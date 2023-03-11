الخلاف السعودي الامريكي

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

من الأمور المضحكة والمثيرة للسخرية والضحك عندما أسمع وأقرأ مقالات لكتاب ومحللين يتحدثون عن وجود خلاف سعودي أمريكي، والكثير من المحللين ذهب إلى بعيد عندما قالوا ان السعودية حرة في التعامل والتعاون والتحالف مع الصين وروسيا، هؤلاء المحللين الاشاوس نتاج بيئات مجتمعية فاشلة وساذجة ولدت وتربت تحت ظل العبودية والقهر والذل، اذا كانت البيئة الاجتماعية تعيش تحت ظل أنظمة مستبدة وتتعامل في أسلوب استعباد واذلال الناس، أكيد مثل هذه البيئة أو البيئات المجتمعية تنتج طبقات تدعي الثقافة والمعرفة، والكثير منهم يتقدم حرف الدال قبل اسمه، لكنه في الواقع يعيش هؤلاء بظل العبودية، لذلك تكون تحليلاتهم تحليلات ساذجة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

نشوء دول الشرق الأوسط وبالذات السعودية ودول الخليج كانت ضمن مشروع استعماري، ونتيجة حتمية في انتصار دول الاستعمار على الإمبراطورية العثمانية، والدول التي رسم حدودها الاستعمار رسمها ضمن أهداف للمستقبل البعيد، بحيث تبقى دول فاشلة تعاني من صراعات قومية ومذهبية حتى يسهل لقوى الاستعمار السيطرة عليها، مضاف لذلك دول الاستعمار دعمت ومكنت أشخاص عملاء للاستعمار، تم تمكينهم من إقامة أنظمة سياسية تحكم بطريقة وبعقلية بدوية وفردية تخدم مصالح الاستعمار.

دول الرجعية العربية وبالذات البترولية لعبت دور قذر في تمويل حروب دول الاستعمار الباردة والساخنة، وتمويل الحروب الداخلية من خلال تمويل العصابات التكفيرية التي نشرتها دول البداوة الوهابية الخليجية بمباركة ودعم من دول الاستعمار.

الحلاب ترامب اتصل في الملك السعودي الحالي، وتحدث ترامب بفحوى كلامه أمام انصاره وبطريقة هزلية وسط ضجيج من التصفيق بشكل جنوني إلى ترامب من قبل انصاره، يقول الحلاب ترامب اتصلت بالملك وقلت له ياملك لولا دعمنا خلال اسبوعين يسقط نظامكم، يقول ترامب هؤلاء لايملكون اي شيء سوى البترول وعليهم دفع النقود الينا، هنا ضج الجمهور الترامبي بالتصفبق لحد الهستيريا، يقول ترامب قلت له ياملك نحن نوفر لكم الحماية ونريد منكم اموال، يقول ترامب اجابني الملك هذه أول مرة يطلب مني رئيس أموال، يقول ترامب قلت له ياملك هؤلاء أغبياء، ضج الجمهور الترامبي بالصراخ والضحك والتصفيق إلى ترامب.

بقت السعودية تتلاعب في اغراق أسواق البترول لتقليل الأسعار إلى أن من الله عز وجل على البشرية وأصبحت أمريكا المصدر الأول للبترول والغاز بالعالم، في المظاهرات التي نفذت ضد حكومة الدكتور عادل عبدالمهدي قامت السعودية بضخ كميات كبيرة من البترول وخفضت أسعار البترول ضنا منها سقوط الحكومة ومحاربة روسيا وايران والجزائر، أعلنت مئات الشركات البترولية الأمريكية افلاسها، كتبت بيومها مقال قلت ننظر إلى موقف ترامب لخسارة الشركات الأمريكية البترولية، بعد يوم كتب ترامب تغريدة قال على السعودية الكف عن اغراق الأسواق العالمية بالبترول لأن ذلك أضر بالشركات الامريكية، في اليوم الثاني السعودية خفضت كميات البترول وارتفعت الاسعار وانتهت صفحة اغراق الأسواق العالمية بالبترول.

بزمن معارضتنا لنظام صدام جرذ العوجة الهالك، في شمال العراق الاقليم الكوردي كان الحزبين الكورديين يتقاتلون ويذهب الأكراد إلى موظف أمريكي رتبته نائب ضابط لكي يحل مشاكلهم، بعد سقوط نظام صدام الجرذ، هذا المواطن الأمريكي قال كانوا يعتقدون أني أعمل في إدارة كلينتون أو بوش ومايعلمون انا موظف عادي تابع إلى وزارة الدفاع البنتاجون.

المتابع لوضعية الدول العربية وبالذات الخليجية، كل أموالهم في البنوك الامريكية، نسمع أن لدى دول الخليج شركات استثمارية، نعم لديهم شركات استثمارية كبيرة تعمل في أوروبا وأمريكا والعالم، لكن أين توضع أموال وأصول هذه الشركات، توضع في أيادي جدا أمينة لدى البنوك الغربية، بلحظة يتم تجميد الأموال ومصادرتها، روسيا دولة عظمى وجمدوا أموالها الموجودة في البنوك الغربية، فكيف يكون حال أموال بدو الخليج، أكيد تصادر، وحتى في الوقت الحالي لاتستطيع أنظمة الخليج سحب الأموال من البنوك الغربية، إنما يتم السماح لهم بسحب جزء بسيط لدفع مرتبات موظفيهم وشراء المنتجات والأسلحة ومن الشركات الغربية.

لايوجد خلاف سعودي امريكي، الخلاف بين ند وند، السعودية وامارات دول الخليج توابع ولايمكن للتابع أن يكون ند ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

أحد المستكتبين السعوديين كتب مقال يقول علاقاتنا عادت مع امريكا، كلام بقمة السخف، ومتى استطاعت السعودية اغضاب الإدارة الامريكية، والمثير للسخرية أن هذا المستكتب يقول حضرت

في مدينة العلا، شاركت في منتدى غلبت عليه الصراحةُ عن توترات العلاقاتِ السعودية الأميركية وما تفرَّع عنها، نظَّمه مركز «ثنك»، عن الدبلوماسية والشؤون العسكرية، والاقتصادية، والتقنية، والثقافية، تناقشت فيه شخصيات من الجانبين.

ولأنَّها مغلقة، ليس بمقدوري استعراض ما دار، إنَّما يمكن أن أستعير جملةً واحدةً بسيطةً ومهمة: «المملكة العربية السعودية اليوم ليست السعودية قبل خمس سنوات، والولايات المتحدة اليوم ليست أميركا الأمس، وفي الوقت نفسه القيادة السعودية والحزب الديمقراطي باقيان معنا».

شر البلية مايضحك، بحقبة إدارة الحلاب ترامب، قام بحلب السعودية بالعلن، وطلب منهم اعلان علاقاتهم بشكل علني مع اسرائيل، السعودية ارسلت البحرين والإمارات إلى فتح سفارات وفعلوا ذلك، طلب منهم ترامب أن يقفون ضد الحزب الديمقراطي، وحتى قرأت مقالات إلى مستكتبين سعوديين أمثال مشاري يعطي نصائح للشعب الأمريكي، بعدم انتخاب اليسار المتطرف وعليهم في انتخاب الحزب الجمهوري ههههه شر البلية ما يضحك، كل عقله يريد ينقل تجربة السعودية الديمقراطية إلى الشعب الأمريكي، من اغرب النكت، سعودي رسم كاريكاتير ضد بايدن وترامب شاهد الرسم، واعرب عن اعجابه، الحقيقة ترامب ورط ولي العهد السعودي أن يقف إلى جانب الجمهوريين ضد الديمقراطيين، بعد مجيء بايدن للإدارة أصاب أنظمة الخليج اسهال شديد، لكن أعطاهم رسالة طمئنة وقال لهم تبقون ابقارنا الحلوبة وإياكم أن تفكرون مرة ثانية ان تقفون مع ترامب، أنتم أبقار حلوبة هذا هو قدركم.

يقول هذا المستكتب، والعلاقة(السعودية) مع الصين ليست عاطفيةً، بل ستقوم على المصالح،علاقة مشترٍ وبائع للنفط والسيارات والهواتف وغيرها.

اقول إلى هذا المستكتب، ومتى ذهبتم إلى بيع البترول إلى الصين والهند، بعد ان أصبحت أمريكا المصدر الأول للبترول والغاز بالعالم، بكل الاحوال حتى لو باعت السعودية ودول الخليج البترول إلى الصين، المدخولات تضع في البنوك الأمريكية والغربية، ربما الصين تشتري جزء من البترول بعملتها الوطنية، لكن تبقى أموال السعودية ودول الخليج، وشركات الاستثمار الكبرى في البنوك الغربية وفي أيادي جدا أمينة، محفوظة بشكل دقيق، كنت في حقبة الثمانينات اتابع مسلسل تلفزيوني دائما يرددون مصطلح ( اقبض بالمشمش).

نعم الصين قوة صاعدة واكيد يكون لها وجود عسكري في البحاروالمحيطات لحماية مصالحها مثل ماتفعله بقية الدول الكبرى في السابق والحاضر.

واكيد يكون للصين دور مهم في الشرق الأوسط بظل بيع دول الخليج والشرق الأوسط البترول إلى الصين، وتلعب الصين دور مهم في حل مشاكل الشرق الأوسط مثل تغطرس السعودية ضد اليمن والعراق وسوريا ولبنان وإيران، الصينيون يريدون هدوء.

يقول هذا المستكتب، كانت علاقات مهمةً، وحيوية، وناجحة خدمت البلدين لعقود. كان ذلك في السابق، شراكات البترول، ومواجهات الشيوعيين في أنحاء العالم، وصدّ البعثيين، وتحرير الكويت، والتنمية.

نعم كنتم ولازلتم أدوات رخيصة مولتم حروب الناتو الساخنة والباردة ضد السوفيت، ووقفتم ضد جمال عبدالناصر ومشروعه الوحدوي من خلال توهيب منظمة الإخوان المسلمين ليكونوا معاول هدم ضد أي مشروع وحدوي عربي، وحربكم إلى عبدالناصر والشيوعيين والبعثيين كانت حرب بالوكالة، لأجل أسيادكم في الناتو هم من أمروكم، ونفسه ولي العهد السعودي بحديث له إلى محطة أمريكية قال نشرنا الوهابية بأوامر أمريكية لمحاربة المد الشيوعي والسوفيت، كذلك مواقفكم المخزية ضد عبدالناصر والدول القومية العربية كان ذلك تنفيذا لأوامر دول الاستعمار، ولم يكن القرار منكم.

في الختام، نعمة من السماء نزلت على شعوب العالم العربي والإسلامي عندما أصبحت أمريكا المصدر الأول للبترول والغاز بالعالم، ولم تبقى سوى الصين وبعدها الهند تشتري بترول دول الخليج، لذلك الثقافة الصينية مبنية على مبدأ التعاون وحل الأزمات وعدم إشعال الحروب والصراعات والقتل، الثقافة الصينية مبنية على أسس التعاون في بناء مشاريع لخدمة البشرية.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11/3/2023

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