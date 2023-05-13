عودة سوريا للحضن حتمية..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

الجامعة العربية مكان لاجتماع رؤساء وملوك العرب للضحك على عقول الشعوب العربية، بأنهم يمثلون امة، يؤازر بعضهم البعض الاخر، الدول العربية صنعت من قبل قوى الاستعمار البريطاني والفرنسي وخلفهم الزعيمة الحالية، وضعوا خطة إسقاط الدولة العثمانية، والعمل على إقامة ٢٢ دولة عربية، فصلت بشكل يخدم المستعمر، ابتلينا في أمة قادتها خونة، يكفي المندوب البريطاني سخر مفتي مكة اللاشريف حسين في التعاون مع القوات المحتلة، لإسقاط الدولة الإسلامية العثمانية مقابل وعد شفوي في إعطاء اللاشريف حسين مفتي مكة وزعيم العالم العربي السني بالمشرق العربي مملكة يكون هذا السفيه ملكا عليها.

أصدر فتوى للعرب السنة بالمشرق العربي من ضباط وجنود للهرب من الجيش العثماني والانضمام لميليشياته لمقاتلة القوات العثمانية، بحيث حتى شيوخ القبائل العربية السنية بالجزيرة العربية والشام وقفوا موقف سيء ضد قوات الجيش العثماني، نفس قضية تسليم الموصل وتكريت إلى داعش، مفتي مكة أرسل ابنه الخائن فيصل الأول إلى احتلال دمشق وقتل الجنود الأتراك، وسلم مفاتيح دمشق إلى القوات الفرنسية والتي كانت تحتل لبنان بموافقة الخليفة العثماني قبل مائة عام قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى.

مافعله الضباط والجنود العرب السنة خيانة، تركوا الجيش العثماني، وانظموا إلى ميليشياته، وللاسف الشديد، هيكلوا الجيش العثماني مثل ماهيكلوا الجيش العراقي بخيانتهم في تسليم الموصل وتكريت إلى واجهتم الارهابية داعش، خيانة قذرة كانت نتائجها كسر جناح الدولة العثمانية، تم توجيه ضربة مميتة إلى قلب الدولة العثمانية، واستطاعت القوات الاستعمارية الغازية الوصول إلى الأناضول وإلى عاصمة الدولة العثمانية، بينما الشيعة رغم اضطهاد العثمانيين الأتراك لهم، لكن دين الشيعة يمثل الإسلام الحقيقي رفضوا الخيانة ووقفوا إلى جانب الدولة العثمانية للدفاع عن بيضة الإسلام حسب فتوى المرجع الأعلى للشيعة في وقتها، رغم حملات التشويه ضد الشيعة و ووصفهم في التعامل مع المحتلين، لكن ثبت لكل باحث شريف، أن الشيعة براء من أكاذيب الطائفيين، بل حتى شيخ سعودي وهابي يكنى في الجهيني كتب اطروحة دكتوراة حول براءة الإمام ابن العلقمي الأسدي من فرية الناصبي ابن تيمية في الافتراء عليه بالقول انه وقف مع التتار، صاحب اطروحة الدكتوراة السعودي اثبت ان حقد مفتي الدولة العباسية الدويدار كان حقد قومي ومذهبي لكون محب الدين العلقمي عربي اصيل من قبيلة بني أسد، بينما الدويدار من بقايا السلاجقة، من الاعاجم.

القائد البريطاني استعمل شريف مكة أداة رخيصة لإسقاط الدولة العثمانية وخلعوه مثل خلع النعال، ودعموا عبدالعزيز سعود ووهابيته، الذين سبق لبريطانيا في دعم ابن سعود ومحمد عبدالوهاب في إقامة الدولة الوهابية الاولى، قوى الاستعمار تضع خطط مسبقة ولا قيمة وكرامة إلى العملاء الجدد، يتم خلعهم.

نحن لم نفتري على مفتي مكة، هذه وثائق وزارة الخارجية البريطانية ذكرت

قضية مراسلات الحسين-مكماهون (بالإنجليزية، The McMaho –Hussein Correspondence)‏ عبارة عن سلسلةٍ من الخطابات المتبادلة أثناء الحرب العالمية الأولى وافقت فيها الحكومة البريطانية على الاعتراف باستقلال العرب بعد الحرب في القسم الآسيوي من الوطن العربي عدا عدن (المحمية البريطانية وقتذاك) في مقابل إشعال الحسين بن علي شريف مكة الثورة العربية بهدف الاستقلال عن الدولة,العثمانية.

المصدر[https://ar.m.wikipedia.org].

الغاية من تأسيس الجامعة العربية، جعلها مكان اجتماعات قادة الدول العربية الجديدة التي رسم حدودها الاستعمار، للتعارف، والتآمر على الدول العربية التي تتبنى مواقف وطنية، والكثير للسخرية عندما تأسست الجامعة، سيطر عليها البعثيون الاراذل والناصريون، فكانت الجامعة تنفذ ما تريده الدول البعثية والناصرية، والتي وصل إليها رؤساء عبر انقلابات عسكرية، بحجة تحرير فلسطين، بعد أفول البعثية والناصريين، سيطرت دول الرجعية بالوقت الحاضر على الجامعة العربية، وأصبحت الجامعة العربية واجهة لدول الاستعمار في استهداف دول عربية معينة، لولا الجامعة العربية لما تم فرض حصار على العراق، ولا غزو العراق، ولا إسقاط النظام في ليبيا واليمن، وحاولت الجامعة العربية دعم العصابات الإرهابية في سوريا لاسقاط النظام في سوريا.

الجامعة العربية بحقبة اللامأسوف عليه مرسي دعمت الهجمة الإرهابية على الشعب السوري، الدول العربية خليط غير متجانس، رغم طرد سوريا من الجامعة العربية، وتسليم مقعد سوريا إلى عصابات الجريمة والإرهاب في قمة الدوحة، لكن بقيت بعض الدول العربية خارج الجامعة العربية، لديها علاقات مع سوريا، ولم تتأثر كثيراً بالمقاطعة، دول الخليج الوهابية دعموا ومولوا وسلحوا العصابات الإرهابية بالعلن، لكنهم ا توقفوا عن دعمها بعد التدخل الروسي لدعم الدولة السورية عام ألفين وخمسة عشر، ايقنوا ان سوريا حليف إلى روسيا لذلك بدأوا يتخلون

عن دعم المجاميع الارهابية، معظم العصابات الإرهابية الوهابية كانت اخوانية، اصبحوا من حصة اردوغان، لذلك دول الخليج تبرعت في أكثر من ٢٥٠ مليار دولار بشهادة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم، ومن أصبح مرجع روحي لتلك العصابات أردوغان وليست دول البداوة الخليجية.

لو سألت أي مواطن سوري عن عودة سوريا للحضن العربي، لم تجد عنده حماس عندما أعلنت الجامعة عن عودة سوريا رسمياً، لأن سوريا لم تخرج من الجامعة العربية بل الجامعة ومن خلال دول الرجعية أتتهم أوامر من اسيادهم بطرد سوريا من الجامعة.

لا شك أن قرار الجامعة في إعادة سوريا للجامعة العربية يعتبر انتصار معنوي للدولة والشعب السوري، ويشكل قرار إعادة سوريا للجامعة انتصار معنوي، أن الجامعة ليست الاتحاد الأوروبي الذي انتشل بلداناً مفلسة كاليونان بمعونات مالية خيالية.

لاتوجد بالجامعة العربية، أي مواقف شريفة بدعم نضال الشعوب العربية، الجامعة البائسة كانت ولازالت إلعوبة بيد جهات دولية، سابقا كانت السيطرة للدول البعثية والقومجية، وحاليا السيطرة بيد دول البداوة من دول الرجعية العربية، تدخل الجامعة العربية بشؤون دول عربية يكون مضر وغير مفيد، غالبية أعضاء دول الجامعة العربية، يعاني العديد من دولها أزمات قاتلة ولا تستطيع الجامعة المزعومة أن تنقذ أحداً.

ماذا استفاد العراق من الجامعة، بحقبة نظام صدام الجرذ قدم رشوة إلى امين عام الجامعة في برنامج النفط مقابل الغذاء، تصوروا امين عام الجامعة العربية قبل أموال يشكل سرقة قوت أطفال ونساء العراق، استلم الرشوة من خلال قضية كوبونات صدام الجرذ، والتي كشفت في حصول الأمين العام للجامعة العربية على مليون برميل نفط، الجامعة العربية ساندت قوات التحالف في إسقاط النظام في ليبيا، مصر زعيمة الجامعة العربية، ما الذي استفاده المصريون من الجامعة العربية، مئات مليارات الخليج أودعت في البنوك الغربية، وهي مصادرة مأخوذة وياويلهم يسحبونها، كان الاولى في دول الخليج استثمار جزء كبير من هذه الأموال في دعم قطاع الزراعة والصناعة في مصر، بل مجلة «ناشونال انترست» كتبت عنون على غلافها الخارجي، يقول، هل أصبحت مصر على وشك الانهيار، الصومال والسودان أعضاء بالجامعة، اليمن عضو بالجامعة، لننظر كيف الجامعة ساندت الغزو الذي تعرضت له اليمن من السعودية وتحالفها، بل الطيران المصري والسوداني والاردني والمغربي وطيران دول الخليج قصف المدن والقرى اليمنية، الجامعة العربية شرعنت عمليات غزو اليمن ومحاصرة شعبه ثمان سنوات عجاف، هذا الحصار الجائر تسبب في موت عشرات الألوف من الأطفال جوعاً.

لا شك أن عودة سوريا للجامعة العربية هو انتصار معنوي للحكومة والشعب السوري، ومما لاشك به، شعر قادة وانصار العصابات الإرهابية السورية، الذين قبلوا إلى أنفسهم قتل مواطنيهم لأسباب مذهبية وقومية ودينية، وخاصة عصابات الإخوان المسلمين السوريين، ومرتقتهم من حثالات المجاميع الارهابية الذين قدموا إلى سوريا لقتل شعبها العربي الأبي، قد شعروا بخيبة أمل عظمى بعد قيام الجامعة العربية في إعادة مقعد سوريا إلى الدولة السورية، وتوجيه السعودية دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية بالرياض والتي تعقد خلال الأيام القادمة، المجاميع الارهابية في سوريا شعروا بالعار لأنهم رأوا فيها أنهم تم استخدامهم لحرق وتدمير بلدهم لا اكثر، وأن كل جرائمهم بسوريا كانت للأسف لقتل الشعب السوري على مدى عقد من الزمن من تدمير وتهجير وتعذيب واعتقال وتنكيل، للاسف ذبحوا مكونات سورية، وسبب دعم تلك العصابات من القوى العظمى الرأسمالية بسبب مواقف سوريا الرافضة للانبطاح.

أمام دول الخليج فرصة في استثمار مئات المليارات من الدولارات لاقامة مشاريع زراعية وصناعة في سوريا بظل انتهاء أهمية البترول خلال عقد من الزمان.

لولا صمود شرائح واسعة من الشعب السوري وتدخل روسيا عسكريا بشكل مباشر لسقط النظام، بعد توجه الخليج نحو الصين، لكون الصين الدولة الرئيسية التي بقيت تشتري البترول العربي، ايقن العرب أن سوريا ضمن النفوذ الروسي لذلك أعادوا مراجعة مواقفهم تجاه الدولة السورية، وليس كما يزعم البوق الإعلامي المرتبط بقوى الاستعمار القبيح فيصل القاسم، بالقول أن العرب أعادوا علاقاتهم مع النظام في سوريا بضوء أخضر أمريكي، هذا التافه المرتزق فيصل القاسم يعيش في أزمة نفسية وأصيب بالصدمة عندما رأى سقوط مشروع إسقاط الدولة السورية.

فيصل القاسم يعمل ضمن مشروع استعماري، سبق لعلماء اجتماع أمريكان، مثل المستر هربرت أ.شيللر، مؤلف كتاب استعباد العقول، تطرق في كتابه المؤلف ضمن عشرة فصول، إلى كيف يتم التلاعب بالعقول البشرية من خلال التلفاز أو الصحافة، فيصل القاسم يلعب دور مهم في استغفال عقول المشاهدين العرب، قناة فضائية مثل الجزيرة مخصصة بخدمة، عشرات الصحف المقروءة تنشر له مثل صحيفة القدس، مؤلف كتاب استعباد العقول تحدث الكاتب عن التلفاز وعن الشركات التي

تملك هذه القنوات، والأساليب التي تستخدمها في طرح البرامج والأفكار وكيفية إخراجها للمشاهد، بقوله أنها مؤثرة على عقول المشاهد، إن تضليل عقول البشر، على حد قول باولو فرير أداة للقهر، فهو يمثل إحدى الأدوات التي تسعى النخبة من خلالها إلى تطويع الجماهير لأهدافها الخاصة.

الشكر الجزيل لعالم الاجتماع الأمريكي المستر هربوت.

بلاشك فيصل القاسم ومعه الكثير من الإعلاميين والصحفيين والكتاب العرب يعملون في اتجاه تدجين الشعوب العربية، وهم مرتبطين بقوى استعمارية.

في الختام يفترض في الرئيس السوري بشار الأسد أن يعيد النظر بطريقة الحكم في سوريا، ليقوم في تغير النظام من جمهوري إلى نظام ملكي، ويطرح نفسه كملك دستوري للشعب السوري ويقوم في إلغاء حزب البعث الذي ثبت أنه حزب فاشل وسيء، ويسمح للشعب السوري في التمتع في نظام ديمقراطي ينتخب رئيس الحكومة من خلال صناديق الاقتراع.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

14/5/2023

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