قمة محاربة داعش بالسعودية..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

شيء ممتاز ورائع عندما تكاتف جهود الدول وخاصة اذا كان الاجتماع يعقد في الدولة الحاضنة للفكر الديني الوهابي الذي تنبع منه داعش والقاعدة وكافة الفصائل التكفيرية الوهابية وهي المملكة العربية السعودية، أول طرق محاربة الإرهاب تكمن في حرمان المجاميع الإرهابية من العقائد التي يشرعن بها الإرهابيين عمليات الذبح والقتل والخطف والسبي بإسم الإسلام.

تابعت وسائل الإعلام الخليجية التي غطت اخبار انعقاد المؤتمر، وكانت القمة تضم دول الخليج وأمريكا، أكد البيان الخليجي الأميركي على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف في العالم

أكد على دعم جهود الأمم المتحدة لوضع نهاية للصراع في اليمن، الاجتماع كان على مستوى وزراء الخارجية،

الاجتماع عُقِد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

الاجتماع عقد ليس لتخفيف منابع الإرهاب، لأن هناك قوى عظمى مستفيدة من وجود العصابات الارهابية، لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية، حقيقة الاجتماع يدور حول ابقاء دول الخليج تصرف أموال العائدات البترولية التي تباع للصين بصرفها في اسم الشراكات الاستراتيجية، مابين أمريكا ودول الخليج، الحلب يتم بطرق صحيحة من خلال توقيع اتفاقيات في اسم الشراكات الاستراتيجية الهادفة حسب البيانات الرسمية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وخفض التصعيد ودعم الدبلوماسية، والتزام أميركي بأمن المنطقة، دول الخليج انتفت أهميتها في أن تكون المصدر الأول بالعالم للطاقة، بعد أن أصبحت أمريكا المصدر الأول للبترول والغاز بالعالم، بل غالبية بترول دول الخليج والشرق الاوسط يباع إلى الصين بالدرجة الأولى والهند بالدرجة الثانية، تبقى دول للخليج ابقار حلوبة ولايمكن لها أن تتحرر من الهيمنة الغربية، عليهم تسليم الأموال وهذا ما قاله الحلاب الكبير المسار ترامب صاحب شركة حلب ابقار الخليج للابقار السمينة،في إحدى اجتماعاته الساخرة وسط تصفيق وهتافات جماهيره وهو الذي قال اتصلت بالملك وقلت له ياملك عليكم اعطائنا النقود، والملك قال له هذه اول مرة يطلب مني رئيس الاموال، فكان جواب ترامب يا ملك أنهم اغبياء، وضج الجمهور بالتصفيق، وقال لهم هم لايمكن اي شيء سوى البترول وعليهم أن يعطونا أموال البترول، وهنا ضج الجمهور بالتصفيق والهتافات، بل ترامب قال لولانا لتم سيطرة القاعدة على دول الخليج، لذلك من مصلحة الحلاب الأصلي الرئيسي تبقى دول الخليج منبع للعصابات الإرهابية التكفيرية، ليبقى حلب دائم في اسم حماية أمن المنطقة، وأهمية هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

في الختام بشهادة ساسة وكتاب وصحفيين اوروبيين ومنهم فرنسيين بشكل خاص، أن الشيعة هم المحاربين الاشداء لداعش والقاعدة، وهذا الأمر واضح، فتوى الجهاد الكفائي لزعيم الشيعة بالعراق والعالم السيد علي السيستاني قلبت هزيمة الموصل وتكريت إلى نصر واستئصال للقوى الداعشية، روسيا ومن خلال القوة الجوية ابادت كتائب وفيالق للقوى الإرهابية بالشرق والشمال السوري، بل تم بث مقاطع فيديو للعصابات الإرهابية يصرخون من وجود الطيران الروسي في سماء المنطقة التي كانوا يتواجدون بها، بينما القوى الارهابية بالشرق والشمال السوري يحيطون بمواقع القوات الاطلسية، وهذا دليل بوجود مصالح مشتركة تجمعهم، السعودية ببساطة تستطيع هزيمة الإرهاب من خلال تجفيف منابع الإرهاب العقائدية بحذف فتاوى التكفير لشيخ المفخخين احمد بن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب.

كاتب وصحفي عراقي مستقل

11/6/2023