2013 على رأس الأيام الخالدة لمصر، حين انتفض شعب مصر العظيم ثائراً على من حاولوا اختطاف وطنه، رافضاً الظلم والطائفية والاستبداد، ومعلناً بصوتٍ هادرٍ ملأ أرجاء الدنيا: هويّة الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطافَ أو التبديل».

 إن أكبر خسارة للجماعة كانت فقدان القاعدة الشعبية في مصر والتي منها تأسست حركة الإخوان المسلمين، مضاف لذلك بعد تجربة وصول الإخوان للسلطة ومعرفة عامة الناس حقيقة إجرام وظلامية حركة الإخوان، خسرت حركة الإخوان الدعم المالي من الحاضنة  الاجتماعية المصرية، وأصبحت سمعة الإخوان وقادتهم في الحضيض،  مهما فعل الإخوان وغيروا جلودهم انتهى زمن ما قبل وصول الإخوان للسلطة في مصر، تجربة وصول الإخوان ورئيسهم مرسي لرئاسة مصر، كانت التجربة سيئة، افقدت حركة الإخوان الحاضنة الشعبية المؤيدة لها، وبفضل تجربة وصول الإخوان لحكم مصر، بطريقة سيئة،  فقد انتهى حكم الإخوان ولم يعد لهم بصيص أمل في العودة لحكم مصر.

 

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

5/7/2023

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عيد الله الأكبر في القاهرة ..!
التوتر في الأمتحان ..ّ
ذكرى هزيمة الإخوان..
زيارة ألرئيس الفلسطيني الى الصين: زيارة علاقات أمْ توجّه استراتيجي؟!
نظام صدام وافتعال الحرب ضد إيران
الأسرة بين الأمس واليوم
النزاهة تقطع اجنحة الحلبوسي الاقتصادية.. هل سيصل الدور للغطاء السياسي؟
توطين عيد الله الأكبر شعبيا
الإطار الشيعي بين منهجي الوصولية والتواصل والتواصل الجاد
الفكر الوهابي يهدد فرنسا..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك