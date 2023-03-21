عويل العرب على جرذهم صدام.!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

اعتدنا وبكل عام تمر بها ذكرى سقوط نظام عار البعثيين وجرذهم صدام تقوم وسائل إعلام العربان في تغطية حدث سقوط نظام عار العوجة وجرذها بالحنين إلى الماضي، الله عز وجل هيأ الأسباب ليتم بها إذلال الطاغية المستبد طاغوت العوجة صدام على أيادي قائد دولة عظمى متجبرة، أءاقه كأس المذلة والهوان، صدام المجرم كان يقتل ابناء الناس أمام ذويهم، ياسبحان الله، شاءت العقاب الإلهي أن يتم قتل ابناء صدام وهو متخفي في حفرة الجرذان، تم استخراجه من حفرة قذرة تليق بهذا المجرم ضربا بالبساطيل، سقوط نظام صدام بغض النظر عن الجهة التي اسقطته، يوم فرحت به كل الناس بل حتى الأموات بقبورهم فرحوا بخبر سقوط نظام صدام الجرذ الهالك، عندنا بمدينة قضاء الحي احد الناس ترك وصية قبل مماته لدى صديقه، قال له بيوم سقوط نظام صدام زور قبري وصح بصوت عالي سقط نظام صدام، وفعلا الرجل نفذ الوصية بفخر وسرور.

تابعت صحف البداوة الوهابية المتخلفة قامت بنشر اخبار ومقالات وتصريحات إلى مسؤولين وقادة عرب وعراقيين وامريكان حول سقوط نظام صدام الجرذ لكن في لغة الحنين للماضي وبطريقة بكائية واضحة، تم نقل تصريحات إلى بريمر الحاكم المدني لقوات الاحتلال، تم وضع عنوان كبير، بريمر يعترف بـ«أخطاء» في قراري تفكيك البعث وحل الجيش، شر البلية مايضحك، البعثيين بمعظمهم بالذات ابناء الوسط والجنوب لايتعدد اعدادهم بضع مئات من الذين يؤمنون بالبعث، أما الغالبية الساحقة والتي تصل إلى نسبة ٩٩% فهم ضد البعث، في كردستان العراق أيضا كان لديهم بعثيين النتيجة حال هروب الجيش التابع لنظام صدام الجرذ تبخر البعثيين، قضية حل الجيش كذبة كبرى، اصلا الجيش بقادته وضباطه اتبعوا نهج قائدهم صدام الجرذ تركوا وحداتهم وهربوا لبيوتهم، حتى عندما تم تشكيل جيش عراقي جديد فهم ضباط وجنود جيش وشرطة من الجيش السابق، جميع قادة الجيش الجديد هم ضباط بغالبيتهم من الجيش العراقي السابق، وبعضهم أيضا كانوا ضباط معارضين لنظام البعث فهم بكل الاحوال ضباط من الجيش العراقي السابق.

ماحدث من تفخيخ وقتل وارهاب ليس بسبب حل الجيش ولا البعث وإنما العراق يعاني من صراع قومي ومذهبي لذلك الإرهاب بقي ضمن مناطق المكون العربي السني دون غيرهم ومعهم بعض التركمان السنة، بغض ماقيل وما يقال عن العراق، أن العراق بعد ٢٠عاماً أفضل حالاً برحيل صدام، الصحيفة الخليجية منزعجة بسبب تم عرض صور إلى ( بول بريمر إلى جانب الرئيس بوش ووزير الدفاع رامسفيلد وقائد الأركان ريتشارد مايرز في حديقة البيت الأبيض خلال الاعلان عن قتل ولدي صدام، قصي وعدي، في الموصل).

قضية إسقاط نظام صدام الجرذ كانت مصلحة أمريكية بالدرجة الاولى، بل بحوار بريمر مع الصحيفة الخليجية البدوية أصر على «صوابية» قرار الحرب، رغم الإخفاق الأميركي في الحصول على تفويض بذلك من مجلس الأمن، وقال خلال حديثه،(أن مصالح الولايات المتحدة تتقدم على واجباتها في القانون الدولي، مقارناً المعركة مع حزب البعث بقيادة صدام بتلك التي أدت إلى هزيمة الحزب النازي الألماني بزعامة هتلر).

يضيف معد التقرير مع بريمر أن قرارات بريمر وأمريكا «أنهت حكماً للسنَّة استمر ألف عام»، تصوروا مواقفهم تجاه العراق كانت ولازالت بمنظور طائفي واضح، انا شخصيا اتناول هذه المواضيع وغايتي اشرح الحقيقة للعراقيبن الشرفاء وبالذات من ابناء المكون الشيعي أن صراخ العربان ليس بسبب احتلال العراق وإنما بسبب خلاص الشيعة من الاضطهاد ومشاركتهم المكونات الأخرى في حكم العراق.

يضطر الصحفي الوهابي السعودي بقول الحقيقة أن كل ساسة المكونات العراقية ومنهم بشكل كامل ساسة المكون العراقي السني التقوا مع بريمر ماعدى ( شخص واحد فقط، وهو الأكثر أهمية وتأثيراً في العراق منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، رفض أن يستقبل بريمر أو يلتقيه، وهو آية الله علي السيستاني).

وأضاف بريمر بالقول التالي، في الواقع، المنطقة أفضل حالاً، برحيل نظام صدام.

بعد سقوط صدام الجرذ تم التهيئة إلى مسرحية الربيع العربي التي استهدفت إسقاط أنظمة عربية كانت موالية للمعسكر الشرقي السوفياتي، شائت الظروف أن يضع جورج بوش عقله مع صدام، ينام ويستيقظ جورج بوش يصرح صدام حسين صدام حسين، بل حتى وزير الخارجية كولن باول أمام مجلس الأمن عرض أوراق قال إنها وثائق إلى أسلحة دمار شامل وأشياء أخرى، هدفهم إسقاط نظام صدام الجرذ وفعلا حققوا ما أرادوه، وفعلا نظام صدام الجرذ كان جاد في امتلاك أسلحة دمار شامل وسبق أن استعملها ضد إيران أكثر من ٣٠٠ مرة واستخدمها ضد مدينة حلبجة العراقية وقتل سبعة آلاف مواطن، واستعمل سلاح كيمياوي في لولان في عمليات الانفال السيئة الصيت قتلت عشرات آلاف المواطنين الاكراد، واستخدمها ضد الشيعة في الاهوار واباد نصف مليون شيعي خلال عشرة ايام عندما قمع انتفاضة آذار عام ١٩٩١، نظام صدام مجرم، نظام العراق الحالي لديه علاقات طيبة مع الجميع، لكن اللوبيات الوهابية والصهيونية تريد

جعل العراق ساحة للحروب والقتل ضد إيران والشيعة، وهذا تصرف احمق، الشيعة مكون كبير ولايمكن للعراق أن يستقر بدون رضا المكون الشيعي، ولايوجد سبب مقنع في قيام أمريكا في محاربة إيران بالساحة العراقية، إيران لديها سواحل بحرية طولها آلاف الأميال والذي يريد الحرب مع إيران فليذهب إليهم بشكل مباشر، بالحقيقة تصرفات أمريكا بالعراق، خلقت كراهية غالبية المواطنين العراقيين ضد التعاون الاقتصادي والعسكري مع امريكا، امريكا أسقطت نظام صدام الجرذ كان الأولى بها كسب الشعب العراقي وعدم معاداته وجعل العراق ساحة لحروب أمريكا مع الأطراف والمحاور الدولية الأخرى.

يقول بريمر، لقد دمر صدام فعلياً الاقتصاد العراقي على أي حال. وعندما وصلتُ إلى بغداد، وأنا هنا أطرح مجرد مثال، كنا ننتج على مستوى البلاد بأكملها ٣٠٠ميغاواط فقط من الكهرباء. وهذه الكمية لا تكفي، كما تعلم، لقرية صغيرة.

نعم قال الحقيقة بريمر العراق بحقبة صدام ينتج ٣٠٠ ميغاواط، والان العراق ينتج أكثر من ٢٢٠٠٠ ميغاواط.

الصحفي سأل بربمر، غرقت البلاد في حرب أهلية في ظل قيادتكم، لا أدري حجم الأخطاء التي تصفها، لكن هذا ما حدث.

بريمر، لا، ليست حرباً أهلية، ما حدث كان ظهور «القاعدة». نعلم أن هذه حقيقة لأنها كُتِبت بيد الزرقاوي في رسالة بعثها إلى بن لادن. وكان هدف «القاعدة» إشعال حرب بين الشيعة والسنَّة. هذا أمر شديد الوضوح، ويجب أن تطلع على رسالة الزرقاوي. ولذلك ذكر بالمناسبة السبب وراء الهجمات المروعة التي نفذوها، بينما كنت لا أزال هناك والتحالف هناك. أولاً: الهجوم ضد مقر الأمم المتحدة الذي أدى إلى مقتل سيرجيو دي ميلو، وبعد ذلك وقع هجوم كبير ضد مسجد في النجف، في 30 أغسطس (آب) 2003، وأدى إلى مقتل عدة مئات من الشيعة. وعليه، كان هدف «القاعدة» إثارة حرب أهلية. وأنت تقول إنهم ليست لديهم ديمقراطية. هذا غير صحيح. أجروا انتخابات هي الأولى من نوعها بعد مرور عام أو عام ونصف العام من تحرير بغداد، في مطلع يناير (كانون الثاني) 2005، أجرى العراقيون 6 انتخابات، منها 5 انتخابات وطنية واستفتاء حول الدستور. وعاين العراقيون انتقالاً سلمياً للسلطة 6 مرات منذ رحيلنا. وليس بإمكان أي دولة عربية القول إنها أنجزت ذلك.

حاول الصحفي البدوي زج إيران كالعادة بحديثه مع بريمر، حول دعم القاعدة، اجابه بريمر، لم يكن ذلك جزءاً من المعلومات التي كانت لدينا في ذلك الوقت. أهم شيء كان خطاب الزرقاوي، الذي تمكنا من اعتراضه في يناير (كانون الثاني) 2004، فقد كان ذلك واضحاً، لكنه كان أردنياً، وليس إيرانياً.

جواب بغاية الدقة الزرقاوي سني أردني وليس شيعي ايراني.

عمرو موسى أيضا تحدث عن سقوط صدام الجرذ، وهب له صدام الجرذ كوبونات النفط حصته عشرين مليون دولار اكيد يحن لذلك الوقت، يقول عمرو موسى، بأن التحالف العربي والدولي الذي تكوّن لتحرير الكويت «أرسى واقعاً جديداً بشأن أمن المنطقة، ووضع حداً لطموحات صدام»، مؤكداً أن تلك الطموحات «لم تكن لتتوقف عند الكويت، وأن سوريا كانت المحطة التالية على أجندة خطة التوسع، لأسباب تتعلق بالهيمنة على تيار البعث، كما كانت هناك افتراضات شائعة لدى سياسيين ودبلوماسيين بأنه سيتحرك لاحقاً باتجاه جميع دول الخليج».

جاء دور اللقاء مع مسعود بارزاني حيث قال بارزاني، ذهبنا إلى الاجتماع السرِّي فقال الأميركيون «اتخذنا قراراً بإطاحة صدّام»

قال البارزاني إن تركيا اشترطت إدخال قواتها إلى الموصل وكركوك، بكل الأحوال المثل العربي يقول مصائب قوم عند قوم فوائد، ويقول الله عز وجل بالقرآن الكريم، ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) الآية [ الحج، 40 ] .

نعم صدق الله عز وجل، لولا أن يتسلط الطغاة على المجرمين لما تم التخلص من صدام عار العوجة وجرذها الذميم، لذلك هناك حقيقة، منطقتنا العربية مضطربة تعاني من حروب قومية ومذهبية، لذلك من السهل بظل وجود فيالق اعلامية مدربة تدريبا جيدا في كيفية تزييف الحقائق، ببساطة تتمكن هذه الفيالق البعثية الطائفية الوهابية من خداع عقول غالبية البشر اليوم، والذي أصبح الخداع سهل من أي وقت مضى، بظل وجود تقنيات الاتصالات الحديثة، في استطاعة اي مواطن فعل طرق للخداع برسالة نصية واحدة عبر الواتساب، أو عن طريق مقطع فيديو في تويتر او فيس بوك، وخاصة اذا كنت مع طرف قوى الاستعمار، تقوم الفيالق المدربة بنشر الفيديو في ابشع الطرق، ويتم استغلال معاناة الناس في التأثير عليهم لزجهم بصراعات بتخريب المدن واستهداف الحاضنة للقوى المعادية للاستعمار، الغالبية العظمى من الناس يسهل خداعهم والتلاعب بهم وتضليلهم، الفيالق الإعلامية المدربة تستطيع تثقيف الناس وخاصة بظل وجود صراع قومي ومذهبي في إقناع الناس الذين يلتقون معهم مذهبيا وقوميا في تشكيل قناعات واعتقادات باطلة وكاذبة، بظل الكم الهائل من إطلاق الأكاذيب والاشاعات، بالتأكيد أن للسماع والمشاهدة والقراءة لكتاب يكتبون

بطريقة عوراء، لهم تأثير كبير في خداع عامة الناس، غالبية ابناء المكون السني العراقي تم خداعهم واقناعهم أن سقوط صدام يعني سقوط السنة، مشاركة الشيعة بنظام حكم ديمقراطي يعني احتلالهم من ايران، بزياراتي للعراق ذهبت إلى مناطق حزام بغداد بدعوات لي من أصدقاء سنة، قالوا لي بزمن صدام لم نكن نملك دولار واحد والان نملك بيوت فارهة وسيارات حديثة ولدينا ملايين الدولارات، لذلك هناك حقيقة، إن حياة الإنسان كلها تتشكل وفق ما تصلهم من معلومات، والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر في تكوين قناعاته وتحديد توجهاته وتشكيل عادات واعتقادات، المطلوب من ساسة المكون الشيعي العراقي بشكل خاص التعاون فيما بينهم والاستفادة من أخطاء ال ٢٠ سنة الماضية، اذا اتفق ساسة المكون العراقي الشيعي يتم قطع دابر التدخلات الإقليمية والدولية وخاصة بظل بروز الصين وروسيا كقطب عالمي له مكانته في العالم الجديد، لذلك كل ‏ثورات الربيع وثورات في دول أخرى وانتهائا في أحداث تشرين العراق، هذه الثورات مسرحيات وأفلام مصطنعة من قبل دول الاستعمار لتدمير البلدان ورهن مستقبلها وجعل هذه البلدان أداة مطيعة ذليلة وتسليمها بيد ساسة حكام اقل ما يقال عنهم انهم عملاء اراذل.

كان سقوط نظام صدام مدويا، وانهت صفحة سوداء، بتاريخ العراق القديم والحديث، قرأت أحاديث عن رسول الله محمد ص وعن الإمام علي بن أبي طالب ع تحدث عن صدام الجرذ، وذكر مواصفاته وطريقة استخراجه من حفرة الجرذان العفنة، وتحدث الأمام علي ع عن هلاك طاغية يكون آخر الطغاة قبل دولة الإمام المهدي، بينما الناس بطريقهم إلى بيت الله الحرام بصبيحة يوم عيد اضحى، انا شخصيا ككاتب وصحفي اتبع فكر ربما بعيد عن الايدولوجيا الدينية، وجدت أن الكلام ينطبق مليون بالمائة على صدام الجرذ الهالك، وزادني ثقة وإيمان بالله عز وجل ومدرسة ال البيت عليهم السلام، عندما سقط نظام صدام الجرذ شنت حملات تشويهية ظاهرها الرحمة وباطنها النفاق والحقد الطائفي تم استهداف ساسة وقادة المكون الشيعي لتشويه سمعتهم واسقاطهم بنظر جماهيرهم، على سبيل المثال هناك من ذوي القربى من أهل الشام كانوا يشتمون رموز سياسية شيعية عراقية بحجة أنهم جائوا مع الدبابة الأمريكية، نضطر ندافع لكن دون جدوى للأسف، إلى أن حلت أحداث تدمير سوريا عندها فهم هؤلاء السذج خطئهم واتضح لولا ساسة شيعة العراق لما بقت بقية للأخوة في سوريا ولبنان، لانريد نشرح التفاصيل لأن الزمن قد عفى عليها، لكنها لازالت مؤلمة بقلوبنا.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

21/3/2023

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