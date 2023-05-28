التقارير

القناة الجافة والحرير نفس المضمون..!


 

 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

المتابع للكلام والأحاديث التي تثار في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تصريحات الوزراء والنواب والمسؤولين العراقيين حول القناة الجافة، نجد تناقض واختلاف واسع مابين المتحدثين، الفريق المؤيد للقناة الجافة يعطي بيانات أن القناة الجافة تدر على العراق أرباح اقتصادية كبيرة، والفريق الرافض يعتبر إقامة القناة الجافة التي تربط الفاو مع الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين سوف يقضي على أهمية ميناء الفاو في طريق الحرير.

القناة الجافة تربط آسيا وأوروبا بسكك حديدية وطريق سريع، السيد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني رأى أن مشروع طريق التنمية، أو القناة الجافة، يمثل  ركيزة مهمة للاقتصاد المستدام غير النفطي في العراق. 

قبل عدة أيام احتضنت بغداد،  مؤتمر حول القناة الجافة والتي تسمى في طريق التنمية، بيان الحكومة العراقية تحدث عن حضور عشر دول لحضور المؤتمر،  الدول تضم، العراق الدولة المنظمة وبحضور وزراء النقل في كل من السعودية وإيران وتركيا والأردن وسوريا والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

 خلال افتتاح المؤتمر، السيد  السوداني قال، نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي.

الحكومة  العراقية تولي اهتمام جيد  على طريق التنمية، أو ما يعرف محليا، بالقناة الجافة، لربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية عبر ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة (جنوبا) ثم القناة الجافة التي تبدأ من الميناء جنوبا وتنتهي بالحدود العراقية التركية شمالا.

مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، قال المشروع يوفر مائة  ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه، كما أشار إلى أن المشروع سيتضمن خطوطا للسكك الحديدية للقطارات السريعة وطرقا برية سريعة، وسيمر ب١٣محافظة عراقية.

الخط الإستراتيجي للقناة الجافة،  طريق السكة الحديدية بطول ١١٧٥كيلومترا، يضاف لها طريق بري بطول ١١٩٠ كيلومترا.

أهمية المشروع نقل البضائع بمختلف أنواعها من أوروبا إلى تركيا عبر العراق وإلى الخليج جنوبا، في الوقت الذي سينقل الطريق السلع والموارد الخليجية من دول الخليج عبر العراق إلى كل من تركيا وأوروبا، أن الطريق البري سيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من ٢٥دولة، وعلى السيارات تدفع ضرائب للدولة العراقية.

المتابع للتصريحات، نواب بالبرلمان العراقي اشادوا بالقناة الجافة، والتي ستنجز بين أربع إلى خمس سنوات.

أن المشروع سيكون استثماريا، بما يعني إمكانية مشاركة القطاع الخاص، وهذا يعني أن الممول للمشروع القطاع الخاص وليس الدولة.

القناة الجافة تلعب دور ومهم في تقليص مدة الشحن الدولي مابين الصين والهند وباكستان ودول الخليج وتركيا وأوروبا، طريق القناة الجافة ينقل بضاعات أوروبا إلى الشرق والصين، فهذه الشبكة الكبيرة من خطط السكك الحديدية والطرق العامة السريعة تلعب دور مهم ومحوري في تقليص المدة الزمنية، ونقل بضاىع اكبر حجم من الشحن البحري من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، على سبيل المثال،  زمن الرحلة البحرية للسفن المحملة بالبضائع من ميناء شنغهاي الصيني إلى ميناء روتردام الهولندي تستغرق نحواكثر من شهر، في حين أنها ستستغرق أسبوعين  فقط عبر القناة الجافة. 

 مشروع القناة الجافة بالعراق يلعب دور مهم في تطوير البنى التحتية في قطاع النقل العراقي، وهو المنشود للحكومة والشعب العراقي، هناك حقيقة، أن العملاق التجاري الصيني يتعامل مع السعودية وقطر وعمان والبحرين والإمارات والكويت وإيران والعراق، فمن مصلحة الصين تشغيل موانئ كل الدول الخليجية وإيران وربما اليمن يدخل ضمن طموح الصين في مد جسور لطرق سريعة وخطط سكك حديدية مع القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية، بضائع ومنتجات الصين تسع لكل دول العالم، لذلك محاولة حصر صادرات العملاق الصيني التجاري في ميناء الفاو فقط أسلوب يدل على قصر نظر الكثير من ساسة ومحللي الصدفة، الصين عملاق تجاري وصناعي ولايمكن حصر الصين في جعل الفاو متنفس لها في تجارتها المتوجهة صوب الخليج والعراق وتركيا وأوروبا، تربط الصين علاقات تجارية مع كل دول الخليج وإيران ودول الشام وأفريقيا.

 طريق الحرير هو نفس طريف القناة الجافة، ومن المؤسف  كثر الحديث عن هذه القناة الجافة في الآونة الأخيرة،  من كل شخص يعرف يكتب، يفترض نسمع كلام أهل  الإختصاص، وإلا كثرة الحديث، وكثرة الصراخ يزيد من الضبابية وعدم معرفة المنافع والأضرار، ويفترض في المحلل الاقتصادي أن يبقى على مهنيته، ولا يتلوث في الصراعات السياسية، كثير من عامة الناس اختلطت عليهم  الأمور، المحلل المصاب بمرض الولاء الحزبي يصبح حاله حال صراعات السياسيين، يحلل وفق مصلحة حزبه، لذلك المواطن العراقي، يريد أن  يعرف  هل هناك فرق بين القناة الجافة التي هي

اصلا مكملة لطريق الحرير.

في عراقنا الحالي، في كل مرة عندما يتم الحديث عن مشاريع، نشاهد حملات، هذه الحملات تجعل الناس في ارباك.

وكما تقول المقولة العربية العراقية،   يختلط الحابل بالنابل وأطنان من التصريحات والكلمات وأهل الاختصاص مهمشين وبعيدين عن قول الحقيقة وكأن الأمر لا يعنيهم.

 

 

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28/5/2023

 

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