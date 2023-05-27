الوزير الفرنسي الإرهاب سني  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

العالم بأجمعة يعرف أن الإرهاب ذات الصبغة الإسلامية منبعه من المدرسة الوهابية السعودية، وباتت السعودية تمثل الإسلام السني بالعالم العربي والإسلامي، بفضل أموال البترول، مضاف لذلك، موافقة ورضا دول الغرب على نشر الوهابية طيلة قرن من الزمان، أبان حرب الناتو ضد الشيوعية والمعسكر الشرقي السوفياتي.

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي (جيرالد دارمانان) التي قالها من نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية،حيث قال، أن الخطر الأعظم على فرنسا هو «الإرهاب السنّي». داعياً، خلال زيارة أميركا، لتعزيز التعاون الأمني مع واشنطن، خصوصاً قبل استضافة باريس «أولمبياد ٢٠٢٤الصيفي.

الوزير الفرنسي دارميان، قال للصحافة من أمريكا، «بينما قد تكون للأميركيين رؤية وطنية أكثر للأزمات (مثل) التفوق العِرقي الأبيض، وعمليات إطلاق النار الجماعية المتكررة، والتآمر، يجب ألا ينسوا أن ما يبدو لنا في أوروبا التهديد الأول هو الإرهاب السّنّي».

وزير الداخلية الفرنسي كان دقيق في تصريحاته، حيث أشار وجود نوعين من التهديدات، داخلية تتمثل بـ«أشخاص غير مُنضوين في شبكات، يتطرفون، ينتقلون إلى التنفيذ في غضون ساعات، في غضون أيام... شخص يحمل سكيناً، يدخل مخبزاً ويقتل الناس»، وخارجية مثل «أشخاص ينظّمون أنفسهم في الخارج، ويأتون إلى فرنسا لتنفيذ اعتداءات»، كالتي شهدتها باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني)٢٠١٥.

أي انفجار ارهابي أنظار شعوب أوروبا تتجه نحو الحركات الوهابية، زعيمة الجمعية الوطنية الفرنسية السيدة لوبان من داخل قبة الجمعية الوطنية الفرنسية قالت السعودية نشرت الوهابية وطالبت في حضر المدارس والمساجد والمراكز الثقافية الوهابية، بعدها صدر كتاب لكاتب فرنسي حدد الحركات الاخوانية الوهابية بالأسم، في تورطها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل فرنسا وأوروبا.

كلام وزير الداخلية الفرنسي كان جدا دقيق، كل المتابعين يعرفون جيدا، أن تعليم اي مسلم عقائد ابن تيمية وابن عبدالوهاب تكون محفز لتحفيز الكراهية وروح الانتقام الفردي من الأشخاص الذين يقرأون كتب عقائد أمام المفخخين أحمد بن تيمية، وهؤلاء أطلق عليهم مصطلح الذئاب المنفردة، التي واجبها تدهس وتطعن بالسكاكين وتضرب بالسواطير والسيوف الضحايا مثل ما كان يفعل السلف في قطع رؤوس الضحايا في الفتوحات.

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي واقعية ومصداق كلام الوزير إجرام «داعش» وهجمات خلايا «الدواعش» من الذئاب المنفردة المتكررة في ضواحي باريس وحي (مولنبيك) الشهير في العاصمة البلجيكية بروكسل، وطعنات السواطير في الكثير من المدن الألمانية، أو مهاجمة الحواجز الامنية في العاصمة البريطانية لندن، جميع المراقبين والمتخصصين والمهتمين في الارهاب الإسلامي الوهابي، يتحدثون عن الخلايا «الداعشية اصولهم من دول المغرب وشمال افريقيا» والذين نفذوا عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.

خلال العقدين الماضيين من الزمان شاهد العالم وقوع هجمات استهدفت أسواق ومسارح وتجمعات مواطنين في مواسم الصيف على السواحل والشواطئ في العديد من البلدان الأوروبية أو المولات، من قام بتنفيذ تلك العمليات الارهابية، عناصر انتحارية وهابية «داعشية» او قيام انتحاريين يقودون حافلات يقومون في عمليات دهس المدنيين، المنفذون لتلك الجرائم هم عرب ومسلمون يتبعون الفكر الوهابي ويسموهم في الذئاب المنفردة، دائما محطات التلفزة الأوروبية تنشر اخبار قيام وهابي ذئب منفرد يمشي بين المواطنين ويقوم في سل خنجره من مخبئه ويقوم في مهاجمة المواطنين الأبرياء ويطعنهم بالخنجر أو يضربهم الساطور، مضاف لذلك أحداث التفجيرات الدامية التي نفذتها التيارات الوهابية القاعدية التكفيرية، في شوارع ومحطات قطارات بريطانيا وإسبانيا... الشواهد والأدلة في تورط التيارات الوهابية في تنفيذ العمليات الإرهابية في أوروبا كثيرة ولا تعد ولا تحصى.

لذلك الوزير الفرنسي مصيب فيما قال، الإعلام الخليجي وبالذات قرأت مقالات إلى كتاب سعوديين منزعجين من كلام الوزير الفرنسي، أقولها وبصراحة، لولا قيام دول الخليج وبالذات السعودية وقطر في نشر الوهابية وتوهيب حركة الإخوان المسلمين، لما أصبحت أوروبا مكان للارهاب، وبسبب الهجرة واللجوء بسبب الحروب، وصل إلى أوروبا قادة وكوادر منظمات الإخوان المسلمين، السفارات السعودية والقطرية والاماراتية فتحت لهم المساجد والمراكز الثقافية، وقامت الممثلات الثقافية السعودية في توزيع ملايين الكتب وبكل اللغات إلى عقائد ابن تيمية وابن عبدالوهاب والكتب التي تكفر الشيعة والمتصوفة والنصارى واليهود، من دفع أموال ورواتب وهباة إلى قيادات المنظمات الوهابية التكفيرية في الغرب هي دول الخليج، بحيث أصبح قادة التنظيمات التكفيرية يتكلمون بالعلن، مثل أبي حمزة المصري، وأبي قتادة الفلسطيني صاحب فتوى قتل عوائل أفراد الجيش وقوات الشرطة والدرك بالجزائر، قالها في حوار مع المرحوم

سيد عبدالمجيد الخوئي عبر شاشة قناة الجزيرة في برنامج المرحوم سامي حداد، سيد مجيد الخوئي صاح في أعلى صوته، ياناس يامسلمين ياشعب الجزائر هؤلاء هم من يقتلون اطفالكم، مصطفى بكري، و السباعي، ووو غيرهم من الأسماء، القائمة تطول، من يتحمل مسؤولية انحراف مشايخ حركة الإخوان المسلمين وتبنيهم الفكر التكفيري هي الدول التي نشرت الوهابية ومولت ودفعت أموال إلى إقامة المساجد والمراكز الثقافية المرتبطة بالسعودية والإمارات وقطر.

يوجد في أوروبا مساجد قليلة مرتبطة في المملكة المغربية، هؤلاء ينشرون المذهب السني المالكي المعتدل، لدينا في الدنمارك مؤسسة الإمام مالك المغربية، دائما نذهب إلى زيارتهم والصلاة معهم والناس يرحبون بنا ويعرفوننا شيعة، يرحبون بنا ترحيب جدا قوي واحترام وتقدير.

مصيبة التكفير محصورة في الفكر الوهابي بشكل خاص، حاول كاتب سعودي ذكر قضية اعتقال دبلوماسي ايراني في بلجيكا اسمه اسد الله اسدي، واليوم تم اطلاق سراحه وتم إغلاق ملفه، اصلا لم يتم محاكمته في المحاكم تم إطلاق سراحه، ونقلت قناة الجزيرة القطرية خبر إطلاق سراح أسد الله اسدي.

وحتى قضية أسد الله اسدي من خلال تصفحي أسباب اعتقاله كانت اتهامات قيامه في جمع معلومات عن المعارضة الإيرانية وليس لقيامه في التخطيط إلى تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف المواطنين الاوروبيون، الجميع يعلم بوجود صراع أمريكي غربي مع ايران، صراع سياسي، لذلك تحدث عمليات اعتقال متبادلة لأشخاص ايرانيين أو اوروبيين يتم اعتقالهم في إيران لأسباب سياسية.

انا اعيش بالغرب منذ ثلاثين سنة، لم نشاهد شيعي واحد عمل عملية إرهابية على الاطلاق، الشيعة اعداهم مئات آلاف الأشخاص من العراق وافغانستان ولبنان وسوريا واليمن والسعودية وباكستان والهند ومن البحرين يقيمون في القارة الأوروبية، ولم تسجل أي عملية إرهابية لفئات شيعية، كل عام يحيي الشيعة في أوروبا مناسبة عاشوراء الأمام الحسين ع ويخرج عشرات آلاف المواطنين الشيعة بمسيرات بالشوارع المهمة في العواصم والمدن الأوروبية بكل احترام، وحتى المواطنين الأوروبيين اصبحوا يعرفون المناسبات لدى الشيعة، وحتى يشاركوننا في تناول طعام القيمة التي توزع في يوم العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين ع، بل مدير شرطة مدينة كوبنهاكن في إحدى السنوات قال أهدأ جالية إسلامية بالدنمارك هم الشيعة، واهدأ جالية شيعية هم الجالية الشيعية العراقية، هذا هو الواقع العملي على الأرض، انتهى وقت الكذب على الشيعة.

اقسم بالله وصلت للدنمارك لاجئا قبل ثلاثين سنة، كانوا عندما يعرفوني شيعي أراهم يترددون، لكن خلال سنوات انتهى كل شيء، وللاسف عرفنا ان مترجمين عرب كانوا يكذبون على الشيعة، بعد وصول جاليات شيعية عراقية وعربية ومسلمة للدنمارك والغرب، تغير كل شيء، تجد مئات بل آلاف الأطباء والمهندسين والعلماء بمجال الهندسة هم من الشيعة، تجد آلاف من أصحاب المحلات والمتاجر وشركات بناء هم شيعة، مئات المترجمين من الشيعة، اذا تذهب إلى اي جامعة اوروبية تجد الصفوف الأولى في الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة والاقتصاد هم من العراقيين والعرب الشيعة وكذلك السنة المعتدلين والشرفاء، تجد الكثير من اسانذة الجامعات في الكثير من جامعات دول أوروبا عراقيين شيعة.

قبل ثلاث سنوات ذهبت الى أوكرانيا في جولة، وجدت رئيس الأطباء الجراحين عراقي شيعي اسمه الدكتور محمد العبيدي، اشقائه دكاترة يعيشون في امريكا، ذهبت الى جامعة بيكل موس الطبية في كييف العاصمة الاوكرانية وجدت عشرات من الأطباء العراقيين يعملون تدريسيين في هذه الجامعة العريقة التي تأسست عام ١٨٤٢، الواقع على الارض الشيعة بعيدون كل البعد عن الإرهاب وقتل المواطنين الابرياء ودهسم هذه ليست من ثقافة الفكر الديني الشيعي.

نعم عندما تقرأ الصحف السعودية تقرأ مقالات إلى مرتزقة يكذبون ويتهمون الشيعة يالارهاب لكن لم تسجل دول أوروبا وقوع عمليات إرهابية من تنفيذ فئات شيعية، احلى شيء عندما نتحاور مع اوروبيين يسألون انت عربي، بخلال الحديث يسألون بطريقة خجولة عن الدين وبعدها مباشرة انت سني ام شيعي،اذا جاوبتهم شيعي يكون الترحيب اكثر، قبل ١٥ سنة، كنت ملتحي، رجل دنماركي كان يصادفني بالشارع، مرة كنت عند صاحب محل عراقي وهو الكاتب سيف الله علي، دار حديث، الرجل الدنماركي سألني من اي بلد قلت له عراقي، قال لي انت سني لو شيعي، قلت له شيعي، والله رأسا مد يده وسلم وقال بسبب لحيتك كنت اعتقد انت وهابي هههههه، وبقي صديق لي ليوم امس الأول صادفني بالشارع وسلم بحفاوة عليّ.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28/5/2023

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