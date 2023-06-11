التقارير

نظرة موجزة عن زيارة السيد الخامنئي لمعرض الإنجازات النووية


د.محمد العبادي ||

 

نظراً لتمسك إيران ببرنامجها النووي السلمي؛ فقد عاشت ظروفاً صعبة،وتحديات كبيرة فرضتها قوى الهيمنة الغربية.

لكن إيران مشت وئيداً بخطى ثابتة نحو تحقيق حقها في الاستفادة من الطاقة النووية .

يقولون ( التحدي العظيم يخلق رجالاً عظماء) وقد خلق ذلك التحدي الإيراني آلاف الرجال الذين يعملون في الصناعات النووية السلمية .

في هذا اليوم الموافق ٢٠٢٣/٦/١١ م زار السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية معرضاً لإنجازات الصناعة النووية في إيران حيث أقيم هذا المعرض في حسينية الإمام الخميني ،واستغرق وقت مشاهدة الإنجازات من قبل السيد الخامنئي (٩٠)دقيقة .

من يشاهد حجم الإنجازات التي حققتها الصناعة النووية المدنية يعرف السبب الحقيقي وراء إصرار قوى الهيمنة بزعامة أمريكا لمنع إيران من الاستفادة من الطاقة النووية .

لقد إحتضن المعرض عشرات الإنجازات في مجالات الطب والأدوية ،وفي الصناعة والزراعة ،والطاقة والمياه والجيولوجيا والبيئة وغير ذلك .

إن تلك الإنجازات ورائها رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن مشروع الأمة الحضاري .

لقد تمكن الباحثون في المجال النووي من إنتاج أكثر من (٥٠) دواءً إشعاعي، وتشخيصي،وعلاجي ؛  ومن باب الإشارة لواحد من انجازات المعرفة النووية؛ اذكر مسحوق ( الهيموستات ) أو( جلطة الدم) وبجهود العلماء الإيرانيين أصبحت إيران من بين الدول الخمس التي تقوم بتصنيع هذا المنتج الطبي والذي يستخدم بشكل كبير في العمليات الجراحية لمنع النزيف.

وفي مجال الطاقة والمياه إحتوى المعرض على شكل تقريبي مصغر عن محطات توليد الطاقة المنجزة ،والمنصوبة بالفعل في السواحل الجنوبية والشمالية في إيران ،وايضاً تضمن المعرض نماذج من أشكال محطات الطاقة  التي تم إنشائها ،وأيضاً إنشاء مجمعات تحلية المياه في بوشهر.

وتضمن المعرض منتوجات أخرى في مجال الأمن الغذائي والزراعي ،وفي مجال الصناعة والتعدين ،وحماية البيئة وغير ذلك .

لقد استمع قائد الثورة الإسلامية خلال تفقده للمعرض لمختلف الشروحات عن تلك الانجازات .

لقد كانت ( الكاميرا) واعية ،حيث كانت عدسات آلة التصوير تظهر العلماء الايرانيين من الخلف من أجل الحفاظ على حياتهم من الاستهداف الذي ترعاه الدول التي تدعي التحضر  والدفاع عن حقوق الإنسان.

من الملاحظات المهمة التي أشار إليها التلفزيون الإيراني هي أن هذه الإنجازات  الكبيرة والكثيرة قد تحققت بجهود شباب تتراوح أعمارهم بين ( ٣٠ إلى ٣٥)عاماً .

لقد كان المعرض يحتوي على صور شهداء الطاقة النووية ،وقد إلتقى القائد الخامنئي في نهاية المعرض ببعض أبناء الشهداء ،ثم بعد ذلك ألقى كلمة بالمسؤولين والعاملين في منظمة الطاقة النووية وقد شكر سعيهم وأشاد بجهودهم وقدّم استعراضاً للموضوع النووي ،ثم عرض توجيهاته وتوصياته .  

إنّ هذه الإنجازات التي حققها علماء إيران، والإنجازات المستقبلية هي كما قال السيد الخامنئي: ( بشارة خير ) لإيران وللأمة الإسلامية، وهي تستحق كل تلك التضحية التي قدمتها إيران.

 

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