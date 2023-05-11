تيك توك تطبيق رائع..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

دخول الانترنت فتح مجالات كبيرة في ربط دول العالم من القطب الشمالي إلى الجنوبي ضمن مساحة صغيرة في القراءة والكتابة والحوار، أول البرامج الحوارية بعالم الانترنت تمت عبر برنامج البالتوك، في عام ٢٠٠٠ أصبح كل أبناء القارة الأوروبية وبشكل خاص دول أوروبا الغربية لديهم انترنت في بيوتهم وبدأت استخدامات النت في التليفونات الجوالة.

بما نحن نقيم بالغرب، شيء طبيعي اقتنينا الانترنت، وكنا نخصص من أوقاتنا ساعات طويلة في القراءة والمشاركة في الغرف الحوارية في البالتوك، في قسم اللغة العربية توجد غرف مخصصة حول الوضع السياسي والديني والفني، تم فتح غرف حوارية، لتعرية نظام صدام الجرذ الهالك، مثل غرفة البرلمان العراقي وغرفة الديوان، وكانت مخابرات صدام الجرذ يقومون في عمليات تهكير الغرف، من خلال السيطرة على الغرفة، لكن أبناء وشباب العراقيين المعارضين لنظام البعث، المقيمين بالغرب، الكثير منهم مهندسين وفنيين في البرمجة ويعملون في شركات الاتصالات الأوروبية، اوجدوا برامج تحصن الغرف وتمنع عمليات القرصنة.

أمريكا بعد انهيار السوفيت، سمحت في استخدام الانترنت، لأسباب تجارية ومخابراتية، هذا الأمر شيء طبيعي، لكن وصول الانترنت لكل دول العالم، فتح مجال الابداعات، تمكن شاب هندي من اكتشاف برنامج المحادثة في ياهو، ومن هذا البرنامج بدأت عمليات اكتشاف برامج مثل ماسنجر والفايبر والوات ساب، والفيس بوك، تويتر، وانستجرام، تيك توك.

برنامج التيك توك فاق على كل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، مستر توك تاك يوفر خدمة لكل شيء يخطر على مخيلة البشر، من غرف حوارية، نشر مقاطع فيديوا لكل شيء، تعليم طبخ، نشر مختطفات عن الكتب في كل المجالات الثقافية والفنية والفلسفية،في التيك توك توجد حسابات لتعليم اللغات، توجد صفحات لتعليم الزراعة بكل انواعها، تعليم طرق عجيبة غريبة في كيفية استخدام البذور، بل يتم استخدام الفواكه نفسها في الزراعة، لأول مرة أشاهد عنق الخس او الاناناس او الجزر يتم وضعه بالتراب ويزرع مرة ثانية، فاكهة الفراولة او الطماطم تقطع وتدفن في التراب تنتج منها شتلات، تجد مهندسين زراعيين يعلمون الناس كيف يتم قلع فسائل النخيل وتوضع في سندانات وبعد أن تتجذر يتم نقلها إلى الحفر المخصصة بالحقل او البستان ونسبة النجاح ١٠٠% رأينا كيف يتم استخدام نواة التمر ونواة الزيتون ونواة فاكهة القشطة والسدر وفاكهة التين والموز لانبات شتلات منها، عالم التيك توك غريب، أيضا توجد صفحات للعلاقات الغرامية والصداقة والحوارات الدينية والسياسية، صفحات للبيع والشراء، عالم غريب لدى المستر تيك توك الطيب والمحترم والمفيد لكل المتصفحين.

تيك توك صديق مفيد يوفر كل وسائل المعرفة والرفاهية لجميع المتصفح وبروح رياضة بغض النظر عن الدين والقومية والمذهب، الصديق توك تاك لم يهدد أصحاب الحسابات في غلق صفحاتهم بسبب مواقف سياسية مثل ما يفعل الفيس بوك، وصلت الحالة إذا تذكر مواصفات جهاز اتصال أو ماركة ملابس لاتعجب دول ادارة الفيس المرتبطين في الرأسمالية يتم حظر حسابك، بينما تيك توك يعطيك الحرية ولم يقوم بتهديدك.

العالم حاليا هيمنت عليه منصات السوشيال ميديا، خاصة منصات مثل سناب شات وتيك توك تويتر لكن تيك توك المنصة الصينية التي أصبحت اليوم لديها متصفحين في مئات ملايين الناس ومن مختلف دول العالم.

تيك توك سمعت عنه بحقبة إدارة ترامب اتخذ قرارات بحظر هذا التطبيق الصيني وبات توك تاك من أشهر عناوين المواجهة الأميركية الصينية، وانا قمت في تنزيل التطبيق وعملت لي حساب،

كاتب خليجي مصاب بالذهول، لأنه كان في مناسبة عائلية فسألته فتاة في السنة الأخيرة حسب قوله من المرحلة الثانوية عن رواية غازي القصيبي (شقة الحرية) وكيف تجدها لأنها حريصة على مطالعتها، هذا الكاتب يعيش في بيئة تخاف من الحاكم اكيد يعتبر هذا السؤال، سؤال عجيب، رغم القصيبي كان مع النظام وليس مثل الدكتور المسعري المعارض للنظام السعودي، يقول وسألتها كيف وصل إليك خبر تحفة القصيبي هذه، فكان الجواب من الصديقات ومن «تيك توك».

شيء طبيعي الشباب والشابات يتصفحون الانترنت ويعرفون كل شيء، انا شخصيا عندما اتحدث مع أولادي وخاصة ابني الأصغر، عندما نتكلم عن مواضيع السياسة، كان يشرح لي انه قرأ كتاب لفيلسوف صيني يتحدث عن طرق للحرب وفنونها، الكتاب باللغة الانكليزية مشتريه من امريكا، قلت له ولدي لعلك تتحدث عن كتاب فن الحرب والسلام إلى الفيلسوف الصيني صون، قال لي نعم أبي، قلت له قرأته باللغة العربية، قال لي أبي العزيز بما انك تقرأ إلى هذا الفيلسوف الصيني فأنت فعلا يا أبي افتخر بك، ابني يدرس في تخصص علمي ممتاز في مجال انساني بحت وليس سياسي.

موضوعنا عن التيك توك، أشارة تقارير وأرقام صدرت في الآونة الأخيرة عن إسهام تطبيق «تيك توك» في إعادة فئات الشباب للقراءة، عبر ترويجه للكتب أكثر من دور النشر، حيث نشرت موهوبه شابة، على سبيل المثال، مقاطع لها من رواية «أغنية أخيل»، فحصدت أكثر من ٢٠مليون مشاهدة، وزادت مبيعاتها ٩ أضعاف في أميركا ٦أضعاف في فرنسا.

كما أخبر منظمو معرض الكتاب الذي أُقيم في باريس، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن من بين ١٠٠ألف شخص زاروا أروقة معرض الكتاب، كان ٥٠ألفاً من الشباب دون سن٢٥ سنة.

هؤلاء دخلوا إلى المعرض ليس بسبب مجانية الدخول ولكن بسبب اعلانات تطبيق «تيك توك»، مؤكدين أنه قام بعمل دعائي مهول لاجتذاب هذه الفئة العمرية، وهذا يعني أن منصة توك تاك تجذب كل الأعمار وان نسبة الشباب هي الأكثر، لأن هؤلاء بغالبيتهم لاتؤثر على مواقفهم أجهزة الإعلام والدعاية لدول الرأسمالية الاستعمارية.

الشباب في أوروبا يقرأون الكتب الثقافية أكثر من الشباب العربي المصاب في مرض الكبت الجنسي، لذلك ترى نسبة عالية من الشباب بل وحتى الكبار من ابناء الدول العربية يستعملون منصات السوشيال لقضايا تعارف وبناء علاقات مع الفتيات أو العكس، بينما شباب أوروبا لايعانون من أمراض الكبت الجنسي، لذلك تراهم يستخدم اغلبهم التطبيقات للمعرفة والتعليم والترفيه عن النفس والسعادة.

أن الشباب والشابات بالدول العربية لايقرأون ولا يبحثون عن المحتوى الجاد والرصين، بل باتت لدى نسبة عالية منهم ثقافة سطحية، مجرد حفظ مجتزأة ومصطلحات معينة تروج لها فيالق إعلامية من منظمات تتستر في اسم منظمات حقوقية ومجتمع مدني تروج للثقافة الابتذال والانبطاح ومعاداة القوى القليلة الباقية الرافضة للانبطاح لدى العرب، منصة تيك توك فسحت متسع كبير لكل بني البشر في الكتابة بكل المجالات، التيك توك سمحوا للشباب العربي من الاطلاع والمعرفة على أمور كثيرة ولثقافات متعددة، رأيت من خلال منصة تيك توك في عرض كتب ثقافية كانت ممنوعة في السعودية حول الخلافات المذهبية، رأيت رفاق درب لي كانوا معي قبل ثلاثين عام وهم يلقون محاضرات حول الثقافة الدينية والفلسفة وعلوم الاجتماع وتعليم اللغات الانكليزية والفرنسية والفارسية، من خلال جهود الشباب العربي والعراقي المثقف الذين يعيشون في مختلف أصقاع العالم، أوجد هؤلاء الأبطال وسائل عبر منصة تيك توك في نشر ثقافة الاعتدال، هؤلاء الشباب نجحوا بجدارة في ابتكار الطرق المناسبة من أجل إيصال الفكر الثقافي الإسلامي المعتدل.

شيء ممتاز نرى علماء ومشايخ ومراجع وكتاب وصحفيين ونشطاء بارعين من ضحايا الإرهاب، ينشرون ثقافة الاعتدال والتي باتت تنتشر بكل أصقاع العالم، الحاج وعد اللامي تعرفنا عليه في عام ٢٠٠٠ في البالتوك، الرجل الآن لديه صفحات في التيك توك وهو يحاور لم تتعبه تعب أكثر من ٢٣ سنة في حوارات متوالية، رغم أن الرجل يعمل في النهار وفي وقت راحته في الليل يجود على متابعيه وهم بالملايين في حوارات راقية تحترم الرأي والرأي الآخر.

في التيك توك توجد صفحات لقوى يسارية محترمة تطرح آراء قيمة.

مع دخول الانترنت وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي فقدت دور نشر دول البداوة لدول الرجعية العربية كتبهم التي كانوا يروجون بها، لنشر الكراهية والتطرف، هناك ناشرين خليجيين يتحدثون أن كتبهم في المكتبات السعودية لم يشتريها أحد، والكتب التي تباع لديهم هي كتب إلى علماء اجتماع منهم مثقفين عراقيين وعرب شيعة مثل كتب الدكتور علي الوردي، وبعض كتب السيد الشهيد الصدر الأول رض.

منصة تيك توك نجحت نجاح باهر في كسب مئات ملايين المتابعين من كل اصقاع العالم، بل هناك دول رأسمالية أصدرت تشريعات بحضر تيك توك من المسؤولين والموظفين في دولهم، هذه التشريعات التي تمنع الوزير والنائب البرلماني من وضع تطبيق تيك توك في موبايله يكشف أن تيك توك غزا وانتشر بين أبناء البشرية جميعا، ويكشف ذكاء من يدير إدارة هذه المنصة العملاقة.

في الختام من تطبيق ايك توك تعلمت زراعة النخيل والحبوب وأشجار الفواكه الموجودة بكل دول العالم، من التيك التوك تم نشر ثقافة زراعة الفواكه التي تزرع في باكستان والهند مثل المانجو والبابايا في البصرة والكوت والناصرية، وبغداد والنجف، من التيك التوك تم تثقيف الناس في إمكانية نجاح زراعة الزيتون واللوز في وسط وجنوب العراق، بظل فشل الإعلام الحكومي في تعليم المواطنين طرق الزراعة، توك تاك قام بالمهمة النبيلة في تعليم المواطنين كيف يزرعون وكيف يطبخون وكيف يصلحون أجهزتهم العاطلة وكيف يبيعون وكيف يشترون.

كاتب وصحفي عراقي مستقل

11/5/2023

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