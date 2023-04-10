التقارير

هل ستفرض روسيا على أميركا نظام عالمي جديد وهل ستَعي أوروپا مصلحتها جيداً؟


د.إسماعيل النجار ||

 

عالم يتغَيَّر كل يوم وكل ساعه والتاريخ يُكَرِّر نفسهُ، أمبراطوريات عظيمة إندثَرَت منذ ما قبل الميلاد وكانت عظيمة، بدءً من الفراعنه مروراً بروما وبيزنطيا ودولة الأمويين وبني العباس وأمبراطورية فارس وصولاً إلى الأمبراطورية العثمانية والكثير غيرها، ولَو دامَت لغيرِكَ لَما آلَت إليك،

واليوم نعيش عصر تَصَدُع الأمبراطورية الأميركية الأكثر وحشية وإيغالاً بالدماء على وجه الأرض حيث إجتمعَت فيها وحشيَة هولاكو والصهيونية، وخبث بَني أُميَّة وفجور اليزيديين والوهابية، ولُئم الهندوس،

أميركا التي وُلِدَت من رحم الإجرام وقامت على جماجم أكثر من ثلاثين مليون هندي أحمر، وبُنِيَت على أكتاف عشرات الملايين من العبيد الذين جبلوا إسمنت البيت الأبيض بعرقهم ودموعهم وشقائهم،

اليوم رقعة سيطرة أمبراطورية الشَر تتقَلَّص ونفوذها يتضائَل ويضمَحِل ولا زالت تقاوم بقوَّة الدولار الذي وَهَن في قارَّة آسيا وسينتهي دورهُ فيها ويفقد مقعده بين العملات الأخرى على طاولة الإقتصاد الكبير للصين ومنظمة شنغهاي،

أوروپا التي أضنَتها الحرب الروسية الأوكرانية وأفقدتها زخم اقتصادها وأفرَغَت خزائنها، وأشعلَت شوارع عروستها بنيران المتظاهرين والمحتجين اليوم بدأت تتمَلمَل وتخرج عن السيطرة الأميركية بعدما عَلآ صوت المَجَر وصربيا،

وأخيراً فرنسا قالت كلمتها على لسان رئيسها "مانويل ماكرون" عُقب زيارته للصين بأن أوروپا يجب أن تتخلَّى عن تعاملاتها بالدولار خارج القارَّة العجوز ويجب عدم الإعتماد عليه لأنه ألحق ضرراً في الإقتصاد الأوروبي ولأنه عامل إضعَاف للعملات الأجنبيه،

إذاً قطار التغيِّر الروسي للنظام الأُحادي يسير بِخُطىََ واثقة نحو التغيِّر الكبير وفرض نظام عالمي جديذ يُنهي عقوداً من الهيمنه والبلطَجَة الأميركية في العالم،

أميركا بدورها تعرف جيداً أن قُوَّة الدولار هوَ ضمان بقاء هيمنتها وأنَّ ضعفهُ سيكون بداية نهاية أمبراطوريتها بالكامل،

لذلك لا بُد من القيام بخطوات كبيرة تُشَكِلُ لها ضمانة عدم إمتلاك ألأعداء القوة للتغيير، فكانت تايوان أمل واشنطن المتبقي لواشنطن حيث أن الجزيرة تُشَكِلُ لها قاعدة عسكرية متقدمة بوجه التنين الصين وضمانة إشغال طويلة الأمَد تبعِد الصين عن تنفيذ مخططاتها ومشاريعها ضد الدولار وإقتصاد الولايات المتحدة الأميركية،

واشنطن تعتبر أن مَن يُمسك بمضيق تايوان يستطيع التحكُم بأهم نقطة مرور في العالم لذلك هي دائماً تُذَكِر بدفاعها عنها عام ١٩٤٩ وترسل حاملات الطائرات والمدمرات إلى بحر الصين الجنوبي لرفع معنويات حلفائها في تايبيه وإرسال رسالة لبكين مفادها أن أمن تايوان من أمن أميركا،

الصين التي تجري مناورات بحرية تُحاكي محاصرة الجزيرة وإحتلالها لم تأبَه للعراضات الأميركية ولا للتحذيرات التايوانية وتكمل مشوارها بحراً وجواً، بينما الجيش الروسي يتقدم على الأرض الأوكرانية في أكثر من مِحوَر، وبدء خروج حلفاء أميركا من تحت عبائتها كان متوقعاً، كل هذا يشير إلى أن النظام العالمي الجديد أصبحَ أمراً واقعاً ملامحه تُرسَم على الأرض الأوكرانية وفط بحر الصين الجنوبي،

لا بُد لليل أن ينجلي.

 

بيروت في...

             10/4/2023

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل ستفرض روسيا على أميركا نظام عالمي جديد وهل ستَعي أوروپا مصلحتها جيداً؟
من فتح بالوعة صدام البعثية؟!
هل تملك اسرائيل ان توجه ضربتها الى ايران ؟!
هل اصبح اللقاء بالسفيرة الاميركية ببغداد(مالوفا)؟!
وثائق مسربة تحرج واشنطن تخص حرب أوكرانيا
رواية سرقة أراضي الانبار من الالف الى الياء.. الحلبوسي اوهم الفقراء وسرق المليارات
ماذا بعد عودة سورية للجامعة العربيّة ؟!.
أنقرة تضرب سيادة بغداد عبر السليمانية ومطالبات بالرد
المغزى من حفلات توقيع الكتب..!
الصين تدعو الى "الاستقلال الاستراتيجي" لدول الشرق الاوسط: معنى وابعاد الدعوة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1408.45
الجنيه المصري 42.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1818.18
دينار كويتي 4166.67
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 357.14
ريال سعودي 347.22
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1298.7
ريال يمني 5.2
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك