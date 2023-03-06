ليبيا صراع قبلي لايمكن حله..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

من رسم حدود الدول العربية القوى الاستعمارية المنتصرة بالحرب العالمية الأولى، بريطانيا وفرنسا، ولولا خيانة مفتي مكة شريف علي وتعاون عبدالعزيز سعود ووهابيته مع القوات البريطانية والفرنسبة الغازية لما سقطت الدولة العثمانية وتم تجزئة المنطقة العربية إلى ٢٢ دولة حسب مقاسات المستعمر.

انفرد الشيعة بمقاومة المحتل البريطاني والفرنسي واليوم التاريخ يعيد نفسه، أيضا انفرد الشيعة ومعهم الشرفاء من المسيح والسنة في رفض التطبيع والانبطاح والخنوع والذل، الإعلام يلعب دور مهم ورئيسي في التأثير على المتلقين، الإعلام النزيه إن وجد إعلام نزيه فهو من أهم الوسائل في أظهار الحقيقة في حياة الشعوب، واجب الإعلام النزيه نقل الخبر الصادق وبيان الحقيقة، العالم تحكمه الأطراف القوية، بلداننا العربية نتاج طبيعي للقوى العظمى التي انتصرت بالحرب العالمية الأولى ورسم لنا المنتصرون حدود دول عربية، ونصبوا علينا أنظمة عميلة تخدم مصالح الاستعمار، الذي غير طريقة الاحتلال العسكري المباشر، واكتفى بتنصيب حكام خونة ينفذون مايريده المستعمر، كذلك أوجد المنتصرون بالحرب العالمية الثانية، نظام عالمي يدعم أنظمة فاشستية تسلطت على رقاب شعوب ما يعرف بالدول العربية التي شكلها مستقل، والحقيقة عكس ذلك، أنظمة عربية عميلة تخدم مصالح الاستعمار.

البيئة العربية بغالبيتها يغلب عليها الجهل، لذلك القنوات الفضائية والصحف باتت تضلل المتلقين، يشاهد البرامج التلفزيونية عشرات ملايين الناس، ويقرأ الصحف المقروءة عبر الإنترنت أو من خلال الصحف الورقة عشرات الآلاف الناس، ومن المعيب أن يتم الكذب على الجمهور والمتابعين، والغاية اضلالهم لمآرب تافهة، و مقاصد خبيثة.

ليبيا عندما رسم حدودها الاستعمار، دعم نظام ملكي ينفذ ماعجزوا عن تحقيقه في ساحات الحرب، وبموافقة دول الاستعمار سمحوا للملك بتوحيد شرق وغرب الليبية، قوى الاستعمار على علم مسبق بوجود صراعات قبلية ما بين ابناء الشرق والغرب الليبي، بسبب ارتدادات هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ ومع صعود المد القومي العربي، أطاح الملازم الأول معمر القذافي في انقلاب ضد الملك السنوسي ومنح نفسه رتبة عقيد وجثم على صدور الشعب الليبي أربعة عقود من الزمان وتم اسقاطه بمؤامرة الربيع العربي، هناك تدريب مكثف للدول الاستعمارية بتنصيب حاكم عميل ليستلم الحكم في ليبيا بعد ١٢ عام من الصراعات الداخلية، الأمم المتحدة أرسلت السيد عبد الله باتيلي كمبعوث دولي إلى ليبيا يحاول إيجاد نظام ينفذ ما تريده دول الغرب بشكل خاص، الصراع الداخلي في ليبيا واضح يوجد مجلسان (النواب والدولة) النواب يمثل الشرق، والدولة تمثل قبائل الغرب الليبي، بل المجلسان يقفون ضد أي حل سياسي ممكن في ليبيا، هناك قتال ما بين أبناء الشرق ضد أبناء الغرب الليبي، تصريحات المبعوث الأممي الجديد بالقول «قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2023، وسأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا. هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب».

هذه التصريحات مجرد حقن تخدير، ليس من مصلحة دول الاستعمار وجود استقرار في ليبيا حتى يتم نهب خيراتها، الحل الامثل في ليبيا يكمن في إيجاد كونفداليتين مابين فدرالية الشرق مع فدرالية الغرب الليبي لان كل طرف لا يقبل بحاكم من الجانب الاخر، الان في الواقع على الأرض في ليبيا، هناك حكومتان تتنازعان الشرعية، ومجلسان لقيادة الدولة، حكومة الغرب الليبي عصابات اخوانية وهابية تكفيرية، حكومة الشرق الليبي بغالبيتهم عسكر ذات توجه عشائري لديهم علاقات طيبة مع مصر ومع الدول العربية من أنظمة الجمهوريات مثل الجزائر وتونس، ولبنان، حكومة الشرق الليبية لديها علاقات مع الصين وروسيا، بينما حكومة الغرب الليبي ذات توجه وهابي ديني متخلف لديهم تواصل مع أردوغان وبقية الحركات الاخوانية في العالم العربي والاسلامي، ومطايا لدول الاستعمار، لذلك لا يمكن ان يتفق الليبيين لتشكيل حكومة بظل الصراعات بين الدول الخمسة الكبرى.

قصة ذكرها عالم اجتماع، هذه القصة تقول، اشترى رجل حمارا لأول مرة في حياته ومن فرحته بالحمار أخذه إلى سطح بيته وصار الرجل يدلع الحمار ويريه مساكن قبيلته وعشيرته من فوق السطح حتى يتعرف على الدروب والطرق ولا يضيع حين يرجع للبيت وحده.

وعند مغيب الشمس أراد الرجل أن ينزل الحمار من على السطح لإدخاله الحظيرة فحزن الحمار ولم يقبل النزول فالحمار أعجبه السطح وقرر أن يبقى فوقه .

حاول الرجل أن يقنعه مرات عديدة وحاول سحبه بالقوة أكثر من مرة أبدا لم يقبل الحمار النزول لكن الحمار دق رجله بين قرميد السطح وصار يرفس وينهق في وجه صاحبه .

البيت كله صار يهتز والسقف الخشبي المتآكل للبيت العتيق أصبح عاجزا عن تحمل حركات ورفسات الحمار فنزل الرجل بسرعة ليخلي زوجته وأولاده خارج المنزل .

وخلال دقائق، انهار السقف بجدران البيت ومات الحمار، فوقف الرجل عند رأس حماره الميت وهو مضرج بدمائه وقال، الغلط موش منك لأن مكانك في الحظيرة أنا الغلطان لأنني صعدت بك إلى السطح.

شعوب العرب نتاج بيئات مجتمعية تعرضت للاحتلال والظلم والتهميش لفترات طالت قرون من الزمان، جاء المستعمرون ورسموا لهم حدود دول ودعموا شخصيات عميلة تحكم البلدان العربية الجديدة وبدون دستور يضمن المساواة للجميع، أكيد تبقى الاضطرابات بظل وجود الصراعات القومية والمذهبية في غالبية الدول العربية، لايوجد شيء اسمه ديمقراطية بالدول العربية، تبقى الصراعات معتمدة، سواء كانت مذهبية أو قومية، ليبيا غالبيتهم عرب ومذهبهم سني مالكي لكن لديهم مشاكل قبائل شرق وقبائل غرب، ومن هذا الباب دخل اليهم المستعمر من جديد، يدعم طرف ضد الطرف الآخر.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

6/3/2023

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