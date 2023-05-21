الجامعة العربية ميتة منذ يوم ولادتها

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

من رسم حدود الدول العربية ليست الشعوب العربية، وإنما دول الاستعمار، ودعمت عملائها ليصبحوا ملوك وحكام وقادة، وجود الجامعة العربية ليس لتوحيد سياسات الدول العربية، مثل الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الروسي، بالقارة الأوروبية تم توحيد دول الاتحاد الأوروبي من خلال الاقتصاد وسوق العمل المشتركة، في روسيا كل الشعوب الناطقة باللغة الروسية تم توحيدها سياسيا واقتصاديا ضمن دولة مركزية فدرالية تضم أكثر من ٤٦ إقليم وجمهورية ضمن جمهورية روسيا الاتحادية العظمى.

الجامعة العربية خليط غير متجانس من الحكام الخونة والعملاء، عندما أسست الجامعة العربية، سيطرت على قراراتها الدول البعثية والقومية والناصرية، كانت الغلبة في الاجتماعات لتلك الدول القومية، رغم وجود جزء من دول الرجعية العربية في الجامعة، كان مقر الجامعة الدائم في مصر، الأمين العام للجامعة مصري.

عندما وقع أنور السادات اتفاق كامب ديفيد كانت ردة الدول البعثية والقومية في مقاطعة مصر ونقل الجامعة العربية إلى تونس وتم تعيين الشاذلي القليبي أمين عام للجامعة العربية، بعد أن شن صدام الجرذ الهالك حربه ضد الجارة ايران، وبعد مقتل أنور السادات تم اعادة الجامعة العربية إلى مصر.

دخول العرب بصراعات دول عربية أخرى يكون سبب لوقوع الكوارث، في اسم الجامعة تم ابادة الفلسطينيين في الأردن وطردهم إلى لبنان، وفي اسم الجامعة العربية تم شرعنة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي اسم الجامعة العربية تم محاصرة العراق ١٤ سنة، ومن الجامعة العربية تم دعم احتلال العراق عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والناتو.

صدام الجرذ كان يدفع رشاوي إلى الأمين العام للجامعة العربية، ولنا بفضيحة كوبات صدام الجرذ التي ثبتت في توزيع صدام الجرذ ملايين براميل النفط إلى عمرو موسى وإلى مئات الكتاب والإعلاميين العرب أمثال توجان فيصل الأردنية الشركسية.

مصائب العراق طيلة العشرين سنة من سنوات الإرهاب من العربان، وبعد افول سيطرة الدول القومجية والبعثية وصعود دول الرجعية العربية للسيطرة على قرارات الجامعة العربية، تم إصدار قرارات تؤيد تدمير سوريا من خلال شرعنة دعم العصابات الارهابية، بل الجامعة العربية منحت مقعد سوريا في قمة الدوحة إلى العصابات الإرهابية.

بعد انتهاء أهمية بترول العرب، لم تبقى سوى الصين والهند تشتري بترول العرب، حدث تغيرات بالمجال العالمي، ظهور الصين والهند كشركاء اقتصاديين مهمين بالعالم، ترامب سخر من ملوك الخليج وأسمى السعودية بالبقرة الحلوب، وقال حال أن يجف الحليب نقوم بذبحها، كل هذه العوامل جعلت أنظمة الخليج تفكر بعقلانية تجاه الأحداث، وأصبح السعودي يفكر كيف يبقى، لأن ترامب قال إذا جف الحليب وهو يقصد البترول يقوم بذبحهم، لذلك اضطر حكام العرب للتفكير في إعادة العلاقات فيما بينهم، ووقف صفحات إرهاب الربيع العربي، وإعادة تأهيل الدولة السورية، لذلك القمة الأخيرة التي عقدت يوم أمس في المملكة العربية السعودية في جدة، حضر حكام العرب، والغاية تعزيز التعاون ووحدة المصير العربي في ظل متغيرات دولية وإقليمية كبرى، حكام العرب الذي يهمهم الحفاظ على حكوماتهم من السقوط، العالم والمنطقة تعيش أزمات وصراعات.

ولي العهد السعودي فهم اللعبة جيدا، أوقف حرب اليمن، اهتم في دعم الاقتصاد السعودي الغير نفطي ليضمن وجود تمويل بعد انتهاء أهمية البترول بالعالم، في قمة جدة ولي العهد السعودي جمع الأطراف العربية، ودعا الرئيس السوري بشار الأسد واستقبله بحفاوة، وتوافق قادة العرب على إعادة سوريا وإنهاء الأزمات في السودان وليبيا وسوريا، ولي العهد السعودي مكن من عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، عودة سوريا تعني إنهاء الصراع الدولي في سوريا.

مهزلة وجود جامعة الدول العربية لم تكن وليدة اليوم، المثير للسخرية أن الجامعة العربية، تعتبر من أقدم التجمعات والمنظمات السياسية، تأسست قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة، لم يكن للجامعة العربية أي دور مهم في حل النزاعات، بقيت تراوح مكانها من دون أي فوائد لأبناء الشعوب العربية،

قمة جدة السعودية نجحت في تحقيق توافق ما بين الدول العربية، في استثناء ذيل أردوغان بالخليج أمير قطر تميم، رفض عودة سوريا ولم يحضر كلمة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب تبعية تميم إلى ولي نعمته طيب أردوغان الذي انقذ قطر من احتلال ولي العهد السعودي عسكريا لدويلة قطر، الموقف القطري موقف ذيلي تابع مرتبط مع موقف الرئيس التركي طيب اردوغان.

العرب لولا تبعيتهم لدول الاستعمار كان في استطاعتهم جعل القوى الكبرى تأتيهم لطلب رضاهم وليس لحلبهم، مشكلة زعماء العرب ذيول لدول الاستعمار.

الدول العربية، تحكمها أنظمة حكم دكتاتورية سواء كانت ملكية أو جمهورية، يحكمون البلدان العربية وفق رأي الحاكم الشخصي، ولايوجد لدى الحكام العرب مستشارون محترمون ومخضرمون ومراكز بحوث تستشرف المستقبل وأجهزة استخبارات ومعلومات تدرس الواقع وتستشرف المستقبل وتقدم خلاصة بحوثها للحاكم كي يتخذ قرارته على أسس صحيحة وسليمة وآمنة، لأن الدول العربية لاتحكمها دساتير، يحكمون وفق آراء الرئيس او الملك أو الأمير الشخصية، ربما نجد سلطات مثل برلمان ومجلس قضاء ومراكز دراسات، هذه مجرد ديكورات لا اكثر، غالبيةالحكام العرب، يطبقون رأي فرعون، ( مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى ).

لذلك الحكام العرب لا يستمعون إلا لغرورهم وطيشهم وتهورهم وديكتاتوريتهم وصبيانيتهم، ولا يتجرأ أحد أصلاً أن ينصحهم أو يقدم لهم المشورة، في حروب صدام الجرذ العبثية نقل لي قائد عسكري كبير قصة بطلها الجنرال فوزي حميد العلي الشمري الحلي، بمعركة المملحة، صدام الجرذ ساق الجيش العراقي لمحرقة كلفت شعب العراق أكثر من ٥٣٠٠٠ قتيل، كان صدام الجرذ يسوق قادة الجيش مثل قواد يسوق العاهرات، يقول حضرت اجتماع بحضور صدام الجرذ وهو يطلب بعد كل هذه الخسائر إعادة مدينة الفاو، كل القادة صم بكم، الجنرال فوزي حميد العلي الشمري الحلي، رفع يده، قال له، نوقف العمليات، ونعمل خط دفاعي جيد، وبعد فترة نشن هجوم، الكل ينظر إلى فوزي كيف تكلم مع صدام، يقول صدام الجرذ ضحك بضحكته المعروفة قال له ابعثوا فوزي بدوره إلى الهند، وفعلا ذهب بالدورة وحال وصوله للهند وفي تاريخ ١٧ تموز ١٩٨٦ نقلت إذاعة مونتكارلو خبر اختفاء قائد عسكري كبير في نيودلهي.

ومن المفارقات انا شخصيا اعرف شقي جنرال فوزي حميد العلي واسمه رشيد، كان جندي وليس ضابط، رأيته في حماية شقيقه، بعد مضي ثلاثة أشهر من معارضة جنرال فوزي تم نقل شقيقه الجندي رشيد إلى وحدة عسكرية بائسة، ووقع بيد ضابط عراقي شريف يبغض صدام الجرذ والبعث ومنذ سن طفولته، وهذا الضابط الذي يبغض البعثيين هو كاتب السطور، قدمت له خدمات يحلم بها، تقديرا لشجاعة شقيقه جنرال فوزي يكفي عارض صدام الجرذ، كنت سنده، منعت بعلاقاتي استجوابه، رشيد بعده حي يرزق وأتمنى أن ألتقي معه لكن للأسف لم اتوفق للقائه، ربما هذا العام نذهب إلى قضاء الكفل ونتوفق في زيارة هؤلاء الشرفاء، حكام العرب وخاصة مثل صدام الجرذ طغاة، مجرمين، قتلة.

‏في قمة جدة، الرئيس السوري بشار الأسد شن هجوما قويا على حركات الإخوان المسلمين المتوهبة وحمل أردوغان استغلال الإخوان للتوسع على حساب الدول العربية، كلمة الأسد قابلها قادة الدول العربية في التأييد، موقف سعودي إماراتي مصري ليبي تونسي جزائري مؤيد لكلمة بشار الأسد، النكرة فيصل القاسم كتب تغريدة وهو مصاب بداء الكلب، يقول، اليوم هجمة عربية وسورية واضحة على التدخل التركي في سوريا. ما شي ماشي ماشي، لا بأس لا بأس بشرط أن توجهوا الانتقادات لكل الذين يتدخلون في سوريا، لكن لماذا تناسيتم التدخل العربي على مدى سنوات وسنوات وتمويل الخراب والدمار والتهجير والقتل والتمزيق في سوريا، هل كان العرب يوزعون الورود والحلوى على السوريين أم إنهم مسؤولون بدورهم عما وصلت اليها سوريا الذبيحة وشعبها المكلوم، هل اصبح العرب حملاناً وديعة الآن، يا سبحان الله.

انتهى كلام هذا السفيه، كان هذا الكذاب طيلة أكثر من ١٣ سنة ينكر وجود تدخل من الدول العربية لدعم العصابات الإرهابية ويحمل كل عمليات الذبح الضحايا من الشيعة والمسيح والدروز، ويبرأ الإرهابيين بطرق مبتذلة، هاهو نطق كلمة الحق، منافق لكن قال كلمة حق رغم أنفه.

الحمد لله البترول فقد أهميته، والنعمة الكبرى، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأول للبترول والغاز بالعالم، وخلص العالم من قيام دول الخليج في إغراق الأسواق العالمية بالبترول لتخفيض الأسعار، ولم تبقى سوى الصين والهند تشتري بترول العرب، لذلك رأينا تغير واضح في مواقف دول الخليج، وانتهاجهم نهج معتدل في إنهاء الحروب العبثية التي مولوها لاستهداف اليمن والعراق وسوريا ولبنان، سوف تشهد الفترة المقبلة تنصيب رئيس للجمهورية في لبنان، بموافقة عربية.

كاتب وصحفي عراقي مستقل

21/5/2023

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