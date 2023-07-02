ردود الفعل في العراق علي جريمة حرق المصحف الشريف .

محمد صادق الهاشمي ||

1-7-2023

قام احد العراقيين ( من الديانة المسيحية ) المهاجرين الى السويد قبل عامين كما قيل وبدفع من منظمات صهيونية بحرق المحصف الشريف،وكانت ردة الفعل العراقية كبيرة لهذا الحدث وابرز الاحداث هي :

1/ اصدر المرجع السيد السيستاني بيانا موجه الى الامين العام للامم المتحدة تصمن (ادانة هذا التصرف) وركز البيان على (ان اجازة الحكومة السويدية لمثل هذا الفعل امر جديد وخطير)،وحذر المرجع من (ان تودي هذه التصرفات الى التطرف).

طبعا المرجع السيستاني وجه كلمته الى الامم المتحدة – حسب مصادر مقربة من مكتب السيد السيستاني – لانه اراد ان يخلق راي عام للدفاع عن الاسلام، وايضا هي نوع من الشكوى ضد الحكومة السودية.

2/ اصدر المرجع بشير الباكستاني بيانا استنكر الامر وادانه، وهكذا السيد حسين الصدر هو الاخر اصدر بيان استنكار وادانة، وايضا السيد المدرسي والشيخ الخالصي .

3- اصدر السيد عمار والشيخ قيس الخزعلي والاطار التنسيقي والسيد مسعود البرزاني والسيد عادل عبد المهدي بيانات ترفض هذا الفعل واكد الجميع انه( عمل ينافي السلم ولايمكن اعتباره نوع من حرية التعبير) ، وقد اصدر الاطار التنسيقي بيانا يحمل عبارات المساندة لبيان المرجع السيستاني ووصف بيان الاطار خطوة حرق القران بانه (عمل مرفوض ومدان ). وهكذا الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاسلامي الاعلي .

4/ اصدرت الموسسة السنية الدينية في العراق بيانات استنكار ودعى الوقف السني العراقي الى توحيد خطبة الجمعة بين المسلمين للتنديد بحرق المصحف الشريف ،وايضا استنكر الجريمة الوقف السني الكردي والعتبة العباسية وصدر عن اتحاد العلماء في ديالى ايضا بيان ادانة . والوقف الشيعي.

5- الخارجية السويدية بعد بيان المرجع السيستاني رفضت هذا الفعل وقدمت اعتذارها ونددت باقتحام السفارة السويدية وطالبت بحمايتها .

6- الاتحاد الاوربي اصدر بيانا قال فيه (ان الاتحاد الاوربي ينظم الى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف، وان هذا العمل لايعني باي حال من الاحوال اراء الاتحاد الاوربي )، وقال بيان الاتحاد الاوربي( ان هذا الأمر عمل عنصري يستفز مشاعر المسلمين خصوصا ان عملية التجاوز على القران تمت في عيد الاضحي وانه عمل عنصري لامكان فيه لاوربا )ودعي بيان الاتحاد الاوربي ( الى ضبط النفس وادانت الهجمات على المباني الدبلوماسية ).

7- الكنيسة المشرقية الاشورية في العراق ادانت حرق المصحف الشريف وقالت انه لايعكس موقف المسيحية.

8- نظم التيار الصدري تظاهرات يوم الجمعة قبال السفارة السويدية وتم تلاوة بيان للسيد مقتدى الصدر وقبل يوم خرجت مجموعة من التيار الصدري تظاهرات ودخلت الى مبنى السفارة وعلى اثرها تم احتلال السفارة وهروب الكادر في السفارة السويدية لكن تظاهرات التيار الصدري اتخذت طابعا سياسيا تعبويا لصالح التيار ورافقها عبر منصات الاعلام الخاصة بهم هجوم على الاطار.

9- وزارة الخارجية الامريكية قالت ( ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم حرية التعبير والحرية الدينية )، وان من يدقق في بيان الخارجية الامريكية لم يجد ادانة واضحة لحرق القران الا ان بعض النسخ في اللغة الانكليزية اشارات الى ان هذا العمل مخالف للحرية الدينية وقيل يوجد في النص كلمة ( الادانة ).

10- الخارجية العراقية استدعت السفيرة السويدية وسلمتها مذكرة الاحتجاج .

11- السيد مسعود البرزاني في بيانه قال( ان حرق القران الكريم لايندرج في عنوان حرية التعبير)، وقال(انه فعل جائر وانه يجرج مشاعر جميع المسلمين)، كما ادانت رئاسة الاقليم في العراق الجريمة، وطالبت الحكومة السودية بعدم السماح لهذه الافعال واكدت انه فعل يوجج العنف والكراهية .

12- كتلة بدر وجهت رسالة الى الامم المتحدة ادانت الفعل واعتبرته نوع من الحقد على الاسلام واستغربت سكوت العالم الاسلامي خصوصا الموتمر الاسلامي والجامعة العربية وطالبت بطرد الدبلوماسيين والرعايا السويديين في العراق .

13- فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي اصدر بيانا ادان حرق القران الكريم وتاسف في البيان لسماح الحكومة السويدية لهكذا اعمال تضرر السلام والتعيش والعلاقات الدولية .

14- النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ادان باسم البرلمان حرق القران الكريم .

15- رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اصدر تغريدة قال فيها : ان الاساءة المتعمدة للقران الكريم خطر يهدد السلم والتعايش الاجتماعي، وقال اننا نستنكر هذا العمل.

16- ديوان الوقف الشيعي العراقي قال (ان الاعتداء على القران الكريم امر مرفوض وهو تاييد للكراهية والارهاب).

17- بعد صدور بيان المرجع السيستاني عبر رسالة الى الامين العام للامم المتحدة فقد اتصل انطونيو غوريتش بوزير الخارجية العراقية فواد حسين وقال انطونيو (انه يدين هذه الاعمال وانه يقدر رسالة المرجع السيستاني و قال اثمن جهوده وطلب نقل تحياته الى المرجع السيستاني واوعد بان يقوم باتصالات للحد ولمنع التجاوزات وسوف يقدم ردا للمرجع السيستاني).

ملاحظات :

اهم ما يمكن تسجليه في هذا الحدث هو

▪️الوقفة العامة من جميع المكونات في العراق والاديان ( المسلمين وغيرهم والمذاهب السنية والشيعة والقوميات الكرد والعرب ) في رفض جريمة حرق القران الكريم خصوصاان ابرز الشخصيات في العراق ادانت هذا الفعل وقد خلقت هذه الردود موقفاموحدا اسلاميا اظهر اسلامية الشعب العراقي .

▪️اهم ما يمكن تاكيده هو ان بيان ورسالة المرجع السيستاني كانت واضحة وجرئية وجعلت الحوزة العلمية والمرجعية الدينية الشيعية في مقدمة القيادة العالمية بينما تخاذلت منظمات تسمى بالاسلامية وهكذا الجامعة العربية والازهر والسعودية ودول الخليج وسائر بلدان العالم العربي .

▪️اظهر الموقف في العراق قوة المسلمين مما جعل الغرب يبادر الى اصدار البيانات الرافضة للجريمة خصوصا انهم فسروا موقف بوتين الذي حمل القران على صدره لاحداث قطيعة بين الغرب والمسلمين فسارعوا إلي غلقها .

▪️كانت رسالة المرجع السيستاني ذات اثر كبير جدا فقد اتصل الامين العام للامم المتحدة فورا بوزير خارجية العراق وحمله رسالة الي المرجعية واكد له ان يتابع الامر وانه يدين هذا العمل كماان الخارجية السويدية هي الاخرى اصدرت بيانا استجابة لبيان المرجع وهكذا الخارجية الامريكية والاتحاد الاوربي وقال المراقبين لو ان الازهر او اي موسسة دينية سنية تصدر بيان ادانة لما اثرت في المجتمع الدولي كمااثرت رسالة المرجع السيستاني .

▪️الرد من مختلف الشخصيات والقوميات والمذاهب وعلى راسهم المرجع السيستاني وباقي الاحزاب والشخصيات انهى الحلم الامريكي بان العراق بلد علماني او ليبرالي وتاكد انه بلد مسلم ويحافظ على ثوابته ولا ينفع امريكا اي مخطط لتذويب المجتمع العراقي وفرض ثقافة الكفر علي الشعب العراقي.

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